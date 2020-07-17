Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці

Печерський районний суд Києва залишив під вартою ще на два місяці музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Арешт продовжили в ніч на 17 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Перед цим продовжили арешт ще однієї підозрюваної - волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко. Згідно з рішенням суду, вона залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.