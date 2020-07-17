УКР
Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці

Печерський районний суд Києва залишив під вартою ще на два місяці музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Арешт продовжили в ніч на 17 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Перед цим продовжили арешт ще однієї підозрюваної - волонтерки і лікарки Юлії Кузьменко. Згідно з рішенням суду, вона залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

Шеремет Павло (521) Антоненко Андрій (252)
+14
Триматимуть доти, доки зріст підозрюваного за висновками експертів (1,7м) не співпаде зі зростом Ріфа (1,8м). Або до тих пір, коли їх саміх посадять...
17.07.2020 09:43 Відповісти
+13
Довго ще його маринуватимуть. Є докази - садіть. Нема - відпускайте.
17.07.2020 09:26 Відповісти
+10
Идиотизм полнейший, эти секс меньшинства от власти ,до сих пор не назвали внятного мотива преступления .На хера этим людям нужно было взрывать Шеремета🤦💜🤔🤫😡
17.07.2020 09:38 Відповісти
Подозреваемые и их адвокаты изучают материалы следствия.
Как только изучат, сразу в суд.
17.07.2020 09:36 Відповісти
и что ? Зеленский прямо обвинил их, какой судья признает теперь Зеленского бандитом ?
17.07.2020 09:52 Відповісти
Как можно изучить то что даже полностью до суда не дошло ( пропавшие тома ) так что хреновый ты адвокат у рюкзакова
17.07.2020 10:14 Відповісти
Что там изучать? https://ua.news/ua/yurysty-pryvely-novoe-dokazatelstvo-falsyfykatsyy-dela-sheremeta/ Дело фальсифицировано !
Міністерство юстиції визнало, що у нього немає методики експертизи ходи, яку робили слідчі щодо підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
17.07.2020 10:38 Відповісти
пока Зеленский у руля, их не выпустят, их посадка - прямое его указание,
увы
17.07.2020 09:53 Відповісти
видимо они перешли дорогу солнцевским кураторам Зеленского, так что доказательства это не главное
17.07.2020 09:55 Відповісти
И на кой ляд этим троим патриотам сдался Шеремет, чтобы убивать его? Зеленый предводитель задавал себе этот вопрос, когда НАЗНАЧАЛ их виновными? Хотя ему... какая разница!
17.07.2020 09:30 Відповісти
Ну как же: - Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской рассы...
17.07.2020 09:51 Відповісти
🙄
17.07.2020 10:16 Відповісти
А куда пропал это "мотив" из последних заявлений судейских? Как кацапы наверное, у них тоже, собственные версии сбития МН17 противоречат одна другой.
17.07.2020 11:22 Відповісти
Так они думают, что судебный процесс - это такое интерактивное шоу, где можно мотив обвинения менять в зависимости от настроений в обществе
17.07.2020 11:36 Відповісти
Самое гадкое, что так они и делают.
17.07.2020 11:50 Відповісти
Солнцевские дали указание Зеленскому, он выполнил, что не понятно
17.07.2020 09:56 Відповісти
Раньше писали волонтёр и военспец, а теперь, просто, музыкант.
17.07.2020 09:34 Відповісти
Вони вже кажуть, що ці троє - виконавці без мотиву (тобто за гроші), а тепер шукають замовника, але мотив замовлення ще чітко не сформулювали...
Історія з мотивом нагадує мені епопею з версіями збиття МН17 від московитів: безглузді версії з такими самими доказами.
17.07.2020 09:47 Відповісти
мотив один - они сидят по указанию Зеленского,
видимо клован получил цу от кремлядей,
или денег, раз выступил в роли прокурора, насрав на присягу и подтёрся конституцией
показати весь коментар
17.07.2020 09:50 Відповісти
Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці - Цензор.НЕТ 3839
17.07.2020 10:27 Відповісти
Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці - Цензор.НЕТ 9351
17.07.2020 10:28 Відповісти
Люди по росту не проходят! Отпускайте невиновных, ироды!
17.07.2020 10:36 Відповісти
мусорско-прокуроро-судейский беспредел по Риффмастеру,Доку и Дугарь-начало конца зеленой плесени.
как врадиевское дело привело в итоге к бегству икуновичя.
17.07.2020 10:54 Відповісти
 
 