Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

Печерский районный суд Киева оставил под стражей еще на два месяца музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Арест продлили в ночь на 17 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Перед этим продлили арест еще одной подозреваемой – волонтеру и врачу Юлии Кузьменко. Согласно решению суда, она останется в следственном изоляторе до 13 сентября.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260)
Топ комментарии
Триматимуть доти, доки зріст підозрюваного за висновками експертів (1,7м) не співпаде зі зростом Ріфа (1,8м). Або до тих пір, коли їх саміх посадять...
17.07.2020 09:43 Ответить
Довго ще його маринуватимуть. Є докази - садіть. Нема - відпускайте.
17.07.2020 09:26 Ответить
+10
Идиотизм полнейший, эти секс меньшинства от власти ,до сих пор не назвали внятного мотива преступления .На хера этим людям нужно было взрывать Шеремета🤦💜🤔🤫😡
17.07.2020 09:38 Ответить
Довго ще його маринуватимуть. Є докази - садіть. Нема - відпускайте.
17.07.2020 09:26 Ответить
Подозреваемые и их адвокаты изучают материалы следствия.
Как только изучат, сразу в суд.
17.07.2020 09:36 Ответить
и что ? Зеленский прямо обвинил их, какой судья признает теперь Зеленского бандитом ?
17.07.2020 09:52 Ответить
Как можно изучить то что даже полностью до суда не дошло ( пропавшие тома ) так что хреновый ты адвокат у рюкзакова
17.07.2020 10:14 Ответить
Что там изучать? https://ua.news/ua/yurysty-pryvely-novoe-dokazatelstvo-falsyfykatsyy-dela-sheremeta/ Дело фальсифицировано !
Міністерство юстиції визнало, що у нього немає методики експертизи ходи, яку робили слідчі щодо підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
17.07.2020 10:38 Ответить
Триматимуть доти, доки зріст підозрюваного за висновками експертів (1,7м) не співпаде зі зростом Ріфа (1,8м). Або до тих пір, коли їх саміх посадять...
17.07.2020 09:43 Ответить
пока Зеленский у руля, их не выпустят, их посадка - прямое его указание,
увы
17.07.2020 09:53 Ответить
видимо они перешли дорогу солнцевским кураторам Зеленского, так что доказательства это не главное
17.07.2020 09:55 Ответить
И на кой ляд этим троим патриотам сдался Шеремет, чтобы убивать его? Зеленый предводитель задавал себе этот вопрос, когда НАЗНАЧАЛ их виновными? Хотя ему... какая разница!
17.07.2020 09:30 Ответить
Ну как же: - Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской рассы...
17.07.2020 09:51 Ответить
🙄
17.07.2020 10:16 Ответить
А куда пропал это "мотив" из последних заявлений судейских? Как кацапы наверное, у них тоже, собственные версии сбития МН17 противоречат одна другой.
17.07.2020 11:22 Ответить
Так они думают, что судебный процесс - это такое интерактивное шоу, где можно мотив обвинения менять в зависимости от настроений в обществе
17.07.2020 11:36 Ответить
Самое гадкое, что так они и делают.
17.07.2020 11:50 Ответить
Солнцевские дали указание Зеленскому, он выполнил, что не понятно
17.07.2020 09:56 Ответить
Раньше писали волонтёр и военспец, а теперь, просто, музыкант.
17.07.2020 09:34 Ответить
Идиотизм полнейший, эти секс меньшинства от власти ,до сих пор не назвали внятного мотива преступления .На хера этим людям нужно было взрывать Шеремета🤦💜🤔🤫😡
17.07.2020 09:38 Ответить
Вони вже кажуть, що ці троє - виконавці без мотиву (тобто за гроші), а тепер шукають замовника, але мотив замовлення ще чітко не сформулювали...
Історія з мотивом нагадує мені епопею з версіями збиття МН17 від московитів: безглузді версії з такими самими доказами.
17.07.2020 09:47 Ответить
мотив один - они сидят по указанию Зеленского,
видимо клован получил цу от кремлядей,
или денег, раз выступил в роли прокурора, насрав на присягу и подтёрся конституцией
17.07.2020 09:50 Ответить
Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці - Цензор.НЕТ 3839
17.07.2020 10:27 Ответить
Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці - Цензор.НЕТ 9351
17.07.2020 10:28 Ответить
Люди по росту не проходят! Отпускайте невиновных, ироды!
17.07.2020 10:36 Ответить
мусорско-прокуроро-судейский беспредел по Риффмастеру,Доку и Дугарь-начало конца зеленой плесени.
как врадиевское дело привело в итоге к бегству икуновичя.
17.07.2020 10:54 Ответить
 
 