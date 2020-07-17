Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца
Печерский районный суд Киева оставил под стражей еще на два месяца музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Арест продлили в ночь на 17 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Перед этим продлили арест еще одной подозреваемой – волонтеру и врачу Юлии Кузьменко. Согласно решению суда, она останется в следственном изоляторе до 13 сентября.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Как только изучат, сразу в суд.
Міністерство юстиції визнало, що у нього немає методики експертизи ходи, яку робили слідчі щодо підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
увы
Історія з мотивом нагадує мені епопею з версіями збиття МН17 від московитів: безглузді версії з такими самими доказами.
видимо клован получил цу от кремлядей,
или денег, раз выступил в роли прокурора, насрав на присягу и подтёрся конституцией
как врадиевское дело привело в итоге к бегству икуновичя.