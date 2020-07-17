Печерський райсуд пом'якшив запобіжний захід фігурантці "справи Шеремета" Дугарь

У четвер, 16 липня, Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Дугарь Денис Ломанов у Facebook.

"Чергова маленька перемога.) Печерським районним судом м. Києва продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу, та викладачами навчального закладу", - написав Ломанов.

Він додав, що на наступному засіданні сторона обвинувачення спробує зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.

Водночас Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив термін тримання під вартою Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив адвокат підозрюваних Тарас Безпалий у фейсбуці.

Також читайте: Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.