УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11132 відвідувача онлайн
Новини Убивство Шеремета
3 949 2

Печерський райсуд пом'якшив запобіжний захід фігурантці "справи Шеремета" Дугарь

Печерський райсуд пом'якшив запобіжний захід фігурантці

У четвер, 16 липня, Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Дугарь Денис Ломанов у Facebook.

"Чергова маленька перемога.) Печерським районним судом м. Києва продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу, та викладачами навчального закладу", - написав Ломанов.

Він додав, що на наступному засіданні сторона обвинувачення спробує зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.

Водночас Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив термін тримання під вартою Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив адвокат підозрюваних Тарас Безпалий у фейсбуці.

Також читайте: Суд продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

Печерський райсуд помякшив запобіжний захід фігурантці справи Шеремета Дугарь 01

Автор: 

адвокат (950) Київ (20050) суд (11820) Дугарь Яна (122)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А бороду и кенгупушку с принтами ей суд разрешил?
показати весь коментар
17.07.2020 08:11 Відповісти
2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами. Источник: https://censor.net.ua/n3208626
------------------------------------
І при цьому продовжили утримання Антоненку і Кузьменко? Щось тут нечисто.
показати весь коментар
17.07.2020 08:36 Відповісти
 
 