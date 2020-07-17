Печерский райсуд смягчил меру пресечения фигурантке "дела Шеремета" Дугарь

В четверг, 16 июля, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Дугарь Денис Ломанов в Facebook.

"Очередная маленькая победа. Печерским районным судом г. Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключена из перечня свидетелей, с которыми можно общаться, военнослужащие с которыми Яна проходит службу и преподавателями учебного заведения", - написал Ломанов.

Он добавил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.

Вместе с тем, Печерский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил адвокат подозреваемых Тарас Безпалый в соцсети Фейсбук.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами.