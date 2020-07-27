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Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера. ФОТО

В понедельнику, 27 июля 2020, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры г. Киев нового руководителя - Олега Кипера, который ранее занимал должность заместителя прокурора г. Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - отметила Генпрокурор.

Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера 01

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

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Справка: Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера 02
Фото: сайт ОГ

9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора г. Киев.

назначение (2179) прокуратура (5032) Венедиктова Ирина (726) Кипер Олег (45) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+16
Черговий пристосуванець і блазень.
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27.07.2020 13:22 Ответить
+16
- Ну как, хороша невеста?
- Хороша! Только жалко, что она не зелёная!
- Ничего, поживет с нами - позеленеет!
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 9828
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27.07.2020 13:24 Ответить
+15
Киперы, киперманы...
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27.07.2020 13:23 Ответить
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Черговий пристосуванець і блазень.
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27.07.2020 13:22 Ответить
Дійсно , як можливо реформувати ,на 100% корумповану систему !!!! Де взяти доброчесного,некорумпованого прокурора ,з досвідом !!)))
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27.07.2020 13:26 Ответить
Киперы, киперманы...
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27.07.2020 13:23 Ответить
Фельдманы
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27.07.2020 13:24 Ответить
Айсберги. Один даже потопил Титаник
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27.07.2020 14:10 Ответить
"...результаты будут соответствовать запросу общества.."

Я по наивности думал, что прокуратура должна устанавливать истину, даже если эта истина и не нравится обществу.
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27.07.2020 13:23 Ответить
Звична мантра від влади блазня - "запит суспільства..."
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 9238
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27.07.2020 13:25 Ответить
З огляду на 73% лохтората, то дійсно відповідає запиту суспільства !!))
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27.07.2020 13:30 Ответить
Боже яке пропите є@ало у цієї клімакстеричної потвори..ЖАХ..!!!! Страшна курва...
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27.07.2020 13:24 Ответить
Типово москальська морда...Наслідки порабощенія сибірських народів - чукчів,евенків,хантів,мансійців...всі відбились на її пиці...
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27.07.2020 15:40 Ответить
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 2267
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27.07.2020 13:24 Ответить
- Ну как, хороша невеста?
- Хороша! Только жалко, что она не зелёная!
- Ничего, поживет с нами - позеленеет!
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 9828
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27.07.2020 13:24 Ответить
Это монгольское существо должно вещички паковать на Ростов, а она еще кого то назначает! ППЦ будете как Витя на вертолетах сваливать? Аваков продуманный, купил 50 штук для МВД.
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27.07.2020 13:27 Ответить
На. Кипере ,Шкипер...интересный поворот ...🤣🤔
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27.07.2020 13:28 Ответить
Я ргусский, ргусский. Это пи...ц товарищи.
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27.07.2020 13:28 Ответить
Из декларации Кипера
Дружина Повне ім'я (англійською): Kiper Irina Повне ім'я (українською): Кіпер Ірина Володимирівна
РОСІЯ...? https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a6bfe2ff-974f-4865-81d2-fdd34bd38d40
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27.07.2020 13:29 Ответить
Послужной список классического рыга-русской подстилки с опытом посадок по заказу.
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27.07.2020 13:29 Ответить
похоже у Венедиктовой почки плохо работают.. отечность не могут снять даже регулярные СПА процедуры..
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27.07.2020 13:30 Ответить
Може це від гіркої у спеку. Традиційно на цю посаду ставили людей питущих.
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27.07.2020 13:39 Ответить
мабуть на чай сечогінний у неї гроші є.. або нехай п'є калганівку..
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27.07.2020 13:53 Ответить
ще одну кішенькову шавку знайшли!!!
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27.07.2020 13:31 Ответить
Вспомнил ,как Шуба Толи застрелился ,Толи голову себе отрезал😂🤣
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27.07.2020 13:32 Ответить
Єрмак лобіює в Офісі Генпрокурора свого радника, - журналіст
Олег Кіпер - колишній заступник начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ), а нині позаштатний помічник керівника Офісу Президента
...

Кіпер також має кримінальне минуле.
В 2010 році він на своєму автомобілі збив на смерть дитину на трасі "Київ - Одеса".

Зв'язки та підкуп зробили свою справу - справу закрили, а батьки загиблої дитини відмовилися від претензій до прокурора.https://ukranews.com/ua/news/698062-pomichnyk-kerivnyka-op-kiper-mozhe-staty-zastupnykom-venedyktovoyi-kovalenko
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27.07.2020 13:34 Ответить
Александр Калифицкий - донедавно считался человеком Пшонки Виктора Паловичап и семи Януковича В.Ф.
Больше информации на портале Антикор:
Не исключено, что куда более серьезные фабрикации «пера Калифицкого» лежат в прошлом. К примеру, дело об убийстве журналиста Александрова. Каким-то странным образом за него и за фабрикацию «дела Вередюка», а затем его убийство осудили только бандитов и сотрудников милиции. Но ни один прокурорский, в том числе и тогдашний прокурор области Виктор Пшонка, лично ставивший подпись под ложным обвинением Вередюка - не пострадали. Но вернемся к дню сегодняшнему. По данным наших источников:
«Практически весь финансовый поток бизнес-структур Прикарпатья сегодня "крышуется" прокурором Ивано-Франковской области Александром Анатольевичем Калифицким и его поддельникми прибывшими из Одесской области
Кипером Олегом Александровичем, Черным Сергеем Игоревичем и другими...
.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/2999-nachaljnik_gsu_gpu_kalifitskij__stervjatnik_rehima_pshonki_i_janukovicha
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27.07.2020 13:40 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/prokurorom-kieva-stal-lyustrirovannyy-eks-sovetnik-ermaka Прокурором Киева стал люстрированный экс-советник Ермака https://news.liga.net/ ЛІГА.Новости
12:54
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27.07.2020 13:41 Ответить
После бывший прокурор(КИПЕР) сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - на то время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником автомобиля BMW, которым прокурор пользовался.
Источники журналистов в прокурорской среде утверждают, что Андрей Богдан и Сергей Кизь являются давними знакомыми. Именно Кизь руководил подразделением, которое вело производства, связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации), а Богдан в то же время работал в интересах олигарха и экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.
По данным журналистов, ранее возглавляемый Кизем департамент ГПУ известен срывом спецоперации НАБУ по сейчас освобожденному председателю Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, подозреваемой в коррупционных сделках с продажей украинского гражданства. Вследствие срыва спецоперации она избежала ответственности.
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27.07.2020 13:51 Ответить
Интересно по чем теперь должность прокурора самого богатого города в Украине ? Я думаю не меньше 10 лямов занес , как минимум половина либо Ослу либо Ермаку перепала.
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27.07.2020 14:01 Ответить
Кипер до недавнего времени работал внештатным советником Ермака.Т.е. Кипер как и Ермак назначен Коломойским./ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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27.07.2020 14:04 Ответить
Думаю, кінець цієї влади - восени...
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27.07.2020 14:04 Ответить
Опять чистокровный ариец!
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27.07.2020 14:07 Ответить
шо, еще один янучарский выползок?
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27.07.2020 14:08 Ответить
Так у него на морде написано, дремучий совок, как и венедика, как и блазень.
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27.07.2020 14:09 Ответить
Несколько месяцев "работы" не пощадили ее...

Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера - Цензор.НЕТ 3746
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27.07.2020 14:16 Ответить
Откуда сего деятеля "вытащили"-небось из какого нибудь харьковского микро-суда?!
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27.07.2020 14:18 Ответить
Видно, такой же любитель песен Лёвы Лещенко, как и генпрокурорша.....
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27.07.2020 14:31 Ответить
Жінка москалька - все ясно - москалі захоплюють владу України - піздець Україні....
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27.07.2020 15:05 Ответить
Ты только проснулся? Москали и евреи уже давно окупировали Украину.
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27.07.2020 19:30 Ответить
Возможна люстрация....
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27.07.2020 15:24 Ответить
https://twitter.com/yurayura641
https://twitter.com/yurayura641

К А Ю

@yurayura641

·https://twitter.com/yurayura641/status/1287729794013179905 8 мин Sternenko:
В лікарні помер азовець Олег Черевко. Його вбив раніше судимий виродок, якого суд після нападу відпустив під заставу в смішні 40 тисяч грн.
Знайте, що ваше життя для Зеленського, Венедіктової, Авакова - ніщо.
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27.07.2020 15:51 Ответить
не знаю кто это....но фамилие правильная...
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27.07.2020 16:33 Ответить
Надёжный? И сколько дел против Порошенко он открыл?
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27.07.2020 16:41 Ответить
О сколько нам ошибок чудных готовит прокурорский дух, и Пшонка сын ошибок чудных и Венедиктовой злой дух.
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27.07.2020 19:05 Ответить
Черт, одного еврея пустили к власти, теперь там одни евреи....ну а остальные просто враги Украины.
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27.07.2020 19:28 Ответить
Сядут все!
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27.07.2020 19:44 Ответить
Сумно((((
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27.07.2020 21:04 Ответить
 
 