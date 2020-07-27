Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера. ФОТО

В понедельнику, 27 июля 2020, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры г. Киев нового руководителя - Олега Кипера, который ранее занимал должность заместителя прокурора г. Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - отметила Генпрокурор.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

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Справка: Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.



Фото: сайт ОГ

9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора г. Киев.