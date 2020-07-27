Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера. ФОТО
В понедельнику, 27 июля 2020, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры г. Киев нового руководителя - Олега Кипера, который ранее занимал должность заместителя прокурора г. Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.
"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - отметила Генпрокурор.
В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.
Справка: Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.
9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора г. Киев.
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Я по наивности думал, что прокуратура должна устанавливать истину, даже если эта истина и не нравится обществу.
- Хороша! Только жалко, что она не зелёная!
- Ничего, поживет с нами - позеленеет!
Дружина Повне ім'я (англійською): Kiper Irina Повне ім'я (українською): Кіпер Ірина Володимирівна
РОСІЯ...? https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a6bfe2ff-974f-4865-81d2-fdd34bd38d40
Олег Кіпер - колишній заступник начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ), а нині позаштатний помічник керівника Офісу Президента
...
Кіпер також має кримінальне минуле.
В 2010 році він на своєму автомобілі збив на смерть дитину на трасі "Київ - Одеса".
Зв'язки та підкуп зробили свою справу - справу закрили, а батьки загиблої дитини відмовилися від претензій до прокурора.https://ukranews.com/ua/news/698062-pomichnyk-kerivnyka-op-kiper-mozhe-staty-zastupnykom-venedyktovoyi-kovalenko
Больше информации на портале Антикор:
Не исключено, что куда более серьезные фабрикации «пера Калифицкого» лежат в прошлом. К примеру, дело об убийстве журналиста Александрова. Каким-то странным образом за него и за фабрикацию «дела Вередюка», а затем его убийство осудили только бандитов и сотрудников милиции. Но ни один прокурорский, в том числе и тогдашний прокурор области Виктор Пшонка, лично ставивший подпись под ложным обвинением Вередюка - не пострадали. Но вернемся к дню сегодняшнему. По данным наших источников:
«Практически весь финансовый поток бизнес-структур Прикарпатья сегодня "крышуется" прокурором Ивано-Франковской области Александром Анатольевичем Калифицким и его поддельникми прибывшими из Одесской области
Кипером Олегом Александровичем, Черным Сергеем Игоревичем и другими...
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Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/2999-nachaljnik_gsu_gpu_kalifitskij__stervjatnik_rehima_pshonki_i_janukovicha
12:54
Источники журналистов в прокурорской среде утверждают, что Андрей Богдан и Сергей Кизь являются давними знакомыми. Именно Кизь руководил подразделением, которое вело производства, связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации), а Богдан в то же время работал в интересах олигарха и экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.
По данным журналистов, ранее возглавляемый Кизем департамент ГПУ известен срывом спецоперации НАБУ по сейчас освобожденному председателю Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, подозреваемой в коррупционных сделках с продажей украинского гражданства. Вследствие срыва спецоперации она избежала ответственности.
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К А Ю
@yurayura641
·https://twitter.com/yurayura641/status/1287729794013179905 8 мин Sternenko:
В лікарні помер азовець Олег Черевко. Його вбив раніше судимий виродок, якого суд після нападу відпустив під заставу в смішні 40 тисяч грн.
Знайте, що ваше життя для Зеленського, Венедіктової, Авакова - ніщо.