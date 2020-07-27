Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. ФОТО
У понеділок 27 липня 2020 року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури м. Києва нового керівника - Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора м. Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Венедіктова зазначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.
"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їхнє ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства", - наголосила Генпрокурор.
Своєю чергою, Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.
Довідково: Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.
9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора м. Києва.
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Я по наивности думал, что прокуратура должна устанавливать истину, даже если эта истина и не нравится обществу.
- Хороша! Только жалко, что она не зелёная!
- Ничего, поживет с нами - позеленеет!
Дружина Повне ім'я (англійською): Kiper Irina Повне ім'я (українською): Кіпер Ірина Володимирівна
РОСІЯ...? https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a6bfe2ff-974f-4865-81d2-fdd34bd38d40
Олег Кіпер - колишній заступник начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ), а нині позаштатний помічник керівника Офісу Президента
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Кіпер також має кримінальне минуле.
В 2010 році він на своєму автомобілі збив на смерть дитину на трасі "Київ - Одеса".
Зв'язки та підкуп зробили свою справу - справу закрили, а батьки загиблої дитини відмовилися від претензій до прокурора.https://ukranews.com/ua/news/698062-pomichnyk-kerivnyka-op-kiper-mozhe-staty-zastupnykom-venedyktovoyi-kovalenko
Больше информации на портале Антикор:
Не исключено, что куда более серьезные фабрикации «пера Калифицкого» лежат в прошлом. К примеру, дело об убийстве журналиста Александрова. Каким-то странным образом за него и за фабрикацию «дела Вередюка», а затем его убийство осудили только бандитов и сотрудников милиции. Но ни один прокурорский, в том числе и тогдашний прокурор области Виктор Пшонка, лично ставивший подпись под ложным обвинением Вередюка - не пострадали. Но вернемся к дню сегодняшнему. По данным наших источников:
«Практически весь финансовый поток бизнес-структур Прикарпатья сегодня "крышуется" прокурором Ивано-Франковской области Александром Анатольевичем Калифицким и его поддельникми прибывшими из Одесской области
Кипером Олегом Александровичем, Черным Сергеем Игоревичем и другими...
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Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/2999-nachaljnik_gsu_gpu_kalifitskij__stervjatnik_rehima_pshonki_i_janukovicha
12:54
Источники журналистов в прокурорской среде утверждают, что Андрей Богдан и Сергей Кизь являются давними знакомыми. Именно Кизь руководил подразделением, которое вело производства, связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации), а Богдан в то же время работал в интересах олигарха и экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.
По данным журналистов, ранее возглавляемый Кизем департамент ГПУ известен срывом спецоперации НАБУ по сейчас освобожденному председателю Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, подозреваемой в коррупционных сделках с продажей украинского гражданства. Вследствие срыва спецоперации она избежала ответственности.
https://twitter.com/yurayura641
К А Ю
@yurayura641
·https://twitter.com/yurayura641/status/1287729794013179905 8 мин Sternenko:
В лікарні помер азовець Олег Черевко. Його вбив раніше судимий виродок, якого суд після нападу відпустив під заставу в смішні 40 тисяч грн.
Знайте, що ваше життя для Зеленського, Венедіктової, Авакова - ніщо.