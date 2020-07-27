Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. ФОТО

У понеділок 27 липня 2020 року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури м. Києва нового керівника - Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора м. Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Венедіктова зазначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їхнє ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства", - наголосила Генпрокурор.

Своєю чергою, Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

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Довідково: Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.



Фото: сайт ОГ

9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора м. Києва.