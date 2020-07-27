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Новини
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Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. ФОТО

У понеділок 27 липня 2020 року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури м. Києва нового керівника - Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора м. Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Венедіктова зазначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їхнє ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства", - наголосила Генпрокурор.

Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера 01

Своєю чергою, Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

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Довідково: Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.

Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера 02
Фото: сайт ОГ

9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора м. Києва.

Автор: 

призначення (2297) прокуратура (3699) Венедіктова Ірина (829) Кіпер Олег (53) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+16
Черговий пристосуванець і блазень.
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27.07.2020 13:22 Відповісти
+16
- Ну как, хороша невеста?
- Хороша! Только жалко, что она не зелёная!
- Ничего, поживет с нами - позеленеет!
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 9828
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27.07.2020 13:24 Відповісти
+15
Киперы, киперманы...
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27.07.2020 13:23 Відповісти
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Черговий пристосуванець і блазень.
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27.07.2020 13:22 Відповісти
Дійсно , як можливо реформувати ,на 100% корумповану систему !!!! Де взяти доброчесного,некорумпованого прокурора ,з досвідом !!)))
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27.07.2020 13:26 Відповісти
Киперы, киперманы...
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27.07.2020 13:23 Відповісти
Фельдманы
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27.07.2020 13:24 Відповісти
Айсберги. Один даже потопил Титаник
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27.07.2020 14:10 Відповісти
"...результаты будут соответствовать запросу общества.."

Я по наивности думал, что прокуратура должна устанавливать истину, даже если эта истина и не нравится обществу.
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27.07.2020 13:23 Відповісти
Звична мантра від влади блазня - "запит суспільства..."
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 9238
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27.07.2020 13:25 Відповісти
З огляду на 73% лохтората, то дійсно відповідає запиту суспільства !!))
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27.07.2020 13:30 Відповісти
Боже яке пропите є@ало у цієї клімакстеричної потвори..ЖАХ..!!!! Страшна курва...
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27.07.2020 13:24 Відповісти
Типово москальська морда...Наслідки порабощенія сибірських народів - чукчів,евенків,хантів,мансійців...всі відбились на її пиці...
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27.07.2020 15:40 Відповісти
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 2267
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27.07.2020 13:24 Відповісти
- Ну как, хороша невеста?
- Хороша! Только жалко, что она не зелёная!
- Ничего, поживет с нами - позеленеет!
Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера - Цензор.НЕТ 9828
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27.07.2020 13:24 Відповісти
Это монгольское существо должно вещички паковать на Ростов, а она еще кого то назначает! ППЦ будете как Витя на вертолетах сваливать? Аваков продуманный, купил 50 штук для МВД.
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27.07.2020 13:27 Відповісти
На. Кипере ,Шкипер...интересный поворот ...🤣🤔
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27.07.2020 13:28 Відповісти
Я ргусский, ргусский. Это пи...ц товарищи.
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27.07.2020 13:28 Відповісти
Из декларации Кипера
Дружина Повне ім'я (англійською): Kiper Irina Повне ім'я (українською): Кіпер Ірина Володимирівна
РОСІЯ...? https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a6bfe2ff-974f-4865-81d2-fdd34bd38d40
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27.07.2020 13:29 Відповісти
Послужной список классического рыга-русской подстилки с опытом посадок по заказу.
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27.07.2020 13:29 Відповісти
похоже у Венедиктовой почки плохо работают.. отечность не могут снять даже регулярные СПА процедуры..
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27.07.2020 13:30 Відповісти
Може це від гіркої у спеку. Традиційно на цю посаду ставили людей питущих.
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27.07.2020 13:39 Відповісти
мабуть на чай сечогінний у неї гроші є.. або нехай п'є калганівку..
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27.07.2020 13:53 Відповісти
ще одну кішенькову шавку знайшли!!!
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27.07.2020 13:31 Відповісти
Вспомнил ,как Шуба Толи застрелился ,Толи голову себе отрезал😂🤣
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27.07.2020 13:32 Відповісти
Єрмак лобіює в Офісі Генпрокурора свого радника, - журналіст
Олег Кіпер - колишній заступник начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ), а нині позаштатний помічник керівника Офісу Президента
...

Кіпер також має кримінальне минуле.
В 2010 році він на своєму автомобілі збив на смерть дитину на трасі "Київ - Одеса".

Зв'язки та підкуп зробили свою справу - справу закрили, а батьки загиблої дитини відмовилися від претензій до прокурора.https://ukranews.com/ua/news/698062-pomichnyk-kerivnyka-op-kiper-mozhe-staty-zastupnykom-venedyktovoyi-kovalenko
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27.07.2020 13:34 Відповісти
Александр Калифицкий - донедавно считался человеком Пшонки Виктора Паловичап и семи Януковича В.Ф.
Больше информации на портале Антикор:
Не исключено, что куда более серьезные фабрикации «пера Калифицкого» лежат в прошлом. К примеру, дело об убийстве журналиста Александрова. Каким-то странным образом за него и за фабрикацию «дела Вередюка», а затем его убийство осудили только бандитов и сотрудников милиции. Но ни один прокурорский, в том числе и тогдашний прокурор области Виктор Пшонка, лично ставивший подпись под ложным обвинением Вередюка - не пострадали. Но вернемся к дню сегодняшнему. По данным наших источников:
«Практически весь финансовый поток бизнес-структур Прикарпатья сегодня "крышуется" прокурором Ивано-Франковской области Александром Анатольевичем Калифицким и его поддельникми прибывшими из Одесской области
Кипером Олегом Александровичем, Черным Сергеем Игоревичем и другими...
.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/2999-nachaljnik_gsu_gpu_kalifitskij__stervjatnik_rehima_pshonki_i_janukovicha
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27.07.2020 13:40 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/prokurorom-kieva-stal-lyustrirovannyy-eks-sovetnik-ermaka Прокурором Киева стал люстрированный экс-советник Ермака https://news.liga.net/ ЛІГА.Новости
12:54
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27.07.2020 13:41 Відповісти
После бывший прокурор(КИПЕР) сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - на то время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником автомобиля BMW, которым прокурор пользовался.
Источники журналистов в прокурорской среде утверждают, что Андрей Богдан и Сергей Кизь являются давними знакомыми. Именно Кизь руководил подразделением, которое вело производства, связанные с "Приватом" (аудит Kroll, вывод денег накануне национализации), а Богдан в то же время работал в интересах олигарха и экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.
По данным журналистов, ранее возглавляемый Кизем департамент ГПУ известен срывом спецоперации НАБУ по сейчас освобожденному председателю Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, подозреваемой в коррупционных сделках с продажей украинского гражданства. Вследствие срыва спецоперации она избежала ответственности.
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27.07.2020 13:51 Відповісти
Интересно по чем теперь должность прокурора самого богатого города в Украине ? Я думаю не меньше 10 лямов занес , как минимум половина либо Ослу либо Ермаку перепала.
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27.07.2020 14:01 Відповісти
Кипер до недавнего времени работал внештатным советником Ермака.Т.е. Кипер как и Ермак назначен Коломойским./ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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27.07.2020 14:04 Відповісти
Думаю, кінець цієї влади - восени...
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27.07.2020 14:04 Відповісти
Опять чистокровный ариец!
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27.07.2020 14:07 Відповісти
шо, еще один янучарский выползок?
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27.07.2020 14:08 Відповісти
Так у него на морде написано, дремучий совок, как и венедика, как и блазень.
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27.07.2020 14:09 Відповісти
Несколько месяцев "работы" не пощадили ее...

Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера - Цензор.НЕТ 3746
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27.07.2020 14:16 Відповісти
Откуда сего деятеля "вытащили"-небось из какого нибудь харьковского микро-суда?!
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27.07.2020 14:18 Відповісти
Видно, такой же любитель песен Лёвы Лещенко, как и генпрокурорша.....
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27.07.2020 14:31 Відповісти
Жінка москалька - все ясно - москалі захоплюють владу України - піздець Україні....
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27.07.2020 15:05 Відповісти
Ты только проснулся? Москали и евреи уже давно окупировали Украину.
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27.07.2020 19:30 Відповісти
Возможна люстрация....
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27.07.2020 15:24 Відповісти
https://twitter.com/yurayura641
https://twitter.com/yurayura641

К А Ю

@yurayura641

·https://twitter.com/yurayura641/status/1287729794013179905 8 мин Sternenko:
В лікарні помер азовець Олег Черевко. Його вбив раніше судимий виродок, якого суд після нападу відпустив під заставу в смішні 40 тисяч грн.
Знайте, що ваше життя для Зеленського, Венедіктової, Авакова - ніщо.
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27.07.2020 15:51 Відповісти
не знаю кто это....но фамилие правильная...
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27.07.2020 16:33 Відповісти
Надёжный? И сколько дел против Порошенко он открыл?
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27.07.2020 16:41 Відповісти
О сколько нам ошибок чудных готовит прокурорский дух, и Пшонка сын ошибок чудных и Венедиктовой злой дух.
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27.07.2020 19:05 Відповісти
Черт, одного еврея пустили к власти, теперь там одни евреи....ну а остальные просто враги Украины.
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27.07.2020 19:28 Відповісти
Сядут все!
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27.07.2020 19:44 Відповісти
Сумно((((
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27.07.2020 21:04 Відповісти
 
 