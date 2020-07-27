У сотрудников Печерского райсуда обнаружили COVID-19..."

Печерский районный суд Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения доступа каждого гражданина к правосудию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Печерский районный суд Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения доступа каждого гражданина к правосудию.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Печерского районного суда Киева от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - подытожили в суде.

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