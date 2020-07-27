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Новости Коронавирус и карантин
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У сотрудников Печерского райсуда обнаружили COVID-19

У сотрудников Печерского райсуда обнаружили COVID-19

Печерский районный суд Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения доступа каждого гражданина к правосудию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Печерский районный суд Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения доступа каждого гражданина к правосудию.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Печерского районного суда Киева от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - подытожили в суде.

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Топ комментарии
+9
Невже можуть з'явитися вакансії?
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27.07.2020 14:21 Ответить
+7
Пусть дохнут. Всеми семьями....Эта судейская гниль только наживается на преступности, поэтому сама же её и плодит.... А гнобят они только патриотов и украинских защитников.... Пусть дохнут. Поставлю сегодня свечку за их упокой...
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27.07.2020 14:46 Ответить
+5
Бог шельму метит.
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27.07.2020 14:24 Ответить
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Невже можуть з'явитися вакансії?
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27.07.2020 14:21 Ответить
Там багато хто хоче працювати, бо за каденції зелених дають хабарі зеленими доларами.😁🐸
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27.07.2020 14:26 Ответить
з цього приводу засідання суду переходять у закритий режим..
Нормуль постанова
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27.07.2020 14:22 Ответить
Да. Вот ради чего суки это затеяли. У співробітників Печерського райсуду виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 1403
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27.07.2020 14:45 Ответить
Уже взятки ковидом заносят.
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27.07.2020 14:23 Ответить
Бог шельму метит.
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27.07.2020 14:24 Ответить
Я так розумію щоб судові не проводити засідання над Порохом, Звіробій, Фединою, Поярковим і ін. вони погодилися на інфікування
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27.07.2020 14:26 Ответить
Бог не фраер, он все видит.
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27.07.2020 14:29 Ответить
Хех! Є таки Бог на світі.
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27.07.2020 14:39 Ответить
Для всіх людей і це не залежить від конфесій чи атеїзму.
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27.07.2020 14:41 Ответить
Надеюсь никто! Не выживет.
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27.07.2020 14:44 Ответить
Положительный тест не означает заболевание Ковидом, как и наличие в организме туберкулезной палочки не означает тубекулез.
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27.07.2020 14:44 Ответить
Фемида обезглавлена коварным вирусом.
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27.07.2020 14:44 Ответить
Пусть дохнут. Всеми семьями....Эта судейская гниль только наживается на преступности, поэтому сама же её и плодит.... А гнобят они только патриотов и украинских защитников.... Пусть дохнут. Поставлю сегодня свечку за их упокой...
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27.07.2020 14:46 Ответить
Тим більше, що це найбільш корумпований суд України.
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27.07.2020 14:48 Ответить
хочу висловити глибокостурбованозанепокоєність
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27.07.2020 15:00 Ответить
Та аби всі ті судді повизд ихували......
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27.07.2020 15:06 Ответить
Забздєлі манкурти печерські! Відчувають кінець зебабломойський!)
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27.07.2020 15:46 Ответить
Ховати їх будуть державним коштом... Знов витрати з бюджету...((
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27.07.2020 15:54 Ответить
Дай боже, щоб передохли
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27.07.2020 16:04 Ответить
Забити вікна та двері,і спалити нах... разом зі всіма,там присутніми.
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27.07.2020 16:50 Ответить
"
У сотрудников Печерского райсуда обнаружили COVID-19..."

А говорили, що зараза до зарази не пристає. От і вір вченим.
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27.07.2020 17:08 Ответить
мабуть у вовка?
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28.07.2020 00:59 Ответить
 
 