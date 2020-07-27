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Новини Коронавірус і карантин
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У співробітників Печерського райсуду виявили COVID-19

У співробітників Печерського райсуду виявили COVID-19

Печерський районний суд Києва продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення доступу кожного громадянина до правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Печерський районний суд міста Києва продовжує працювати в штатному режимі задля забезпечення кожному громадянину доступу до правосуддя.

"З метою убезпечення відвідувачів та працівників Печерського районного суду м. Києва від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - підсумували в суді.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19643) суд (11735) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Невже можуть з'явитися вакансії?
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27.07.2020 14:21 Відповісти
+7
Пусть дохнут. Всеми семьями....Эта судейская гниль только наживается на преступности, поэтому сама же её и плодит.... А гнобят они только патриотов и украинских защитников.... Пусть дохнут. Поставлю сегодня свечку за их упокой...
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27.07.2020 14:46 Відповісти
+5
Бог шельму метит.
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27.07.2020 14:24 Відповісти
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Невже можуть з'явитися вакансії?
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27.07.2020 14:21 Відповісти
Там багато хто хоче працювати, бо за каденції зелених дають хабарі зеленими доларами.😁🐸
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27.07.2020 14:26 Відповісти
з цього приводу засідання суду переходять у закритий режим..
Нормуль постанова
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27.07.2020 14:22 Відповісти
Да. Вот ради чего суки это затеяли. У співробітників Печерського райсуду виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 1403
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27.07.2020 14:45 Відповісти
Уже взятки ковидом заносят.
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27.07.2020 14:23 Відповісти
Бог шельму метит.
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27.07.2020 14:24 Відповісти
Я так розумію щоб судові не проводити засідання над Порохом, Звіробій, Фединою, Поярковим і ін. вони погодилися на інфікування
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27.07.2020 14:26 Відповісти
Бог не фраер, он все видит.
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27.07.2020 14:29 Відповісти
Хех! Є таки Бог на світі.
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27.07.2020 14:39 Відповісти
Для всіх людей і це не залежить від конфесій чи атеїзму.
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27.07.2020 14:41 Відповісти
Надеюсь никто! Не выживет.
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27.07.2020 14:44 Відповісти
Положительный тест не означает заболевание Ковидом, как и наличие в организме туберкулезной палочки не означает тубекулез.
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27.07.2020 14:44 Відповісти
Фемида обезглавлена коварным вирусом.
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27.07.2020 14:44 Відповісти
Пусть дохнут. Всеми семьями....Эта судейская гниль только наживается на преступности, поэтому сама же её и плодит.... А гнобят они только патриотов и украинских защитников.... Пусть дохнут. Поставлю сегодня свечку за их упокой...
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27.07.2020 14:46 Відповісти
Тим більше, що це найбільш корумпований суд України.
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27.07.2020 14:48 Відповісти
хочу висловити глибокостурбованозанепокоєність
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27.07.2020 15:00 Відповісти
Та аби всі ті судді повизд ихували......
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27.07.2020 15:06 Відповісти
Забздєлі манкурти печерські! Відчувають кінець зебабломойський!)
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27.07.2020 15:46 Відповісти
Ховати їх будуть державним коштом... Знов витрати з бюджету...((
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27.07.2020 15:54 Відповісти
Дай боже, щоб передохли
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27.07.2020 16:04 Відповісти
Забити вікна та двері,і спалити нах... разом зі всіма,там присутніми.
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27.07.2020 16:50 Відповісти
"
У сотрудников Печерского райсуда обнаружили COVID-19..."

А говорили, що зараза до зарази не пристає. От і вір вченим.
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27.07.2020 17:08 Відповісти
мабуть у вовка?
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28.07.2020 00:59 Відповісти
 
 