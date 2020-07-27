У співробітників Печерського райсуду виявили COVID-19

Печерський районний суд Києва продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення доступу кожного громадянина до правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Печерський районний суд міста Києва продовжує працювати в штатному режимі задля забезпечення кожному громадянину доступу до правосуддя.

"З метою убезпечення відвідувачів та працівників Печерського районного суду м. Києва від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - підсумували в суді.

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