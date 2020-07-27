Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ Гебрейесус созывает чрезвычайную комиссию
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тыс. случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.
"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.
Напомним, в немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме, среди инфицированных сезонные рабочие из Украины.
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Вы просто не понимаете суть, которая в том, что СЩА с этого ничерта не имеют - имеют корпорации. Само США только выиграет с того, что не нужно финансировать ВОЗ, а корпорации проиграют....и начнется лобби!!!
Пиарщики Зеленского владеют этим искусством в полной мере - они ничего ему не позволяют делать (даже прессконференции). Как только над Зе теряют контроль он тут же умудряется или сделать лажу или наговорить набор слов https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
А ще на початку року запевняла весь світ, що нічого страшного від нового вірусу очикувати не треба.
Маски - Закрыть всем рот и ели дышать.
Карантин ВЕЗДЕ и ВСЯ
- Сдохните, медучреждения не оказывают элементарную помощь из-за страха перед коВОЗовирусом. Всех сдохших по любой причине, клеймовать коВОЗовирус.
- Сдохните от голода, в магазин вас не пустят без маски
- Ограничение перемещения, в транспорт не пустят
Итог - ВОЗ, современный обилк Фашизма.
P.S. Ждем, долгожданного клейма. Господь Иисус победил дьявола. Вопрос времени.
позолотите ручкудадите ХХХ млрд.долл. то все умрете!"
Это не ВОЗ а шайка цыганок.