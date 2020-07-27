РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6342 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 104 49

Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ Гебрейесус созывает чрезвычайную комиссию

Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ Гебрейесус созывает чрезвычайную комиссию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тыс. случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 652,2 тыс., инфицированных - 16,4 млн

Напомним, в немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме, среди инфицированных сезонные рабочие из Украины.

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
возьмите меня на работу в наВОЗ, я хорошо умею ничего не делать!
показать весь комментарий
27.07.2020 14:25 Ответить
+11
заметушилась ефіопська комуняка..
А ще на початку року запевняла весь світ, що нічого страшного від нового вірусу очикувати не треба.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:28 Ответить
+11
США отказались платить в ВОЗ, так они решили панику на другие страны навести.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що та комісія вирішить?
показать весь комментарий
27.07.2020 14:24 Ответить
Будуть просити у США повернути фінансування.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:40 Ответить
Вернут, никуда не денутся...Если не вернут, то по факту их мед. корпорации, пролетают мимо миллиардов долларов, за которые ВОЗ будет закупать "бесплатные" вакцины, чтобы потом их уже бесплатно раздать. Ясное дело, что США дохрена туда платили, но же наверное (врать не буду - цифр не знаю) и дохрена себе возвращали - это такой узаконенный распил бюджета через медицинское лобби (из бюджета жертвуем в ВОЗ, а ВОЗ потом закупает у тебя вакцины и все чисто - никакой коррупции)
показать весь комментарий
27.07.2020 14:51 Ответить
США будут продавать вакцины напрямую, без нахлебников из ВОЗа.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:53 Ответить
Как бы вам объяснить разницу между продажей на рынке, где есть конкуренция и тем когда у тебя есть гарантированный кусок пирога и когда о цене о которой вы договорились никто даже не догадывается....(наличие нахлебников тут как необходимое зло). Еще не факт, что американским компаниям вообще разрешат продавать вакцину на внешний рынок, пока они не обеспечат американский.
Вы просто не понимаете суть, которая в том, что СЩА с этого ничерта не имеют - имеют корпорации. Само США только выиграет с того, что не нужно финансировать ВОЗ, а корпорации проиграют....и начнется лобби!!!
показать весь комментарий
27.07.2020 15:30 Ответить
За что ВОЗ будет закупать вакцины, если главный донор ВОЗ США? Сами будут печатать доллары или какими ни будь африканскими динарами или реалами расплачиваться?
показать весь комментарий
27.07.2020 15:40 Ответить
Сатанисты ВОЗ, чтобы угодить Биллу Гейтсу, будут еще 3 года пугать волнами короны, которые сами и придумали. Нет никаких волн. Любой инфекционист знает, что инфекция начинается, доходит до своего пика и затухает сама по себе, а волны это выдумки. Надо же Гейтсу бабло на вакцине заработать...и народ мира в масках еще подержать, чтобы привыкал к наморднику и покорности.Такой аферы мирового масштаба еще никогда не было. Зеленых слуг мирового порядка нужно гнать как поганых шакалов из власти.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:03 Ответить
Это что новый номер квартала 95?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:07 Ответить
А Квартал чей вообще-то? Кто его содержит? Олигархия сатанинская в лице Коломойского.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:12 Ответить
А Билл Гейтс тут не причём?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:15 Ответить
Думаю будуть нагнітати паніку, бо чіпірувати населення треба розпочати у вересні. А люди розслабитися і добровільно не погодяться. Значить будуть думати як примусити силою.
показать весь комментарий
27.07.2020 23:54 Ответить
возьмите меня на работу в наВОЗ, я хорошо умею ничего не делать!
показать весь комментарий
27.07.2020 14:25 Ответить
Это любой умеет, а ты можешь делать так, что бы никто не догадался, что ты ничего не делаешь? )))
показать весь комментарий
27.07.2020 14:34 Ответить
Крім Зеленського мало хто володіє такою навичкою.))
показать весь комментарий
27.07.2020 14:41 Ответить
с наВОЗом такие сложности не нужны. все догадываются, что наВОЗ ничего не делает, вернее все в этом уверены, но наВОЗ продолжает пилить бабло.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:42 Ответить
Для того, чтобы никто не догадался, нужно реально ничего не делать, предоставив это другим. Если все выгорит - припишешь себе лавры как умелый управлецен, если нет - сделаешь их виноватыми. А если будешь достаточно глуп, и начнешь что то делать, то наверняка попалишься. Тут работает старая истина "Лучше молчать и выглядеть умным, чем заговорить и рассеять все сомнения".
Пиарщики Зеленского владеют этим искусством в полной мере - они ничего ему не позволяют делать (даже прессконференции). Как только над Зе теряют контроль он тут же умудряется или сделать лажу или наговорить набор слов https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:59 Ответить
э того мало. Надо еще уметь хорошо пугать мир всякими страшилками!
показать весь комментарий
27.07.2020 14:54 Ответить
заметушилась ефіопська комуняка..
А ще на початку року запевняла весь світ, що нічого страшного від нового вірусу очикувати не треба.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:28 Ответить
США отказались платить в ВОЗ, так они решили панику на другие страны навести.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:31 Ответить
Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ Гебрейесус созывает чрезвычайную комиссию - Цензор.НЕТ 673
показать весь комментарий
27.07.2020 14:34 Ответить
Teбя, скотину, повесят. По приговору международного трибунала. Как повесили гитлеровских подельников.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:39 Ответить
По-ходу ущерб бизнесу пусть сначала компенсирует, а уж тогда расстреливайте или вешайте, как хотите, такую собаку и не жалко.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:22 Ответить
Вирусологи, эпидемиологи и прочая шваль только запрещать научилась. Когда что-то не в состоянии проконтролировать, сразу запрещают. А что им, сидят в бункерах по пол жизни как крысы, оторваны от реальной жизни - им запретить как два пальца об асфальт. Только вот экономика не любит запреты и нам это еще акунется.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:41 Ответить
Не совсем так. Это просто война, которую начали рептилоиды чтобы разбить в труху экономики государств, избавиться от "лишнего" населения, и скупить активы по дешёвке. Ну а "эпидемиологи" и проч. - это шавки на поводке у рептилоидов.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:44 Ответить
тільки починає хто якусь адекватну тему двигать антиглобалістську, набігають якісь непонятні чорти і засерають все своїми "рептилоїдами"... Техтологія стара, як світ під сіоном, але досі працює )
показать весь комментарий
27.07.2020 15:43 Ответить
цю чорножопу гниду пора вішати!
показать весь комментарий
27.07.2020 14:43 Ответить
А може вішати то занадто гуманно, в його випадку?
показать весь комментарий
27.07.2020 17:24 Ответить
Сидите дома - Подохните без работы и еды, подохните осваивая сидячий образ жизни
Маски - Закрыть всем рот и ели дышать.
Карантин ВЕЗДЕ и ВСЯ
- Сдохните, медучреждения не оказывают элементарную помощь из-за страха перед коВОЗовирусом. Всех сдохших по любой причине, клеймовать коВОЗовирус.
- Сдохните от голода, в магазин вас не пустят без маски
- Ограничение перемещения, в транспорт не пустят

Итог - ВОЗ, современный обилк Фашизма.
P.S. Ждем, долгожданного клейма. Господь Иисус победил дьявола. Вопрос времени.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:45 Ответить
Сталин и Гитлер - сопляки шелудивые, на фоне авторов спецоперации "ковид".
показать весь комментарий
27.07.2020 14:51 Ответить
Перевожу: "Если срочно не позолотите ручку дадите ХХХ млрд.долл. то все умрете!"
Это не ВОЗ а шайка цыганок.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:56 Ответить
Брехачі хочуть гроші
показать весь комментарий
27.07.2020 14:59 Ответить
Не грошей, а тоталітарної влади. Колись таких в дурках тримали.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:26 Ответить
ВОЗ хочет абсолютной власти над миром.
показать весь комментарий
27.07.2020 15:07 Ответить
Ну, не ВОЗ (это шестёрки), а банковская мафия, которая уже более полутора столетий разжигает войны и революции.
показать весь комментарий
27.07.2020 15:10 Ответить
Да что он говорит.. По ежедневным речевым изливаниям Пидалика.. у нас все отлично.. ( смотрел его выступления, пытку для него самого и окружающих, обычно две- три минуты на большее терпения не хватало, но вот пару дней назад решил набраться мужества и досмотреть все от начала до конца.. включая его "ответы" на "письма" граждан.. Да уж.. полный писец.. Мой совет его раскрутчикам, да не пускайте вы его на экран и не давайте выступать это же не в какие рамки, после его выступлений приходит понимание что его потолок это вышибала в дешевом кабаке., вы уж как то это скрывайте, пусть прессекретарь за него отдувается.).. Ну и еще ,требования карантина подстраиваются под столичные показания, что бы Киеву не попасть в вагон для чумных.. Но то такэ....
показать весь комментарий
27.07.2020 15:13 Ответить
Ты бы, Гебрейесус (кто твой род так обозвал?), занимался своей Эфиопией: тесты там всякие, вакцины... Или там тебе ничего не светит?
показать весь комментарий
27.07.2020 15:14 Ответить
Он вішел на новый уровень. Расширяет ганицы.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:28 Ответить
Не вірю жодному слову цієї "світової" шарашки. З ким не спілкувався з різних країн, всі оговорять одне й те ж: в новинах паніка, гайки закрутили, а реально ніхто в очі не бачив тих "жахливо хвори" і тих, хто бачив чи знає когось хто знає якогось хворого. Нас розводять! Вимикайте телевізор і вся "пандемія" тут же закінчиться )
показать весь комментарий
27.07.2020 15:36 Ответить
Почему в темах про ВОЗ и эфиопа нет коронаистеричек?
показать весь комментарий
27.07.2020 15:45 Ответить
Истерика была 5 месяцев назад, когда нам брехали что люди на улицах замертво падают. Теперь им надо еще сильнее брехать, чтобы им кто-то поверил и убил свой бизнес.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:31 Ответить
Усиливается))) кругом способы заверения заканчиваются, а Тедрос все сильнее ножкой топает)
показать весь комментарий
27.07.2020 15:57 Ответить
еврей исус пнх
показать весь комментарий
27.07.2020 17:27 Ответить
Сейчас сообщили, что во всем мире умерло от короны 650 000 человек. И это на 7,5 млрд. Это пандемия?
показать весь комментарий
27.07.2020 19:10 Ответить
Господин Евреисус просто хотел сказать, что полгода карантина, убившие половину бизнеса на планете Земля, были до пи$&ы!
показать весь комментарий
27.07.2020 21:37 Ответить
Так в этом и была цель.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:42 Ответить
Цель в чипировании, Билл не доволен, надо поднажать. А то что бизнес убили, так то такое...
показать весь комментарий
27.07.2020 23:52 Ответить
Заткните, кто-нибудь, пасть этой старой обезьяне
показать весь комментарий
27.07.2020 21:41 Ответить
 
 