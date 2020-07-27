Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ Гебреєсус скликає надзвичайну комісію

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

За його словами, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і понад 640 тис. випадків смерті. Голова ВООЗ зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.

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Нагадаємо, у німецькій Баварії стався спалах коронавірусу на фермі, серед інфікованих сезонні робітники з України.