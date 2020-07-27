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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ Гебреєсус скликає надзвичайну комісію

Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ Гебреєсус скликає надзвичайну комісію

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

За його словами, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і понад 640 тис. випадків смерті. Голова ВООЗ зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли понад 4,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 652,2 тис., інфікованих - 16,4 млн

Нагадаємо, у німецькій Баварії стався спалах коронавірусу на фермі, серед інфікованих сезонні робітники з України.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
возьмите меня на работу в наВОЗ, я хорошо умею ничего не делать!
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27.07.2020 14:25 Відповісти
+11
заметушилась ефіопська комуняка..
А ще на початку року запевняла весь світ, що нічого страшного від нового вірусу очикувати не треба.
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27.07.2020 14:28 Відповісти
+11
США отказались платить в ВОЗ, так они решили панику на другие страны навести.
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27.07.2020 14:31 Відповісти
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І що та комісія вирішить?
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27.07.2020 14:24 Відповісти
Будуть просити у США повернути фінансування.
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27.07.2020 14:40 Відповісти
Вернут, никуда не денутся...Если не вернут, то по факту их мед. корпорации, пролетают мимо миллиардов долларов, за которые ВОЗ будет закупать "бесплатные" вакцины, чтобы потом их уже бесплатно раздать. Ясное дело, что США дохрена туда платили, но же наверное (врать не буду - цифр не знаю) и дохрена себе возвращали - это такой узаконенный распил бюджета через медицинское лобби (из бюджета жертвуем в ВОЗ, а ВОЗ потом закупает у тебя вакцины и все чисто - никакой коррупции)
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27.07.2020 14:51 Відповісти
США будут продавать вакцины напрямую, без нахлебников из ВОЗа.
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27.07.2020 14:53 Відповісти
Как бы вам объяснить разницу между продажей на рынке, где есть конкуренция и тем когда у тебя есть гарантированный кусок пирога и когда о цене о которой вы договорились никто даже не догадывается....(наличие нахлебников тут как необходимое зло). Еще не факт, что американским компаниям вообще разрешат продавать вакцину на внешний рынок, пока они не обеспечат американский.
Вы просто не понимаете суть, которая в том, что СЩА с этого ничерта не имеют - имеют корпорации. Само США только выиграет с того, что не нужно финансировать ВОЗ, а корпорации проиграют....и начнется лобби!!!
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27.07.2020 15:30 Відповісти
За что ВОЗ будет закупать вакцины, если главный донор ВОЗ США? Сами будут печатать доллары или какими ни будь африканскими динарами или реалами расплачиваться?
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27.07.2020 15:40 Відповісти
Сатанисты ВОЗ, чтобы угодить Биллу Гейтсу, будут еще 3 года пугать волнами короны, которые сами и придумали. Нет никаких волн. Любой инфекционист знает, что инфекция начинается, доходит до своего пика и затухает сама по себе, а волны это выдумки. Надо же Гейтсу бабло на вакцине заработать...и народ мира в масках еще подержать, чтобы привыкал к наморднику и покорности.Такой аферы мирового масштаба еще никогда не было. Зеленых слуг мирового порядка нужно гнать как поганых шакалов из власти.
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27.07.2020 16:03 Відповісти
Это что новый номер квартала 95?
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27.07.2020 16:07 Відповісти
А Квартал чей вообще-то? Кто его содержит? Олигархия сатанинская в лице Коломойского.
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27.07.2020 16:12 Відповісти
А Билл Гейтс тут не причём?
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27.07.2020 16:15 Відповісти
Думаю будуть нагнітати паніку, бо чіпірувати населення треба розпочати у вересні. А люди розслабитися і добровільно не погодяться. Значить будуть думати як примусити силою.
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27.07.2020 23:54 Відповісти
возьмите меня на работу в наВОЗ, я хорошо умею ничего не делать!
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27.07.2020 14:25 Відповісти
Это любой умеет, а ты можешь делать так, что бы никто не догадался, что ты ничего не делаешь? )))
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27.07.2020 14:34 Відповісти
Крім Зеленського мало хто володіє такою навичкою.))
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27.07.2020 14:41 Відповісти
с наВОЗом такие сложности не нужны. все догадываются, что наВОЗ ничего не делает, вернее все в этом уверены, но наВОЗ продолжает пилить бабло.
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27.07.2020 14:42 Відповісти
Для того, чтобы никто не догадался, нужно реально ничего не делать, предоставив это другим. Если все выгорит - припишешь себе лавры как умелый управлецен, если нет - сделаешь их виноватыми. А если будешь достаточно глуп, и начнешь что то делать, то наверняка попалишься. Тут работает старая истина "Лучше молчать и выглядеть умным, чем заговорить и рассеять все сомнения".
Пиарщики Зеленского владеют этим искусством в полной мере - они ничего ему не позволяют делать (даже прессконференции). Как только над Зе теряют контроль он тут же умудряется или сделать лажу или наговорить набор слов https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
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27.07.2020 14:59 Відповісти
э того мало. Надо еще уметь хорошо пугать мир всякими страшилками!
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27.07.2020 14:54 Відповісти
заметушилась ефіопська комуняка..
А ще на початку року запевняла весь світ, що нічого страшного від нового вірусу очикувати не треба.
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27.07.2020 14:28 Відповісти
США отказались платить в ВОЗ, так они решили панику на другие страны навести.
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27.07.2020 14:31 Відповісти
Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ Гебрейесус созывает чрезвычайную комиссию - Цензор.НЕТ 673
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27.07.2020 14:34 Відповісти
Teбя, скотину, повесят. По приговору международного трибунала. Как повесили гитлеровских подельников.
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27.07.2020 14:39 Відповісти
По-ходу ущерб бизнесу пусть сначала компенсирует, а уж тогда расстреливайте или вешайте, как хотите, такую собаку и не жалко.
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27.07.2020 17:22 Відповісти
Вирусологи, эпидемиологи и прочая шваль только запрещать научилась. Когда что-то не в состоянии проконтролировать, сразу запрещают. А что им, сидят в бункерах по пол жизни как крысы, оторваны от реальной жизни - им запретить как два пальца об асфальт. Только вот экономика не любит запреты и нам это еще акунется.
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27.07.2020 14:41 Відповісти
Не совсем так. Это просто война, которую начали рептилоиды чтобы разбить в труху экономики государств, избавиться от "лишнего" населения, и скупить активы по дешёвке. Ну а "эпидемиологи" и проч. - это шавки на поводке у рептилоидов.
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27.07.2020 14:44 Відповісти
тільки починає хто якусь адекватну тему двигать антиглобалістську, набігають якісь непонятні чорти і засерають все своїми "рептилоїдами"... Техтологія стара, як світ під сіоном, але досі працює )
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27.07.2020 15:43 Відповісти
цю чорножопу гниду пора вішати!
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27.07.2020 14:43 Відповісти
А може вішати то занадто гуманно, в його випадку?
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27.07.2020 17:24 Відповісти
Сидите дома - Подохните без работы и еды, подохните осваивая сидячий образ жизни
Маски - Закрыть всем рот и ели дышать.
Карантин ВЕЗДЕ и ВСЯ
- Сдохните, медучреждения не оказывают элементарную помощь из-за страха перед коВОЗовирусом. Всех сдохших по любой причине, клеймовать коВОЗовирус.
- Сдохните от голода, в магазин вас не пустят без маски
- Ограничение перемещения, в транспорт не пустят

Итог - ВОЗ, современный обилк Фашизма.
P.S. Ждем, долгожданного клейма. Господь Иисус победил дьявола. Вопрос времени.
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27.07.2020 14:45 Відповісти
Сталин и Гитлер - сопляки шелудивые, на фоне авторов спецоперации "ковид".
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27.07.2020 14:51 Відповісти
Перевожу: "Если срочно не позолотите ручку дадите ХХХ млрд.долл. то все умрете!"
Это не ВОЗ а шайка цыганок.
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27.07.2020 14:56 Відповісти
Брехачі хочуть гроші
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27.07.2020 14:59 Відповісти
Не грошей, а тоталітарної влади. Колись таких в дурках тримали.
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27.07.2020 17:26 Відповісти
ВОЗ хочет абсолютной власти над миром.
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27.07.2020 15:07 Відповісти
Ну, не ВОЗ (это шестёрки), а банковская мафия, которая уже более полутора столетий разжигает войны и революции.
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27.07.2020 15:10 Відповісти
Да что он говорит.. По ежедневным речевым изливаниям Пидалика.. у нас все отлично.. ( смотрел его выступления, пытку для него самого и окружающих, обычно две- три минуты на большее терпения не хватало, но вот пару дней назад решил набраться мужества и досмотреть все от начала до конца.. включая его "ответы" на "письма" граждан.. Да уж.. полный писец.. Мой совет его раскрутчикам, да не пускайте вы его на экран и не давайте выступать это же не в какие рамки, после его выступлений приходит понимание что его потолок это вышибала в дешевом кабаке., вы уж как то это скрывайте, пусть прессекретарь за него отдувается.).. Ну и еще ,требования карантина подстраиваются под столичные показания, что бы Киеву не попасть в вагон для чумных.. Но то такэ....
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27.07.2020 15:13 Відповісти
Ты бы, Гебрейесус (кто твой род так обозвал?), занимался своей Эфиопией: тесты там всякие, вакцины... Или там тебе ничего не светит?
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27.07.2020 15:14 Відповісти
Он вішел на новый уровень. Расширяет ганицы.
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27.07.2020 17:28 Відповісти
Не вірю жодному слову цієї "світової" шарашки. З ким не спілкувався з різних країн, всі оговорять одне й те ж: в новинах паніка, гайки закрутили, а реально ніхто в очі не бачив тих "жахливо хвори" і тих, хто бачив чи знає когось хто знає якогось хворого. Нас розводять! Вимикайте телевізор і вся "пандемія" тут же закінчиться )
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27.07.2020 15:36 Відповісти
Почему в темах про ВОЗ и эфиопа нет коронаистеричек?
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27.07.2020 15:45 Відповісти
Истерика была 5 месяцев назад, когда нам брехали что люди на улицах замертво падают. Теперь им надо еще сильнее брехать, чтобы им кто-то поверил и убил свой бизнес.
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27.07.2020 17:31 Відповісти
Усиливается))) кругом способы заверения заканчиваются, а Тедрос все сильнее ножкой топает)
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27.07.2020 15:57 Відповісти
еврей исус пнх
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27.07.2020 17:27 Відповісти
Сейчас сообщили, что во всем мире умерло от короны 650 000 человек. И это на 7,5 млрд. Это пандемия?
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27.07.2020 19:10 Відповісти
Господин Евреисус просто хотел сказать, что полгода карантина, убившие половину бизнеса на планете Земля, были до пи$&ы!
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27.07.2020 21:37 Відповісти
Так в этом и была цель.
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27.07.2020 21:42 Відповісти
Цель в чипировании, Билл не доволен, надо поднажать. А то что бизнес убили, так то такое...
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27.07.2020 23:52 Відповісти
Заткните, кто-нибудь, пасть этой старой обезьяне
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27.07.2020 21:41 Відповісти
 
 