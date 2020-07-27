Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ Гебреєсус скликає надзвичайну комісію
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба ВООЗ.
За його словами, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і понад 640 тис. випадків смерті. Голова ВООЗ зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.
"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.
Нагадаємо, у німецькій Баварії стався спалах коронавірусу на фермі, серед інфікованих сезонні робітники з України.
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Вы просто не понимаете суть, которая в том, что СЩА с этого ничерта не имеют - имеют корпорации. Само США только выиграет с того, что не нужно финансировать ВОЗ, а корпорации проиграют....и начнется лобби!!!
Пиарщики Зеленского владеют этим искусством в полной мере - они ничего ему не позволяют делать (даже прессконференции). Как только над Зе теряют контроль он тут же умудряется или сделать лажу или наговорить набор слов https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
А ще на початку року запевняла весь світ, що нічого страшного від нового вірусу очикувати не треба.
Маски - Закрыть всем рот и ели дышать.
Карантин ВЕЗДЕ и ВСЯ
- Сдохните, медучреждения не оказывают элементарную помощь из-за страха перед коВОЗовирусом. Всех сдохших по любой причине, клеймовать коВОЗовирус.
- Сдохните от голода, в магазин вас не пустят без маски
- Ограничение перемещения, в транспорт не пустят
Итог - ВОЗ, современный обилк Фашизма.
P.S. Ждем, долгожданного клейма. Господь Иисус победил дьявола. Вопрос времени.
позолотите ручкудадите ХХХ млрд.долл. то все умрете!"
Это не ВОЗ а шайка цыганок.