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Кулеба встретится с министрами иностранных дел Польши и Литвы

Кулеба встретится с министрами иностранных дел Польши и Литвы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 27 июля, начал рабочий двухдневный визит в Польшу.

Об этом сообщил Кулеба в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Польша - чрезвычайно важный партнер Украины. В частности, в противодействии российской агрессии. Как в сфере безопасности и обороны, так и в энергетике, где Украина и Польша планомерно и эффективно противодействуют попыткам России подорвать энергетическую безопасность Европы. Польша - также наш надежный друг в ЕС и НАТО. А еще, по результатам первого квартала этого года, она остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире", - написал Кулеба.

Он отметил, что уже в течение часа встретится в Варшаве с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, а во вторник, 28 июля, они увидятся с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом в Люблине.

"Завтрашняя встреча министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы в Люблине не менее важна и символична. Единство наших стран - это залог безопасности и процветания всего региона. Так было в течение столетий, и так будет в дальнейшем. Ведь украинская идентичность исторически принадлежит именно к семье народов Центральной Европы. Монументальная фигура князя Константина Острожского является тому ярким свидетельством", - подчеркнул министр.

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Литва (2501) МИД (6993) Польша (8503) Кулеба Дмитрий (2880)


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Странно, по мнению работников свинофермы, он должен встречаться исключительно только с унылой лошадью Лаврушей, а он в Польшу поперся...
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27.07.2020 16:43 Ответить
лошади он нафик не вперся
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27.07.2020 17:07 Ответить
О, растет - Ермак стал доверять ему мелкие поручения..
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27.07.2020 16:43 Ответить
это правильно...нужно же партнерам повидаты,що цёмкы зюзи с путлером ничего не значат..
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27.07.2020 17:09 Ответить
 
 