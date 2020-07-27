Кулеба встретится с министрами иностранных дел Польши и Литвы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 27 июля, начал рабочий двухдневный визит в Польшу.

Об этом сообщил Кулеба в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Польша - чрезвычайно важный партнер Украины. В частности, в противодействии российской агрессии. Как в сфере безопасности и обороны, так и в энергетике, где Украина и Польша планомерно и эффективно противодействуют попыткам России подорвать энергетическую безопасность Европы. Польша - также наш надежный друг в ЕС и НАТО. А еще, по результатам первого квартала этого года, она остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире", - написал Кулеба.

Он отметил, что уже в течение часа встретится в Варшаве с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, а во вторник, 28 июля, они увидятся с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом в Люблине.

"Завтрашняя встреча министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы в Люблине не менее важна и символична. Единство наших стран - это залог безопасности и процветания всего региона. Так было в течение столетий, и так будет в дальнейшем. Ведь украинская идентичность исторически принадлежит именно к семье народов Центральной Европы. Монументальная фигура князя Константина Острожского является тому ярким свидетельством", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия потеряла шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма, - глава МИД Кулеба