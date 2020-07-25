Россия потеряла шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма, - глава МИД Кулеба
Российская Федерация потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма.
Об этом в Твиттер заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня исполняется 2 года с объявления Крымской декларации Майкла Помпео. Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
Я искренне благодарен США, которые на 80 годовщину Декларации Уэллеса несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды закончится", - написал министр.
Кулеба выразил уверенность, что "Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма". При этом глава украинского МИД подчеркнул, что нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине.
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Дай Бог сохранить другие территории.
не смешите меня
кремль неадекватен, с этого надо исходить в дипломатии
нормализация... да
Шансы они потеряли 27 марта 2014 года с принятием резолюции ООН 68/262 о территориальной целостности Украины.
Но зачем Кулеба говорит об этом в 2020 это вопрос...
Напоминает вечные разговоры РФ о том, что вопрос по Крыму закрыт. Ведь если бы он был действительно закрыт они бы об этом не говорили.
Понятно, что при такой Расии, какая она есть, Крым она НЕ ВЕРНЁТ.
ОРДЛО она всучит Украине ТОЛЬКО НА СВОИХ УСЛОВИЯХ, что для Украины не приемлемо.
Самым разумным в таких условиях было бы официально отдать Крым и ОРДЛО Расии в обмен на вступление Украины в НАТО.