РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7839 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
28 809 120

Россия потеряла шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма, - глава МИД Кулеба

Россия потеряла шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма, - глава МИД Кулеба

Российская Федерация потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Об этом в Твиттер заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня исполняется 2 года с объявления Крымской декларации Майкла Помпео. Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Я искренне благодарен США, которые на 80 годовщину Декларации Уэллеса несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды закончится", - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии: на церемонии поднятия на полуострове украинского флага, - Кулеба

Кулеба выразил уверенность, что "Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма". При этом глава украинского МИД подчеркнул, что нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине.

Россия потеряла шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма, - глава МИД Кулеба 01

Автор: 

Крым (26420) россия (96086) США (27082) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
А когда у России были шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма? Никогда и не было.
показать весь комментарий
25.07.2020 19:29
+17
Шансьі бьіли , надежду на легализацию аннексии Крьіма в 2014г подавало правительство Украиньі , создавшее там СЄЗ и не возражавшее против поставок товаров и єлектроєнергии. Единственную пакость успел сделать в апреле зам. главьі администрации и.о. президента Украиньі Сенченко , перекрьівший без согласования с Киевом Северо-Крьімский канал. Нанеся тем самьім тяжелое стратегическое поражение Кремлю , без танков и единого вьістрела. Можем , когда хотим !
показать весь комментарий
25.07.2020 19:51
+9
Я був би вдячний, якби сам Еулєба, чи хтось із зеленої шобли пояснив дивне словосполучення:"... втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму." Це у кацапії були такі шанси? 🤔 А як з міжнародним правом? І чи ці слова Кулєба промовляє з тріумфом, чи з жалем?
показать весь комментарий
25.07.2020 19:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
террорист путло подставил своё мясо в 2014 году, он так надеялся что найдётся немало у Украины "придурков", которые начнуть палить в его мясо да втыкать ножички, и тогда он вылезет из Крыма как вурдалак и пойдёт дальше, ан нет, как назло все вежливые мрази уцелели, тогда путлу пришлось слать гиркина и раскачивать бамбас с той стороны а захват Крыма объявить "мирным присоединением", которое нужно было противопоставить войне на бамбасе , и быстренько, "по -горячему" "узаконить" каким нибудь референдумом с явкой в 200 %
показать весь комментарий
25.07.2020 22:43 Ответить
у кожного своя "баба да" чи "сосна корабельная" У Кулєби вона у вигляді " втраченого шансу нормалізації окупації"... Бог шельму мітить, просто мітки різного калібру
показать весь комментарий
25.07.2020 22:46 Ответить
шельму -раху не заметил?иди рускавая челюсть не позволяет?
показать весь комментарий
26.07.2020 08:43 Ответить
Если так будет дальше,можно забыть о Крыме.
Дай Бог сохранить другие территории.
показать весь комментарий
25.07.2020 22:53 Ответить
Если бы рыжий таракан не обезоружил страну, оставив её без ядерного оружия, ничего бы из сегодняшних проблем не было бы. Нас боялись, с нами считались, с нами советовались, а теперь разговаривают с позиции силы только потому, что мы бессильны, разужоружены, потому, что все падлы у власти тридцать лет уничтожали армию, флот, экономику. Будьте вы прокляты, сволочи!!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 23:29 Ответить
щас... несудимый приказал бы пульнуть?
не смешите меня
показать весь комментарий
26.07.2020 00:03 Ответить
Коротко і по-військовому чітко і зрозуміло. Зебіл - лялька, весільний хенерал.
показать весь комментарий
25.07.2020 23:52 Ответить
де факто там ЯО на базе чф, вокруг этого и все танцы с бубном
кремль неадекватен, с этого надо исходить в дипломатии
показать весь комментарий
25.07.2020 23:56 Ответить
военные снова присягнут Украине?
нормализация... да
показать весь комментарий
26.07.2020 00:00 Ответить
Та фигня,запорожськи козаки ж присягали то пллякам, то туркам,то Москве,и все заши.ись
показать весь комментарий
26.07.2020 11:49 Ответить
Нда, я тоже прифигел со слов Кулебы. Выходит все шансы были, но сами русские их потеряли? Оху..ь.
Шансы они потеряли 27 марта 2014 года с принятием резолюции ООН 68/262 о территориальной целостности Украины.
Но зачем Кулеба говорит об этом в 2020 это вопрос...
Напоминает вечные разговоры РФ о том, что вопрос по Крыму закрыт. Ведь если бы он был действительно закрыт они бы об этом не говорили.
показать весь комментарий
26.07.2020 04:29 Ответить
завезенное население не имеет прав решать судьбу не своей территории
показать весь комментарий
26.07.2020 06:56 Ответить
Головне для ангресора ввести війська, а потім під дулами автоматів лохоторат проголосує "як треба". До того ж колись про таке "великий вождь і учитель" сказав, що головне не як проголосують люди, а як порахують.((
показать весь комментарий
26.07.2020 07:56 Ответить
Давно пора думать не только о тактике, но и о стратегии, на двадцать лет вперёд!
Понятно, что при такой Расии, какая она есть, Крым она НЕ ВЕРНЁТ.
ОРДЛО она всучит Украине ТОЛЬКО НА СВОИХ УСЛОВИЯХ, что для Украины не приемлемо.
Самым разумным в таких условиях было бы официально отдать Крым и ОРДЛО Расии в обмен на вступление Украины в НАТО.
показать весь комментарий
26.07.2020 11:15 Ответить
Дядя вы написали редкую глупость . В чем она заключается придется вам слишком долго разжевывать . А Одессу, Харьков и остальной юго-восток не отдать в замен на присоединение к НАТО ? А может в НАТу вступать по частям Закарпатье в Венгрию , Буковина -в Румынию , Львов , Тернополь -в Польшу , а потом остальные уже в НАТО за исключением тех 60% территории страны кого нужно по вашему отдать рашке .И в НАТО походу принимать будут ТОЛЬКО территорию равную герцогству Люксембург .Тогда возьмут уже точно
показать весь комментарий
26.07.2020 18:24 Ответить
Бла-бла-бла, люксембург! Нравится тебе или нет, но есть РЕАЛЬНОСТЬ. И вменяемые люди должны исходить из реальности, а не своих фантазий.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:25 Ответить
Курилы США тоже не признают российскими - и пох...
показать весь комментарий
26.07.2020 16:48 Ответить
Ну так чудеса дипломатической демагогии и не более .....США как то пофиг , там НЕТ их ЭКОНОМИЧЕСКИХ и бизнес интересов .Вот и весь сказ
показать весь комментарий
26.07.2020 18:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 