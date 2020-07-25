Россия потеряла шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма, - глава МИД Кулеба

Российская Федерация потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Об этом в Твиттер заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня исполняется 2 года с объявления Крымской декларации Майкла Помпео. Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Я искренне благодарен США, которые на 80 годовщину Декларации Уэллеса несколько дней назад подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды закончится", - написал министр.

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Кулеба выразил уверенность, что "Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма". При этом глава украинского МИД подчеркнул, что нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине.