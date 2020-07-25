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Новини Агресія Росії проти України
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Росія втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму, - глава МЗС Кулеба

Росія втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму, - глава МЗС Кулеба

Російська Федерація втратила всі шанси нормалізувати незаконну окупацію Криму.

Про це у твітері заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виповнюється 2 роки з моменту оголошення Кримської декларації Майкла Помпео. Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання, поки територіальну цілісність України не буде відновлено.

Я щиро вдячний США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, направивши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, що ґрунтується на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова і одного разу закінчиться", - написав міністр.

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Кулеба висловив упевненість, що "Москва вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму". Водночас глава українського МЗС підкреслив, що наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, щоб він завершив окупацію і повернув тимчасово окупований півострів Україні.

Росія втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму, - глава МЗС Кулеба 01

Автор: 

Крим (14184) росія (65925) США (23335) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+32
А когда у России были шансы успешно нормализовать оккупацию Крыма? Никогда и не было.
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25.07.2020 19:29
+17
Шансьі бьіли , надежду на легализацию аннексии Крьіма в 2014г подавало правительство Украиньі , создавшее там СЄЗ и не возражавшее против поставок товаров и єлектроєнергии. Единственную пакость успел сделать в апреле зам. главьі администрации и.о. президента Украиньі Сенченко , перекрьівший без согласования с Киевом Северо-Крьімский канал. Нанеся тем самьім тяжелое стратегическое поражение Кремлю , без танков и единого вьістрела. Можем , когда хотим !
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25.07.2020 19:51
+9
Я був би вдячний, якби сам Еулєба, чи хтось із зеленої шобли пояснив дивне словосполучення:"... втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму." Це у кацапії були такі шанси? 🤔 А як з міжнародним правом? І чи ці слова Кулєба промовляє з тріумфом, чи з жалем?
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25.07.2020 19:44
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террорист путло подставил своё мясо в 2014 году, он так надеялся что найдётся немало у Украины "придурков", которые начнуть палить в его мясо да втыкать ножички, и тогда он вылезет из Крыма как вурдалак и пойдёт дальше, ан нет, как назло все вежливые мрази уцелели, тогда путлу пришлось слать гиркина и раскачивать бамбас с той стороны а захват Крыма объявить "мирным присоединением", которое нужно было противопоставить войне на бамбасе , и быстренько, "по -горячему" "узаконить" каким нибудь референдумом с явкой в 200 %
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25.07.2020 22:43 Відповісти
у кожного своя "баба да" чи "сосна корабельная" У Кулєби вона у вигляді " втраченого шансу нормалізації окупації"... Бог шельму мітить, просто мітки різного калібру
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25.07.2020 22:46 Відповісти
шельму -раху не заметил?иди рускавая челюсть не позволяет?
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26.07.2020 08:43 Відповісти
Если так будет дальше,можно забыть о Крыме.
Дай Бог сохранить другие территории.
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25.07.2020 22:53 Відповісти
Если бы рыжий таракан не обезоружил страну, оставив её без ядерного оружия, ничего бы из сегодняшних проблем не было бы. Нас боялись, с нами считались, с нами советовались, а теперь разговаривают с позиции силы только потому, что мы бессильны, разужоружены, потому, что все падлы у власти тридцать лет уничтожали армию, флот, экономику. Будьте вы прокляты, сволочи!!!!
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25.07.2020 23:29 Відповісти
щас... несудимый приказал бы пульнуть?
не смешите меня
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26.07.2020 00:03 Відповісти
Коротко і по-військовому чітко і зрозуміло. Зебіл - лялька, весільний хенерал.
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25.07.2020 23:52 Відповісти
де факто там ЯО на базе чф, вокруг этого и все танцы с бубном
кремль неадекватен, с этого надо исходить в дипломатии
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25.07.2020 23:56 Відповісти
военные снова присягнут Украине?
нормализация... да
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26.07.2020 00:00 Відповісти
Та фигня,запорожськи козаки ж присягали то пллякам, то туркам,то Москве,и все заши.ись
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26.07.2020 11:49 Відповісти
Нда, я тоже прифигел со слов Кулебы. Выходит все шансы были, но сами русские их потеряли? Оху..ь.
Шансы они потеряли 27 марта 2014 года с принятием резолюции ООН 68/262 о территориальной целостности Украины.
Но зачем Кулеба говорит об этом в 2020 это вопрос...
Напоминает вечные разговоры РФ о том, что вопрос по Крыму закрыт. Ведь если бы он был действительно закрыт они бы об этом не говорили.
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26.07.2020 04:29 Відповісти
завезенное население не имеет прав решать судьбу не своей территории
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26.07.2020 06:56 Відповісти
Головне для ангресора ввести війська, а потім під дулами автоматів лохоторат проголосує "як треба". До того ж колись про таке "великий вождь і учитель" сказав, що головне не як проголосують люди, а як порахують.((
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26.07.2020 07:56 Відповісти
Давно пора думать не только о тактике, но и о стратегии, на двадцать лет вперёд!
Понятно, что при такой Расии, какая она есть, Крым она НЕ ВЕРНЁТ.
ОРДЛО она всучит Украине ТОЛЬКО НА СВОИХ УСЛОВИЯХ, что для Украины не приемлемо.
Самым разумным в таких условиях было бы официально отдать Крым и ОРДЛО Расии в обмен на вступление Украины в НАТО.
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26.07.2020 11:15 Відповісти
Дядя вы написали редкую глупость . В чем она заключается придется вам слишком долго разжевывать . А Одессу, Харьков и остальной юго-восток не отдать в замен на присоединение к НАТО ? А может в НАТу вступать по частям Закарпатье в Венгрию , Буковина -в Румынию , Львов , Тернополь -в Польшу , а потом остальные уже в НАТО за исключением тех 60% территории страны кого нужно по вашему отдать рашке .И в НАТО походу принимать будут ТОЛЬКО территорию равную герцогству Люксембург .Тогда возьмут уже точно
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26.07.2020 18:24 Відповісти
Бла-бла-бла, люксембург! Нравится тебе или нет, но есть РЕАЛЬНОСТЬ. И вменяемые люди должны исходить из реальности, а не своих фантазий.
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27.07.2020 09:25 Відповісти
Курилы США тоже не признают российскими - и пох...
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26.07.2020 16:48 Відповісти
Ну так чудеса дипломатической демагогии и не более .....США как то пофиг , там НЕТ их ЭКОНОМИЧЕСКИХ и бизнес интересов .Вот и весь сказ
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26.07.2020 18:27 Відповісти
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