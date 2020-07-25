Росія втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму, - глава МЗС Кулеба

Російська Федерація втратила всі шанси нормалізувати незаконну окупацію Криму.

Про це у твітері заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виповнюється 2 роки з моменту оголошення Кримської декларації Майкла Помпео. Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання, поки територіальну цілісність України не буде відновлено.

Я щиро вдячний США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, направивши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, що ґрунтується на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова і одного разу закінчиться", - написав міністр.

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Кулеба висловив упевненість, що "Москва вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму". Водночас глава українського МЗС підкреслив, що наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, щоб він завершив окупацію і повернув тимчасово окупований півострів Україні.