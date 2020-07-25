Росія втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму, - глава МЗС Кулеба
Російська Федерація втратила всі шанси нормалізувати незаконну окупацію Криму.
Про це у твітері заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні виповнюється 2 роки з моменту оголошення Кримської декларації Майкла Помпео. Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання, поки територіальну цілісність України не буде відновлено.
Я щиро вдячний США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, направивши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, що ґрунтується на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова і одного разу закінчиться", - написав міністр.
Кулеба висловив упевненість, що "Москва вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму". Водночас глава українського МЗС підкреслив, що наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, щоб він завершив окупацію і повернув тимчасово окупований півострів Україні.
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Дай Бог сохранить другие территории.
не смешите меня
кремль неадекватен, с этого надо исходить в дипломатии
нормализация... да
Шансы они потеряли 27 марта 2014 года с принятием резолюции ООН 68/262 о территориальной целостности Украины.
Но зачем Кулеба говорит об этом в 2020 это вопрос...
Напоминает вечные разговоры РФ о том, что вопрос по Крыму закрыт. Ведь если бы он был действительно закрыт они бы об этом не говорили.
Понятно, что при такой Расии, какая она есть, Крым она НЕ ВЕРНЁТ.
ОРДЛО она всучит Украине ТОЛЬКО НА СВОИХ УСЛОВИЯХ, что для Украины не приемлемо.
Самым разумным в таких условиях было бы официально отдать Крым и ОРДЛО Расии в обмен на вступление Украины в НАТО.