Кулеба зустрінеться з міністрами закордонних справ Польщі та Литви

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 27 липня, розпочав робочий дводенний візит до Польщі.

Про це повідомив Кулеба в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Польща — надзвичайно важливий партнер України. Зокрема, у протидії російській агресії. Як у сфері безпеки та оборони, так і в енергетиці, де Україна та Польща планомірно та ефективно протидіють спробам Росії підірвати енергетичну безпеку Європи. Польща — також наш надійний друг в ЄС і НАТО. А ще, за результатами першого кварталу цього року, вона залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі", - написав Кулеба.

Він зазначив, що вже протягом години зустрінеться у Варшаві з польським колегою Яцеком Чапутовичем, а у вівторок, 28 липня, вони побачаться з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом у Любліні.

"Завтрашня зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви у Любліні не менш важлива та символічна. Єдність наших країн — це запорука безпеки та процвітання всього регіону. Так було потягом сторіч, і так буде надалі. Адже українська ідентичність історично належить саме до родини народів Центральної Європи. Монументальна постать князя Костянтина Острозького є тому яскравим свідченням", - підкреслив міністр.

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