УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11636 відвідувачів онлайн
Новини
793 4

Кулеба зустрінеться з міністрами закордонних справ Польщі та Литви

Кулеба зустрінеться з міністрами закордонних справ Польщі та Литви

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 27 липня, розпочав робочий дводенний візит до Польщі.

Про це повідомив Кулеба в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Польща — надзвичайно важливий партнер України. Зокрема, у протидії російській агресії. Як у сфері безпеки та оборони, так і в енергетиці, де Україна та Польща планомірно та ефективно протидіють спробам Росії підірвати енергетичну безпеку Європи. Польща — також наш надійний друг в ЄС і НАТО. А ще, за результатами першого кварталу цього року, вона залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі", - написав Кулеба.

Він зазначив, що вже протягом години зустрінеться у Варшаві з польським колегою Яцеком Чапутовичем, а у вівторок, 28 липня, вони побачаться з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом у Любліні.

"Завтрашня зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви у Любліні не менш важлива та символічна. Єдність наших країн — це запорука безпеки та процвітання всього регіону. Так було потягом сторіч, і так буде надалі. Адже українська ідентичність історично належить саме до родини народів Центральної Європи. Монументальна постать князя Костянтина Острозького є тому яскравим свідченням", - підкреслив міністр.

Читайте також: Росія втратила шанси успішно нормалізувати окупацію Криму, - глава МЗС Кулеба

Автор: 

Литва (2444) МЗС (4165) Польща (8620) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Странно, по мнению работников свинофермы, он должен встречаться исключительно только с унылой лошадью Лаврушей, а он в Польшу поперся...
показати весь коментар
27.07.2020 16:43 Відповісти
лошади он нафик не вперся
показати весь коментар
27.07.2020 17:07 Відповісти
О, растет - Ермак стал доверять ему мелкие поручения..
показати весь коментар
27.07.2020 16:43 Відповісти
это правильно...нужно же партнерам повидаты,що цёмкы зюзи с путлером ничего не значат..
показати весь коментар
27.07.2020 17:09 Відповісти
 
 