На Николаевщине из-за полученных на предприятии ожогов умерли двое рабочих, - Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции проводят расследование обстоятельств гибели двух рабочих предприятия в городе Баштанка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Днем 24 июля из медицинского учреждения в Баштанский отдел полиции поступило сообщение о том, что с территории предприятия с ожогами тела были госпитализированы двое работников 52-х и 53-х лет", - говорится в сообщении полиции.

Так, установлено, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF, но из-за несоблюдения правил безопасности допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.

"В результате взрыва оба мужчины получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в течение суток умерли", - добавили правоохранители.

Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

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