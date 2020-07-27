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На Николаевщине из-за полученных на предприятии ожогов умерли двое рабочих, - Нацполиция

На Николаевщине из-за полученных на предприятии ожогов умерли двое рабочих, - Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции проводят расследование обстоятельств гибели двух рабочих предприятия в городе Баштанка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Днем 24 июля из медицинского учреждения в Баштанский отдел полиции поступило сообщение о том, что с территории предприятия с ожогами тела были госпитализированы двое работников 52-х и 53-х лет", - говорится в сообщении полиции.

Так, установлено, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF, но из-за несоблюдения правил безопасности допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.

"В результате взрыва оба мужчины получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в течение суток умерли", - добавили правоохранители.

Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

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Автор: 

Николаевская область (2142) Нацполиция (16553) работа (602) рабочие (53)


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Топ комментарии
+4
Увы,бывает.Пропаривать поленились.Что за день такой,то колодец,то это.Люди жизнь-перестали ценить...
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27.07.2020 17:14 Ответить
+2
Это что-бы Вологодских запутать.
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27.07.2020 17:40 Ответить
+2
Какими "А"ленями надо быть чтобы варить бак полный топлива. Премия Дарвина, упокой Господь из души.
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27.07.2020 18:07 Ответить
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Увы,бывает.Пропаривать поленились.Что за день такой,то колодец,то это.Люди жизнь-перестали ценить...
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27.07.2020 17:14 Ответить
Почему вы пишете на НиколаевЩине, а не на НиколаевСЧине,

если вы пишете на ХмельниТЧине и ВинниТЧине вместо на ХмениЧЧине и ВинниЧЧине ?

Где логика ?
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27.07.2020 17:18 Ответить
Это что-бы Вологодских запутать.
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27.07.2020 17:40 Ответить
Хм... Вроде русскими написано...вьі язьіка свого не знаете?
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27.07.2020 17:36 Ответить
в русском нет слов Хмельнитчина, Виннитчина и Донетчина.

Вообще нет.

Ни в одном толковом словаре и ни в одном орфографическом словаре.
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27.07.2020 17:39 Ответить
Доне́тчина[1] (укр. Донеччина[2]) - топоним, используемый в различные исторические периоды для обозначения территорий, имеющих различный статус и географическое положение. Название происходит от реки Северский Донец. Катойконим - донетчане (не путать
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27.07.2020 18:42 Ответить
академический источник ?

Авторы, тираж, издательство, название ?
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27.07.2020 18:44 Ответить
Академік...?🙄
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27.07.2020 19:27 Ответить
А я народник. Як кажуть так і пишуть..
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27.07.2020 19:29 Ответить
А в прочем, у нас ни хто не заморачивается. Модньій лозунг-какая разница😅
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27.07.2020 19:36 Ответить
Вьі турецький словарь листали?
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27.07.2020 17:49 Ответить
з якою метою ?
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27.07.2020 18:07 Ответить
Какими "А"ленями надо быть чтобы варить бак полный топлива. Премия Дарвина, упокой Господь из души.
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27.07.2020 18:07 Ответить
только так.или совсем в металлолом выкинуть.
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27.07.2020 20:40 Ответить
Мне этих глупцов жалко конечно, но ... Кем или каким надо быть идиотом, чтобы производить сварочную работу заполненного бензобака?
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27.07.2020 23:41 Ответить
Достаточно паров которые остались
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28.07.2020 09:42 Ответить
В таких случаях в бак вставляется шланга с подачей воздуха и производится продувка для избежания накапления паров
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28.07.2020 12:25 Ответить
 
 