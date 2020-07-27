На Миколаївщині через опіки, отримані на підприємстві, померло двоє робітників, - Нацполіція

Співробітники Національної поліції проводять розслідування обставин загибелі двох робітників підприємства в місті Баштанка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Вдень 24 липня з медичного закладу в Баштанський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що з території підприємства з опіками тіла було госпіталізовано двох працівників 52-х і 53-х років", - сказано в повідомленні поліції.

Так, встановлено, що чоловіки здійснювали зварювальні ремонтні роботи паливного бака автомобіля DAF, але через недотримання правил безпеки допустили детонацію дизпального, яким був заповнений бак.

"Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали опіки і були госпіталізовані в реанімаційне відділення медичного закладу, де впродовж доби померли", - додали правоохоронці.

Зараз слідчі проводять розслідування обставин події. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

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