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Новини
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На Миколаївщині через опіки, отримані на підприємстві, померло двоє робітників, - Нацполіція

На Миколаївщині через опіки, отримані на підприємстві, померло двоє робітників, - Нацполіція

Співробітники Національної поліції проводять розслідування обставин загибелі двох робітників підприємства в місті Баштанка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Вдень 24 липня з медичного закладу в Баштанський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що з території підприємства з опіками тіла було госпіталізовано двох працівників 52-х і 53-х років", - сказано в повідомленні поліції.

Так, встановлено, що чоловіки здійснювали зварювальні ремонтні роботи паливного бака автомобіля DAF, але через недотримання правил безпеки допустили детонацію дизпального, яким був заповнений бак.

"Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали опіки і були госпіталізовані в реанімаційне відділення медичного закладу, де впродовж доби померли", - додали правоохоронці.

Зараз слідчі проводять розслідування обставин події. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Читайте також: Четверо комунальних працівників загинули під час проведення ремонтних робіт у Харкові, - Нацполіція

Автор: 

Миколаївська область (2294) Нацполіція (15267) робота (1246) робітники (52)


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Топ коментарі
+4
Увы,бывает.Пропаривать поленились.Что за день такой,то колодец,то это.Люди жизнь-перестали ценить...
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27.07.2020 17:14 Відповісти
+2
Это что-бы Вологодских запутать.
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27.07.2020 17:40 Відповісти
+2
Какими "А"ленями надо быть чтобы варить бак полный топлива. Премия Дарвина, упокой Господь из души.
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27.07.2020 18:07 Відповісти
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Увы,бывает.Пропаривать поленились.Что за день такой,то колодец,то это.Люди жизнь-перестали ценить...
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27.07.2020 17:14 Відповісти
Почему вы пишете на НиколаевЩине, а не на НиколаевСЧине,

если вы пишете на ХмельниТЧине и ВинниТЧине вместо на ХмениЧЧине и ВинниЧЧине ?

Где логика ?
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27.07.2020 17:18 Відповісти
Это что-бы Вологодских запутать.
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27.07.2020 17:40 Відповісти
Хм... Вроде русскими написано...вьі язьіка свого не знаете?
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27.07.2020 17:36 Відповісти
в русском нет слов Хмельнитчина, Виннитчина и Донетчина.

Вообще нет.

Ни в одном толковом словаре и ни в одном орфографическом словаре.
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27.07.2020 17:39 Відповісти
Доне́тчина[1] (укр. Донеччина[2]) - топоним, используемый в различные исторические периоды для обозначения территорий, имеющих различный статус и географическое положение. Название происходит от реки Северский Донец. Катойконим - донетчане (не путать
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27.07.2020 18:42 Відповісти
академический источник ?

Авторы, тираж, издательство, название ?
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27.07.2020 18:44 Відповісти
Академік...?🙄
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27.07.2020 19:27 Відповісти
А я народник. Як кажуть так і пишуть..
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27.07.2020 19:29 Відповісти
А в прочем, у нас ни хто не заморачивается. Модньій лозунг-какая разница😅
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27.07.2020 19:36 Відповісти
Вьі турецький словарь листали?
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27.07.2020 17:49 Відповісти
з якою метою ?
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27.07.2020 18:07 Відповісти
Какими "А"ленями надо быть чтобы варить бак полный топлива. Премия Дарвина, упокой Господь из души.
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27.07.2020 18:07 Відповісти
только так.или совсем в металлолом выкинуть.
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27.07.2020 20:40 Відповісти
Мне этих глупцов жалко конечно, но ... Кем или каким надо быть идиотом, чтобы производить сварочную работу заполненного бензобака?
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27.07.2020 23:41 Відповісти
Достаточно паров которые остались
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28.07.2020 09:42 Відповісти
В таких случаях в бак вставляется шланга с подачей воздуха и производится продувка для избежания накапления паров
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28.07.2020 12:25 Відповісти
 
 