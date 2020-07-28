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В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства, - МИД

В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июля открыл в Варшаве (Польша) новое современное помещение украинского посольства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Это помещение впечатляет. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим", - заявил Кулеба.

Отмечается, что новое здание расположено в районе Варшавы Мокотови.

Кулеба отметил, что в посольстве прежде всего начнет работу консульский отдел, поскольку среди важнейших приоритетов министерств является защита прав и интересов граждан Украины, проживающих, находящихся, учащихся в Польше.

"Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительным площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", - добавил он.

Также министр выразил благодарность всем причастным в реализации проекта.

"Министр выразил особую благодарность чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает от Польши восстановления одного украинского памятника для возобновления эксгумационных работ, - Кулеба

Автор: 

Польша (8503) посольство (1084) Варшава (185)


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А чого фото нашого МЗС виклали, а не новобудови?
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28.07.2020 00:28 Ответить
"..новое современное помещение украинского посольства" -- помещение?? Поляки за то, что Украина защищает их и Европу должны были предоставить здание -- современное и бесплатно.
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28.07.2020 01:29 Ответить
Экономикой и реформами надо показывать Украину, а не пускать пыль в глаза новым фасадом
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28.07.2020 06:53 Ответить
Не Мокотови, а Мокотув. Моко́тув (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Mokotów) - район, розташований у південній частині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Варшави .
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28.07.2020 07:29 Ответить
 
 