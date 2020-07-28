УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6556 відвідувачів онлайн
Новини
3 272 4

У Варшаві відкрили нове приміщення українського посольства, - МЗС

У Варшаві відкрили нове приміщення українського посольства, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 липня відкрив у Варшаві (Польща) нове сучасне приміщення українського посольства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Це приміщення вражає. Воно з самого входу показує Україну саме такою, якою ми хочемо, аби її бачили за кордоном. Сучасною, комфортною, елегантною, зручною і сповненою смислів. Ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо", - заявив Кулеба.

Зазначається, що нова будівля розташована в районі Варшави Мокотові.

Кулеба зазначив, що в посольстві насамперед почне роботу консульський відділ, оскільки серед найважливіших пріоритетів міністерства є захист прав та інтересів громадян України, які проживають, перебувають, навчаються в Польщі.

"Прагнемо і працюємо також над тим, щоб нова будівля стала своєрідним культурно-інформаційним осередком та додатковим майданчиком для проведення заходів, зустрічей представників української громади та бізнесу", - додав він.

Також міністр висловив вдячність усім причетним до реалізації проєкту.

"Міністр висловив особливу вдячність надзвичайному і повноважному послу України в Республіці Польща Андрію Дещиці за те, що він довів цей важливий проєкт до завершення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна очікує від Польщі відновлення одного українського пам'ятника для поновлення ексгумаційних робіт, - Кулеба

Автор: 

Польща (8620) посольство (947) Варшава (192)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого фото нашого МЗС виклали, а не новобудови?
показати весь коментар
28.07.2020 00:28 Відповісти
"..новое современное помещение украинского посольства" -- помещение?? Поляки за то, что Украина защищает их и Европу должны были предоставить здание -- современное и бесплатно.
показати весь коментар
28.07.2020 01:29 Відповісти
Экономикой и реформами надо показывать Украину, а не пускать пыль в глаза новым фасадом
показати весь коментар
28.07.2020 06:53 Відповісти
Не Мокотови, а Мокотув. Моко́тув (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Mokotów) - район, розташований у південній частині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Варшави .
показати весь коментар
28.07.2020 07:29 Відповісти
 
 