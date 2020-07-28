У Варшаві відкрили нове приміщення українського посольства, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 липня відкрив у Варшаві (Польща) нове сучасне приміщення українського посольства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Це приміщення вражає. Воно з самого входу показує Україну саме такою, якою ми хочемо, аби її бачили за кордоном. Сучасною, комфортною, елегантною, зручною і сповненою смислів. Ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо", - заявив Кулеба.

Зазначається, що нова будівля розташована в районі Варшави Мокотові.

Кулеба зазначив, що в посольстві насамперед почне роботу консульський відділ, оскільки серед найважливіших пріоритетів міністерства є захист прав та інтересів громадян України, які проживають, перебувають, навчаються в Польщі.

"Прагнемо і працюємо також над тим, щоб нова будівля стала своєрідним культурно-інформаційним осередком та додатковим майданчиком для проведення заходів, зустрічей представників української громади та бізнесу", - додав він.

Також міністр висловив вдячність усім причетним до реалізації проєкту.

"Міністр висловив особливу вдячність надзвичайному і повноважному послу України в Республіці Польща Андрію Дещиці за те, що він довів цей важливий проєкт до завершення", - йдеться в повідомленні.

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