За сутки в мире коронавирусом заразилось 254 тыс. человек, - ВОЗ

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,11 млн, увеличившись за сутки более чем на 254 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5 тыс. и превысило 646 тыс.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 27 июля в мире были зарегистрированы 16 114 449 инфицированных и 646 641 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 254 274, число умерших увеличилось на 5 490.

Днем ранее было выявлено 200 625 случаев заражения и 4 823 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 8 610 134. За сутки этот показатель вырос на 150 089. Число умерших там увеличилось на 3 715 и достигло 337 439. В Европейском регионе зарегистрированы 3 234 043 заразившихся и 210 518 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 409, умерли 257 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 786 145, зафиксированы 40 615 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 897, летальных исходов — на 829.

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