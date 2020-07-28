За добу у світі коронавірусом заразилися 254 тис. осіб, - ВООЗ

Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 16,11 млн, збільшившись за добу більш ніж на 254 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з опублікованими в понеділок даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тис. і перевищила 646 тис.

Станом на 11:00 за київським часом 27 липня у світі було зареєстровано 16 114 449 інфікованих та 646 641 померлий. Осіб, які заразилися, стало за добу більше на 254 274, кількість померлих збільшилася на 5490.

Напередодні було виявлено 200 625 випадків зараження і 4823 летальні випадки. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Регіон Північної та Південної Америки посідає перше місце за кількістю інфікованих – 8 610 134. За добу цей показник зріс на 150 089. Кількість померлих там збільшилася на 3715 і досягла 337 439. У Європейському регіоні зареєстровано 3 234 043 тих, хто заразився, і 210 518 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 17 409, померли 257 осіб.

Третю позицію за кількістю осіб, які заразилися, у світі посідає Південно-Східна Азія. Там кількість інфікованих досягла 1 786 145, зафіксовано 40 615 летальних випадків. За добу кількість заражених збільшилася на 53 897, летальних випадків - на 829.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ Гебреєсус скликає надзвичайну комісію