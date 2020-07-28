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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 61 ребенок и 55 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 61 ребенок и 55 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 66 575 человек. Из них 4 722 ребенока, а также 8 435 медицинских работника.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 919 человек. Из них 61 ребенок, а также 55 медработников. Были госпитализированы 206 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 13 летальных случаев. При этом выздоровели 622 пациента", - отметил министр.

По словам Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 66 575 человек. Из них 4 722 ребенка, а также 8 435 медицинских работников.

Всего выздоровели 36 744 человека, а летальных случаев - 1 629.

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непыльную роботёнку нашел себе этот Степанов, полдня с озабоченным лицом стоит в телеке перед трибуной, рассказывает статданные про ковиды, потом обед на пару часов , потом приехал документы поподписывал и домой, тяжёлый труд однако, всего лишь за несколько миллионов грн. в месяц
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28.07.2020 09:38 Ответить
 
 