За сутки COVID-19 заболели 61 ребенок и 55 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 66 575 человек. Из них 4 722 ребенока, а также 8 435 медицинских работника.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 919 человек. Из них 61 ребенок, а также 55 медработников. Были госпитализированы 206 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 13 летальных случаев. При этом выздоровели 622 пациента", - отметил министр.
По словам Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 66 575 человек. Из них 4 722 ребенка, а также 8 435 медицинских работников.
Всего выздоровели 36 744 человека, а летальных случаев - 1 629.
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Andy Jumeirach
показать весь комментарий28.07.2020 09:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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