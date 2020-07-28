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Нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления за отставку министра здравоохранения Степанова

Нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления за отставку министра здравоохранения Степанова

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект постановления об обращении Верховной Рады в Кабинет Министров об увольнении министра здравоохранения Степанова зарегистрирован в понедельник под №3938. Под проектом – более 90 подписей народных депутатов из разных фракций.

Инициировала отставку министра фракция "Голос", сообщила пресс-служба партии.

"До сих пор не введено масштабное тестирование на коронавирус, а количество заболевших уже перевалило за тысячу человек в день. Жизненно необходимые закупки для больниц продолжают делать волонтеры, тогда как Минздрав закупил костюмы по цене, почти вдвое превышающей рыночную. Степанов заблокировал государственные закупки лекарств, дефицит которых украинские пациенты начнут испытывать уже этой осенью, а некоторые из них - останутся без лекарств до весны-лета следующего года!" - заявила народный депутат фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

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Автор: 

Минздрав (4903) увольнение (2685) Степанов Максим (2062) Голос партия (500)


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Топ комментарии
+7
картель95
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28.07.2020 09:36 Ответить
+4
Какая нах відставка...

Падло сидеть должно. Где уголовное дело?
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28.07.2020 09:43 Ответить
+3
ЗЕбобики, наигрались во власть????

Собирайте вещи, скоро поезд на Ростов!
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28.07.2020 09:38 Ответить
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квартал95
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28.07.2020 09:31 Ответить
картель95
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28.07.2020 09:36 Ответить
· - Эй! Вы чего делаете? Зачем колёса снимаете? Это же моя машина!
- Папаша! Тебе полезно ходить пешком!(с)
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28.07.2020 09:33 Ответить
Нельза сейчас его увольнять. Статистику по covid кто озвучивать будет?

Нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления за отставку министра здравоохранения Степанова - Цензор.НЕТ 7108
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28.07.2020 09:35 Ответить
Только супруншу взад!!
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28.07.2020 09:37 Ответить
ЗЕбобики, наигрались во власть????

Собирайте вещи, скоро поезд на Ростов!
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28.07.2020 09:38 Ответить
Бажаєш, щоб тобі хустинкою помахали?
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28.07.2020 10:45 Ответить
что, зебиленок, не нравится правда?
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28.07.2020 11:09 Ответить
Губернатор - предатель - перебежчик - приспособленец.....
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28.07.2020 09:43 Ответить
Какая нах відставка...

Падло сидеть должно. Где уголовное дело?
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28.07.2020 09:43 Ответить
Он же вор из числа налоговиков. Он даже не врач. Єто от Супрун требовали чтобы она была врачом и выпустником Мичиганского Университета. От него ничего не надо было. Он быд зам Налоговой Службы всей Украины !
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28.07.2020 12:52 Ответить
Поддерживаю! Он нулевой!
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28.07.2020 09:47 Ответить
че с зеленіми не делится....
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28.07.2020 09:53 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ! он же еще занос в ОП не отбил)
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28.07.2020 09:53 Ответить
Нинішній рейтинг голосу Сороса близько 1%, воно і не дивно адже голос Сороса в ВР тільки те й робить, що ініціює чиюсь відставку у владі щоб подвинути туди соросівську кандидатуру.
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28.07.2020 10:00 Ответить
Даешь больше хаоса, зеленые друзья!
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28.07.2020 10:46 Ответить
поддерживаю и одобряю отставку Степанова!! долой этого козла, министра здравоохранения Степанова!! За время работы ничего толкового не сделал!! только лизал сапоги зеленскому, да критиковал Супрун!! Хотя и мизинца Супрун не стоит!! Такое впечатление, что кроме брифинга на ТВ больше ничего не может и не хочет!! ******* !! Цель одна-. главное побольше спи ......здить!!
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28.07.2020 13:34 Ответить
Ну, что вы, "этовсеСупрунвиновата". Видеть не могу это быдло.
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28.07.2020 17:11 Ответить
Степанов всё верно делает.
голос, то не голос, но писк. лузеры.
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29.07.2020 00:17 Ответить
 
 