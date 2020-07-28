Нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления за отставку министра здравоохранения Степанова

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект постановления об обращении Верховной Рады в Кабинет Министров об увольнении министра здравоохранения Степанова зарегистрирован в понедельник под №3938. Под проектом – более 90 подписей народных депутатов из разных фракций.

Инициировала отставку министра фракция "Голос", сообщила пресс-служба партии.

"До сих пор не введено масштабное тестирование на коронавирус, а количество заболевших уже перевалило за тысячу человек в день. Жизненно необходимые закупки для больниц продолжают делать волонтеры, тогда как Минздрав закупил костюмы по цене, почти вдвое превышающей рыночную. Степанов заблокировал государственные закупки лекарств, дефицит которых украинские пациенты начнут испытывать уже этой осенью, а некоторые из них - останутся без лекарств до весны-лета следующего года!" - заявила народный депутат фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

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