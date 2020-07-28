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Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов

Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов

Под медицинским наблюдением находятся более 87 тыс. украинцев с гепатитом C.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что по данным ВОЗ, только 9% людей с хроническим вирусом гепатита B знают о своем диагнозе, а 20% - что они болеют гепатитом С.

"Если говорить об Украине, то по оценочным данным, почти 1 млн 300 тыс. человек в Украине инфицированы гепатитом С. А под медицинским наблюдением находятся 87 тыс. 269 человек, то есть это 6,5% людей, которые знают, что они болеют гепатитом С", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава призывает украинцев сдать тест на вирусный гепатит С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав

Автор: 

гепатит (68) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+5
ну так це ж зелений міністр, а я рядовий порохобот. хто на вашу думку краще озвучить проблему?
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28.07.2020 10:11 Ответить
+3
хтозна. але нічого хорошого від зе-міністрів не очікую.
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28.07.2020 10:20 Ответить
+2
Глава Минздрава призывает украинцев сдать тест на вирусный гепатит С. У мене питання скільки коштує цей тест і чи це не банальна реклама для отримання бабла за тести, бо міністр не дав ніяких посилань на джерела цих страхітливих відсотків. Думаю, що цю інформацію він звідкись висмоктав.
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28.07.2020 09:39 Ответить
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Глава Минздрава призывает украинцев сдать тест на вирусный гепатит С. У мене питання скільки коштує цей тест і чи це не банальна реклама для отримання бабла за тести, бо міністр не дав ніяких посилань на джерела цих страхітливих відсотків. Думаю, що цю інформацію він звідкись висмоктав.
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28.07.2020 09:39 Ответить
тест на гепатит С зробити - це цілком розумно. хвороба поширена, підхопити досить легко, і якщо не лікувати - наслідки критичні. якщо виявити вчасно і лікувати - проблем не буде. ціна тесту близько 100 грн.
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28.07.2020 09:47 Ответить
А чому цю корисну інформацію озвучуєте ви, а не міністр? Він повинен розкласти проблему по поличкам і створити програму, а не проводити політінформацію з листочка.
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28.07.2020 09:57 Ответить
ну так це ж зелений міністр, а я рядовий порохобот. хто на вашу думку краще озвучить проблему?
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28.07.2020 10:11 Ответить
Вибачте за дурне питання?
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28.07.2020 10:47 Ответить
Дороже, и обычно делают пакетом (В, С).
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28.07.2020 10:01 Ответить
сам тест в аптеках коштує близько 100 грн. (можна і самому зробити). Якщо робити в лабораторії - звісно дорожче, знову ж таки в залежності від виду тесту. https://www.synevo.ua/ua/tests/5 ось ціни в Сінево наприклад
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28.07.2020 10:10 Ответить
Взагалі, до чого він про це заговорив? За Супрун лікування було безкоштовним з чергою і близько 100 баксів - без черги. Підозрюю, шо шось змінилось.
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28.07.2020 10:19 Ответить
хтозна. але нічого хорошого від зе-міністрів не очікую.
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28.07.2020 10:20 Ответить
Отримував абсолютно безкоштовно, без взяток, без черги, ліків на сумму біля 100 тис. грн защо безмежно вдячний Уляні. А тепер Зесептікони розповідайте мені про "Доктор смерть.
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28.07.2020 11:02 Ответить
Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов - Цензор.НЕТ 6966 Минист что совсем ку-ку? В Украине самая крутая медицина и только оно не знает об этом
Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов - Цензор.НЕТ 435
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28.07.2020 09:41 Ответить
Данные ВОЗ погуглить может каждый пересічний, а что министр сделал, или собирается сделать, по гепатиту, спиду, туберкулезу, сердечно-сосудистым, дать ещё один брифинг и записать видосиков?
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28.07.2020 09:55 Ответить
Что то перестаю понимать у нас милион с гаком инфецированых гепатитом но ковид затмил все остальное.
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28.07.2020 10:22 Ответить
Що за маячня. А звідки він знає що хтось хворіє на гепатит С якщо і сам хворий не знає.
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28.07.2020 10:46 Ответить
справа в тому,що гепатит С перебігає безсимптомно. За це його звуть "ласкавий вбивця". багато хто ходить з вірусом, не здогадуючись про це. Тому аналізи здати треба. Без лікування гепатит С викличе цироз печінки, в потім рак печінки. А це смерть.
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28.07.2020 13:02 Ответить
Я згоден з вами. Але звідкіля може знати про хворобу людини Степанов, якщо того не знає сама людина. Можна сказати лиш приблизно таке "Багато хто не знає про свою хворобу", а не оперувати якимись конкретними цифрами.
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29.07.2020 07:59 Ответить
Я сам себе в 2015 вылечил гепатит С Софосбувир и даклатосвир. Тогда отдал 10,000 долл. Сейчас это стоит до 1,000 долл в зависимости от генотипа. Можно и в 600 долл вложиться. Если алт и аст у вас в норме - то не ищите ничего. Если нет тондо сдавать анализы.
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28.07.2020 13:18 Ответить
всё верно сказал. сходите в аптеку купите себе тест. везде продаётся около 100 грн.
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29.07.2020 00:19 Ответить
 
 