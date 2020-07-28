Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов

Под медицинским наблюдением находятся более 87 тыс. украинцев с гепатитом C.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что по данным ВОЗ, только 9% людей с хроническим вирусом гепатита B знают о своем диагнозе, а 20% - что они болеют гепатитом С.

"Если говорить об Украине, то по оценочным данным, почти 1 млн 300 тыс. человек в Украине инфицированы гепатитом С. А под медицинским наблюдением находятся 87 тыс. 269 человек, то есть это 6,5% людей, которые знают, что они болеют гепатитом С", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава призывает украинцев сдать тест на вирусный гепатит С.

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