Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов
Под медицинским наблюдением находятся более 87 тыс. украинцев с гепатитом C.
Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Министр рассказал, что по данным ВОЗ, только 9% людей с хроническим вирусом гепатита B знают о своем диагнозе, а 20% - что они болеют гепатитом С.
"Если говорить об Украине, то по оценочным данным, почти 1 млн 300 тыс. человек в Украине инфицированы гепатитом С. А под медицинским наблюдением находятся 87 тыс. 269 человек, то есть это 6,5% людей, которые знают, что они болеют гепатитом С", - подчеркнул Степанов.
Глава Минздрава призывает украинцев сдать тест на вирусный гепатит С.
Топ комментарии
+5 Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий28.07.2020 10:11 Ответить Ссылка
+3 Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий28.07.2020 10:20 Ответить Ссылка
+2 Oljik
показать весь комментарий28.07.2020 09:39 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oljik
показать весь комментарий28.07.2020 09:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий28.07.2020 09:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oljik
показать весь комментарий28.07.2020 09:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий28.07.2020 10:11 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Oljik
показать весь комментарий28.07.2020 10:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Меркава
показать весь комментарий28.07.2020 10:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий28.07.2020 10:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Меркава
показать весь комментарий28.07.2020 10:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий28.07.2020 10:20 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Romk@
показать весь комментарий28.07.2020 11:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Tesoro Malu
показать весь комментарий28.07.2020 09:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виталий #428752
показать весь комментарий28.07.2020 09:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
юра Лонг
показать весь комментарий28.07.2020 10:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
alekcg1 .
показать весь комментарий28.07.2020 10:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Алла Капацына
показать весь комментарий28.07.2020 13:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
alekcg1 .
показать весь комментарий29.07.2020 07:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleg Bondarenko #426020
показать весь комментарий28.07.2020 13:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
yuri sheyko
показать весь комментарий29.07.2020 00:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль