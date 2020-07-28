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Новини
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Лише 6,5% українців із гепатитом C знають, що вони інфіковані, - Степанов

Лише 6,5% українців із гепатитом C знають, що вони інфіковані, - Степанов

Під наглядом перебувають понад 87 тис. українців із гепатитом C.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що за даними ВООЗ, лише 9% людей із хронічним вірусом гепатиту B знають про свій діагноз, а 20% - що вони хворіють на гепатит С.

"Якщо говорити про Україну, то за оціночними даними, майже 1 млн 300 тис. осіб в Україні інфіковані гепатитом С. А під медичним наглядом перебувають 87 тис. 269 осіб, тобто це 6,5% людей, які знають, що вони хворіють гепатитом С", - наголосив Степанов.

Глава МОЗ закликає українців здати тест на вірусний гепатит С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створено інтерактивну карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С, - МОЗ

Автор: 

гепатит (63) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+5
ну так це ж зелений міністр, а я рядовий порохобот. хто на вашу думку краще озвучить проблему?
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28.07.2020 10:11 Відповісти
+3
хтозна. але нічого хорошого від зе-міністрів не очікую.
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28.07.2020 10:20 Відповісти
+2
Глава Минздрава призывает украинцев сдать тест на вирусный гепатит С. У мене питання скільки коштує цей тест і чи це не банальна реклама для отримання бабла за тести, бо міністр не дав ніяких посилань на джерела цих страхітливих відсотків. Думаю, що цю інформацію він звідкись висмоктав.
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28.07.2020 09:39 Відповісти
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Глава Минздрава призывает украинцев сдать тест на вирусный гепатит С. У мене питання скільки коштує цей тест і чи це не банальна реклама для отримання бабла за тести, бо міністр не дав ніяких посилань на джерела цих страхітливих відсотків. Думаю, що цю інформацію він звідкись висмоктав.
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28.07.2020 09:39 Відповісти
тест на гепатит С зробити - це цілком розумно. хвороба поширена, підхопити досить легко, і якщо не лікувати - наслідки критичні. якщо виявити вчасно і лікувати - проблем не буде. ціна тесту близько 100 грн.
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28.07.2020 09:47 Відповісти
А чому цю корисну інформацію озвучуєте ви, а не міністр? Він повинен розкласти проблему по поличкам і створити програму, а не проводити політінформацію з листочка.
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28.07.2020 09:57 Відповісти
ну так це ж зелений міністр, а я рядовий порохобот. хто на вашу думку краще озвучить проблему?
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28.07.2020 10:11 Відповісти
Вибачте за дурне питання?
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28.07.2020 10:47 Відповісти
Дороже, и обычно делают пакетом (В, С).
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28.07.2020 10:01 Відповісти
сам тест в аптеках коштує близько 100 грн. (можна і самому зробити). Якщо робити в лабораторії - звісно дорожче, знову ж таки в залежності від виду тесту. https://www.synevo.ua/ua/tests/5 ось ціни в Сінево наприклад
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28.07.2020 10:10 Відповісти
Взагалі, до чого він про це заговорив? За Супрун лікування було безкоштовним з чергою і близько 100 баксів - без черги. Підозрюю, шо шось змінилось.
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28.07.2020 10:19 Відповісти
хтозна. але нічого хорошого від зе-міністрів не очікую.
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28.07.2020 10:20 Відповісти
Отримував абсолютно безкоштовно, без взяток, без черги, ліків на сумму біля 100 тис. грн защо безмежно вдячний Уляні. А тепер Зесептікони розповідайте мені про "Доктор смерть.
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28.07.2020 11:02 Відповісти
Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов - Цензор.НЕТ 6966 Минист что совсем ку-ку? В Украине самая крутая медицина и только оно не знает об этом
Лишь 6,5% украинцев с гепатитом C знают, что они инфицированы, - Степанов - Цензор.НЕТ 435
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28.07.2020 09:41 Відповісти
Данные ВОЗ погуглить может каждый пересічний, а что министр сделал, или собирается сделать, по гепатиту, спиду, туберкулезу, сердечно-сосудистым, дать ещё один брифинг и записать видосиков?
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28.07.2020 09:55 Відповісти
Что то перестаю понимать у нас милион с гаком инфецированых гепатитом но ковид затмил все остальное.
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28.07.2020 10:22 Відповісти
Що за маячня. А звідки він знає що хтось хворіє на гепатит С якщо і сам хворий не знає.
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28.07.2020 10:46 Відповісти
справа в тому,що гепатит С перебігає безсимптомно. За це його звуть "ласкавий вбивця". багато хто ходить з вірусом, не здогадуючись про це. Тому аналізи здати треба. Без лікування гепатит С викличе цироз печінки, в потім рак печінки. А це смерть.
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28.07.2020 13:02 Відповісти
Я згоден з вами. Але звідкіля може знати про хворобу людини Степанов, якщо того не знає сама людина. Можна сказати лиш приблизно таке "Багато хто не знає про свою хворобу", а не оперувати якимись конкретними цифрами.
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29.07.2020 07:59 Відповісти
Я сам себе в 2015 вылечил гепатит С Софосбувир и даклатосвир. Тогда отдал 10,000 долл. Сейчас это стоит до 1,000 долл в зависимости от генотипа. Можно и в 600 долл вложиться. Если алт и аст у вас в норме - то не ищите ничего. Если нет тондо сдавать анализы.
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28.07.2020 13:18 Відповісти
всё верно сказал. сходите в аптеку купите себе тест. везде продаётся около 100 грн.
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29.07.2020 00:19 Відповісти
 
 