Лише 6,5% українців із гепатитом C знають, що вони інфіковані, - Степанов

Під наглядом перебувають понад 87 тис. українців із гепатитом C.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що за даними ВООЗ, лише 9% людей із хронічним вірусом гепатиту B знають про свій діагноз, а 20% - що вони хворіють на гепатит С.

"Якщо говорити про Україну, то за оціночними даними, майже 1 млн 300 тис. осіб в Україні інфіковані гепатитом С. А під медичним наглядом перебувають 87 тис. 269 осіб, тобто це 6,5% людей, які знають, що вони хворіють гепатитом С", - наголосив Степанов.

Глава МОЗ закликає українців здати тест на вірусний гепатит С.

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