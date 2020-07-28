Лише 6,5% українців із гепатитом C знають, що вони інфіковані, - Степанов
Під наглядом перебувають понад 87 тис. українців із гепатитом C.
Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр розповів, що за даними ВООЗ, лише 9% людей із хронічним вірусом гепатиту B знають про свій діагноз, а 20% - що вони хворіють на гепатит С.
"Якщо говорити про Україну, то за оціночними даними, майже 1 млн 300 тис. осіб в Україні інфіковані гепатитом С. А під медичним наглядом перебувають 87 тис. 269 осіб, тобто це 6,5% людей, які знають, що вони хворіють гепатитом С", - наголосив Степанов.
Глава МОЗ закликає українців здати тест на вірусний гепатит С.
Топ коментарі
+5 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар28.07.2020 10:11 Відповісти Посилання
+3 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар28.07.2020 10:20 Відповісти Посилання
+2 Oljik
показати весь коментар28.07.2020 09:39 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oljik
показати весь коментар28.07.2020 09:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар28.07.2020 09:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oljik
показати весь коментар28.07.2020 09:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар28.07.2020 10:11 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Oljik
показати весь коментар28.07.2020 10:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Меркава
показати весь коментар28.07.2020 10:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар28.07.2020 10:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Меркава
показати весь коментар28.07.2020 10:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар28.07.2020 10:20 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Romk@
показати весь коментар28.07.2020 11:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Tesoro Malu
показати весь коментар28.07.2020 09:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Виталий #428752
показати весь коментар28.07.2020 09:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
юра Лонг
показати весь коментар28.07.2020 10:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alekcg1 .
показати весь коментар28.07.2020 10:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алла Капацына
показати весь коментар28.07.2020 13:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alekcg1 .
показати весь коментар29.07.2020 07:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg Bondarenko #426020
показати весь коментар28.07.2020 13:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
yuri sheyko
показати весь коментар29.07.2020 00:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль