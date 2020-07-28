Количество больных коронавирусом снизилось в 8 областях Украины, - СНБО

Количество вылечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 8 из 24 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Так, наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской области (147), Киеве (110), Ивано-Франковской области (103).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19, 1 - смерти и 23 – выздоровления, сейчас в области болеют 611 человек (на 14 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 32 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 50 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 978 человек (на 19 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 4 новых случая заболевания - и 2 – выздоровления, сейчас болеют 234 человека (на 2 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 2 новых случаев заболевания, и 78 случаев выздоровления. Сейчас болеют 260 человек (на 76 меньше за сутки);

- в Житомирской области 21 человек заболел и 32 выздоровели, сейчас болеет 303 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 66 новых случаев заболевания и 40 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 864 человек (на 26 больше за сутки);

- в Запорожской области 3 новых заболевших и 3 случаев выздоровления, сейчас болеет 150 человек;

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 103 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 40 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 565 человек (на 62 больше за сутки);

- в Киеве 110 новых случаев заболевания, 1 смерти и 81 – выздоровления, сейчас болеет 4 841 человек (на 28 больше за сутки);

- в Киевской области 42 новых заболевших и 13 человек выздоровели, сейчас болеет 956 человек (на 29 больше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксировано 2 случая заболевания, 3 человека выздоровели, сейчас болеет 34 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 новый случай заболевания и 1 случая выздоровления за сутки, сейчас болеет 31 человека;

- во Львовской области подтверждены 147 новых случаев заболевания COVID-19, 7 - смерти и 48 случая выздоровления, сейчас болеют 6 736 человек (на 92 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания и 5 – выздоровления, сейчас болеет 115 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Одесской области 71 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 1 758 человек (на 71 больше за сутки);

- в Полтавской области 7 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 66 человек (на 6 больше за сутки);

- в Ривненской области 83 новых случаев заболевания и 78 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 228 человек (на 5 больше за сутки);

- в Сумской области 9 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 116 человека (на 8 больше за сутки);

- в Тернопольской области 49 новых случаев заболевания и 8 – выздоровления, сейчас болеют 1 063 человека (на 41 больше за сутки);

- в Харьковской области 47 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления, сейчас болеют 1 353 человека (на 42 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, сейчас болеет 17 человек (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области зафиксированы 10 новых случаев заболевания и 7 – выздоровления, сейчас болеют 150 человек (на 3 больше за сутки);

- в Черкасской области 4 человека заболели и 10 – выздоровели, сейчас болеют 204 человека (на 6 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 58 новых случая заболевания, 1 – смерти, 85 человек выздоровели, сейчас болеет 1 307 человек (на 28 меньше за сутки);

- в Черниговской области 6 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 8 – выздоровления, сейчас болеют 262 человека (на 3 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 919 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 622 – выздоровели.

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