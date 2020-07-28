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"Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом
Народный депутат "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусной инфекцией.
Об этом Гетманцев сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - написал он.
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Яка сумна новина
на пороха зрадочерти стерли контейнер клавиатур и мышек делая фотошопы, а тут никакого фотошопа. снять с него костюм и выпустить под маркет - подумал бы синяк на опохмел сшибает
но доктор можно перед тем
попробовать узи томограф
хотя бы долбаный рентген
Чекаю на ваші варіанти відповіді!
- А если не повезет?
- Похороним.
А також у "Свободі слова", що на ICTV - "Порошенко засновник партії регіонів".
То ему за грехи налоговые !!!
- Смотря на что надеетесь 😉😉