"Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом

Народный депутат "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом Гетманцев сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - написал он.

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