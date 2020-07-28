РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6765 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 003 58

"Слуга народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом

Народный депутат "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом Гетманцев сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 110 случаев COVID-19, один человек умер, всего 7,8 тыс. инфицированных, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Гетманцев Даниил (410) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
вот почему у всех слуг уродов на официальных фото такой вид будто они всю ночь бухали и нюхали?
на пороха зрадочерти стерли контейнер клавиатур и мышек делая фотошопы, а тут никакого фотошопа. снять с него костюм и выпустить под маркет - подумал бы синяк на опохмел сшибает
показать весь комментарий
28.07.2020 11:25 Ответить
+16
Ще б зелені поназаражував і щоб подохли ці гниди
показать весь комментарий
28.07.2020 11:25 Ответить
+16
поки ні. а ось коли подохне....
показать весь комментарий
28.07.2020 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карма...
показать весь комментарий
28.07.2020 11:25 Ответить
поки ні. а ось коли подохне....
показать весь комментарий
28.07.2020 11:26 Ответить
Тогда держим кулаки!
показать весь комментарий
28.07.2020 12:07 Ответить
допи....ся
показать весь комментарий
28.07.2020 11:33 Ответить
инстант карма
показать весь комментарий
28.07.2020 12:12 Ответить
>глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике

Яка сумна новина
показать весь комментарий
28.07.2020 11:25 Ответить
"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 7471
показать весь комментарий
28.07.2020 12:13 Ответить
Ще б зелені поназаражував і щоб подохли ці гниди
показать весь комментарий
28.07.2020 11:25 Ответить
вот почему у всех слуг уродов на официальных фото такой вид будто они всю ночь бухали и нюхали?
на пороха зрадочерти стерли контейнер клавиатур и мышек делая фотошопы, а тут никакого фотошопа. снять с него костюм и выпустить под маркет - подумал бы синяк на опохмел сшибает
показать весь комментарий
28.07.2020 11:25 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2020 11:40 Ответить
Социальный лифт зачерпнул ))
показать весь комментарий
28.07.2020 11:57 Ответить
нутро на лицо вылазит
показать весь комментарий
28.07.2020 12:14 Ответить
тамбовский волк тебе друг, **** народа.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:26 Ответить
конечно вскрытие покажет
но доктор можно перед тем
попробовать узи томограф
хотя бы долбаный рентген
показать весь комментарий
28.07.2020 11:26 Ответить
Може хоть один здохне .....
показать весь комментарий
28.07.2020 11:26 Ответить
масюлька пусть камеру с повышенным в сизо готовит за счет слуги урода, чтобы в традицию вошло,все равно там все зеуродцы будут
показать весь комментарий
28.07.2020 11:27 Ответить
Мразь
показать весь комментарий
28.07.2020 11:28 Ответить
Надеюсь в тяжелой форме?
показать весь комментарий
28.07.2020 11:29 Ответить
Та похер, вирус этих говнослуг не берет!!
показать весь комментарий
28.07.2020 11:30 Ответить
сдаётся мне, мужик просто ушёл в запой на курорте, и лепит отмазки в стиле кинутой зеЛенки.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:31 Ответить
Кака пандемия такие и "больные" безсимптомно походу вся планета болеет на ваш святой ковид)
показать весь комментарий
28.07.2020 12:39 Ответить
Вспоминается сериал ,Богатые тоже плачут ...
показать весь комментарий
28.07.2020 11:32 Ответить
Не день, а праздник какой-то ! ))
показать весь комментарий
28.07.2020 11:32 Ответить
Это типа, скрасить негатив предыдущих новостей...
показать весь комментарий
28.07.2020 11:34 Ответить
Це та гнида,що за воду в Крим і проти української мови.Барига лотарейний і риговський прихвостень
показать весь комментарий
28.07.2020 11:35 Ответить
Это тот который за фашизм в Украине говорил. И за чудодейственно-животворящую эмиссию с инфляцией
показать весь комментарий
28.07.2020 12:18 Ответить
нормальных людей в слуге урода нет. точка
показать весь комментарий
28.07.2020 11:37 Ответить
Хто може назвати бодай одного політика .який здох від цього фейковіруса?
Чекаю на ваші варіанти відповіді!
показать весь комментарий
28.07.2020 11:37 Ответить
Для него в случае чего ИВЛ найдут, если что от другого больного ОТКЛЮЧАТ
показать весь комментарий
28.07.2020 11:38 Ответить
- Если повезет, будет в вашей компании ещё один недобиток.
- А если не повезет?
- Похороним.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:39 Ответить
Ярко выраженная мразь, типичный представитель окружения блазня.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:41 Ответить
По коментарям видно як форумчани ********** своїх слуг.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:41 Ответить
на что они бы сказали: "А мы не ваши слуги!!!"
показать весь комментарий
28.07.2020 12:19 Ответить
Ему бы еще типун на язык и язвы в рот...
показать весь комментарий
28.07.2020 11:43 Ответить
Одна надежда на коронавирус, может хоть он землю очистит от ЗЕбилов
показать весь комментарий
28.07.2020 11:45 Ответить
Да пусть хоть всей партией передохнут
показать весь комментарий
28.07.2020 11:46 Ответить
Тримайсь малий, успіхів тобі Кові.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:48 Ответить
Ковид на службе Украине.
показать весь комментарий
28.07.2020 12:31 Ответить
в добрый путь
показать весь комментарий
28.07.2020 11:48 Ответить
светлая память
показать весь комментарий
28.07.2020 12:32 Ответить
жестко, но если учесть, что они убивают всех нас, то зачет
показать весь комментарий
28.07.2020 16:46 Ответить
плевать ....
показать весь комментарий
28.07.2020 11:49 Ответить
Це той урод, що назвав нас фашистами?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:04 Ответить
он, он
показать весь комментарий
28.07.2020 12:21 Ответить
"урод, що назвав нас фашистами?"

А також у "Свободі слова", що на ICTV - "Порошенко засновник партії регіонів".
показать весь комментарий
28.07.2020 15:39 Ответить
Никакого сочувствия к "слуге путина". Единственное желание. чтобы болезнь его не убила быстро. а замучила многолетними тяжелейшими осложнениями на грани жизни и смерти....Хоть не сможет , находясь в коме, какое - то время вредить Украине.... Не будет уничтожать всех нас преступными законами.... Пусть, гнида, лечится...Годами...
показать весь комментарий
28.07.2020 12:06 Ответить
почему так мало лайков? ))
показать весь комментарий
28.07.2020 12:08 Ответить
РРО - вирус, однако.....
То ему за грехи налоговые !!!
показать весь комментарий
28.07.2020 12:14 Ответить
До речі, в п'ятницю на скайпі на телеканалі Еспресо була Ірина Геращенко. Вона шмаркала в ніс... А вона як? Від Бутусова не підхопила цієї зарази?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:49 Ответить
Гетьманцев данило - х.й тобі в рило! Це тобі падло за Мову
показать весь комментарий
28.07.2020 12:49 Ответить
"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
28.07.2020 13:17 Ответить
Може нарешті хоть цей здохне
показать весь комментарий
28.07.2020 13:24 Ответить
Туди йому й дорога.
показать весь комментарий
28.07.2020 13:40 Ответить
- Доктор, есть надежда?
- Смотря на что надеетесь 😉😉
показать весь комментарий
28.07.2020 13:49 Ответить
если честно,чтоб он помер.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:53 Ответить
что же хочет абсолютно антигосударственная, антиукраинская партия, вся деятельность которой сводится к тому, чтобы красть в турборежиме, состоящая из русских, во главе с евреем, у видных членов которой всегда стоят самолёты с заведенными двигателями, чтобы в случае чего срочно отбыть в Российскую Федерацию и земли обетованные, плюющая в душу народу так, как не плевал даже Янукович - проклятые отцом солдата, который умирал за Родину, тогда как тело-президент бухало и жрало кошер, в перерывах подлизывая ХЛУ и кадырову
показать весь комментарий
28.07.2020 16:54 Ответить
В россияшкинском посольстве наверное заразился,когда бегал туда за свежими текстами путинских законов которые этот хмырёнок тщательно изучает.Пусть теперь покупает кассовый аппарат и на каждое кашляние выбивает кассовый чек доктору.
показать весь комментарий
28.07.2020 17:46 Ответить
Бог шельму метит.
показать весь комментарий
28.07.2020 18:23 Ответить
 
 