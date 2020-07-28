"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом

Народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусною інфекцією.

Про це Гетманцев повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", - написав він.

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