4 003 58
"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом
Народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусною інфекцією.
Про це Гетманцев повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", - написав він.
Топ коментарі
+22 Стрелок
показати весь коментар28.07.2020 11:25 Відповісти Посилання
+16 Fizko Kyiv
показати весь коментар28.07.2020 11:25 Відповісти Посилання
+16 Fizko Kyiv
показати весь коментар28.07.2020 11:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка сумна новина
на пороха зрадочерти стерли контейнер клавиатур и мышек делая фотошопы, а тут никакого фотошопа. снять с него костюм и выпустить под маркет - подумал бы синяк на опохмел сшибает
но доктор можно перед тем
попробовать узи томограф
хотя бы долбаный рентген
Чекаю на ваші варіанти відповіді!
- А если не повезет?
- Похороним.
А також у "Свободі слова", що на ICTV - "Порошенко засновник партії регіонів".
То ему за грехи налоговые !!!
- Смотря на что надеетесь 😉😉