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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом

Народний депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусною інфекцією.

Про це Гетманцев повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксували 110 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 7,8 тис. інфікованих, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Гетманцев Данило (901) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
вот почему у всех слуг уродов на официальных фото такой вид будто они всю ночь бухали и нюхали?
на пороха зрадочерти стерли контейнер клавиатур и мышек делая фотошопы, а тут никакого фотошопа. снять с него костюм и выпустить под маркет - подумал бы синяк на опохмел сшибает
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28.07.2020 11:25 Відповісти
+16
Ще б зелені поназаражував і щоб подохли ці гниди
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28.07.2020 11:25 Відповісти
+16
поки ні. а ось коли подохне....
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28.07.2020 11:26 Відповісти
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Карма...
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28.07.2020 11:25 Відповісти
поки ні. а ось коли подохне....
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28.07.2020 11:26 Відповісти
Тогда держим кулаки!
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28.07.2020 12:07 Відповісти
допи....ся
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28.07.2020 11:33 Відповісти
инстант карма
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28.07.2020 12:12 Відповісти
>глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике

Яка сумна новина
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28.07.2020 11:25 Відповісти
"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 7471
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28.07.2020 12:13 Відповісти
Ще б зелені поназаражував і щоб подохли ці гниди
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28.07.2020 11:25 Відповісти
вот почему у всех слуг уродов на официальных фото такой вид будто они всю ночь бухали и нюхали?
на пороха зрадочерти стерли контейнер клавиатур и мышек делая фотошопы, а тут никакого фотошопа. снять с него костюм и выпустить под маркет - подумал бы синяк на опохмел сшибает
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28.07.2020 11:25 Відповісти
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28.07.2020 11:40 Відповісти
Социальный лифт зачерпнул ))
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28.07.2020 11:57 Відповісти
нутро на лицо вылазит
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28.07.2020 12:14 Відповісти
тамбовский волк тебе друг, **** народа.
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28.07.2020 11:26 Відповісти
конечно вскрытие покажет
но доктор можно перед тем
попробовать узи томограф
хотя бы долбаный рентген
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28.07.2020 11:26 Відповісти
Може хоть один здохне .....
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28.07.2020 11:26 Відповісти
масюлька пусть камеру с повышенным в сизо готовит за счет слуги урода, чтобы в традицию вошло,все равно там все зеуродцы будут
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28.07.2020 11:27 Відповісти
Мразь
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28.07.2020 11:28 Відповісти
Надеюсь в тяжелой форме?
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28.07.2020 11:29 Відповісти
Та похер, вирус этих говнослуг не берет!!
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28.07.2020 11:30 Відповісти
сдаётся мне, мужик просто ушёл в запой на курорте, и лепит отмазки в стиле кинутой зеЛенки.
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28.07.2020 11:31 Відповісти
Кака пандемия такие и "больные" безсимптомно походу вся планета болеет на ваш святой ковид)
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28.07.2020 12:39 Відповісти
Вспоминается сериал ,Богатые тоже плачут ...
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28.07.2020 11:32 Відповісти
Не день, а праздник какой-то ! ))
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28.07.2020 11:32 Відповісти
Это типа, скрасить негатив предыдущих новостей...
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28.07.2020 11:34 Відповісти
Це та гнида,що за воду в Крим і проти української мови.Барига лотарейний і риговський прихвостень
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28.07.2020 11:35 Відповісти
Это тот который за фашизм в Украине говорил. И за чудодейственно-животворящую эмиссию с инфляцией
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28.07.2020 12:18 Відповісти
нормальных людей в слуге урода нет. точка
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28.07.2020 11:37 Відповісти
Хто може назвати бодай одного політика .який здох від цього фейковіруса?
Чекаю на ваші варіанти відповіді!
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28.07.2020 11:37 Відповісти
Для него в случае чего ИВЛ найдут, если что от другого больного ОТКЛЮЧАТ
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28.07.2020 11:38 Відповісти
- Если повезет, будет в вашей компании ещё один недобиток.
- А если не повезет?
- Похороним.
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28.07.2020 11:39 Відповісти
Ярко выраженная мразь, типичный представитель окружения блазня.
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28.07.2020 11:41 Відповісти
По коментарям видно як форумчани ********** своїх слуг.
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28.07.2020 11:41 Відповісти
на что они бы сказали: "А мы не ваши слуги!!!"
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28.07.2020 12:19 Відповісти
Ему бы еще типун на язык и язвы в рот...
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28.07.2020 11:43 Відповісти
Одна надежда на коронавирус, может хоть он землю очистит от ЗЕбилов
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28.07.2020 11:45 Відповісти
Да пусть хоть всей партией передохнут
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28.07.2020 11:46 Відповісти
Тримайсь малий, успіхів тобі Кові.
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28.07.2020 11:48 Відповісти
Ковид на службе Украине.
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28.07.2020 12:31 Відповісти
в добрый путь
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28.07.2020 11:48 Відповісти
светлая память
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28.07.2020 12:32 Відповісти
жестко, но если учесть, что они убивают всех нас, то зачет
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28.07.2020 16:46 Відповісти
плевать ....
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28.07.2020 11:49 Відповісти
Це той урод, що назвав нас фашистами?
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28.07.2020 12:04 Відповісти
он, он
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28.07.2020 12:21 Відповісти
"урод, що назвав нас фашистами?"

А також у "Свободі слова", що на ICTV - "Порошенко засновник партії регіонів".
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28.07.2020 15:39 Відповісти
Никакого сочувствия к "слуге путина". Единственное желание. чтобы болезнь его не убила быстро. а замучила многолетними тяжелейшими осложнениями на грани жизни и смерти....Хоть не сможет , находясь в коме, какое - то время вредить Украине.... Не будет уничтожать всех нас преступными законами.... Пусть, гнида, лечится...Годами...
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28.07.2020 12:06 Відповісти
почему так мало лайков? ))
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28.07.2020 12:08 Відповісти
РРО - вирус, однако.....
То ему за грехи налоговые !!!
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28.07.2020 12:14 Відповісти
До речі, в п'ятницю на скайпі на телеканалі Еспресо була Ірина Геращенко. Вона шмаркала в ніс... А вона як? Від Бутусова не підхопила цієї зарази?
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28.07.2020 12:49 Відповісти
Гетьманцев данило - х.й тобі в рило! Це тобі падло за Мову
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28.07.2020 12:49 Відповісти
"Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1716
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28.07.2020 13:17 Відповісти
Може нарешті хоть цей здохне
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28.07.2020 13:24 Відповісти
Туди йому й дорога.
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28.07.2020 13:40 Відповісти
- Доктор, есть надежда?
- Смотря на что надеетесь 😉😉
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28.07.2020 13:49 Відповісти
если честно,чтоб он помер.
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28.07.2020 14:53 Відповісти
что же хочет абсолютно антигосударственная, антиукраинская партия, вся деятельность которой сводится к тому, чтобы красть в турборежиме, состоящая из русских, во главе с евреем, у видных членов которой всегда стоят самолёты с заведенными двигателями, чтобы в случае чего срочно отбыть в Российскую Федерацию и земли обетованные, плюющая в душу народу так, как не плевал даже Янукович - проклятые отцом солдата, который умирал за Родину, тогда как тело-президент бухало и жрало кошер, в перерывах подлизывая ХЛУ и кадырову
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28.07.2020 16:54 Відповісти
В россияшкинском посольстве наверное заразился,когда бегал туда за свежими текстами путинских законов которые этот хмырёнок тщательно изучает.Пусть теперь покупает кассовый аппарат и на каждое кашляние выбивает кассовый чек доктору.
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28.07.2020 17:46 Відповісти
Бог шельму метит.
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28.07.2020 18:23 Відповісти
 
 