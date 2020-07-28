Украинская телеведущая задекларировала 261,6 млн грн дохода за 2019 год, - ГНС

Звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированные в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларированы к уплате налога на доходы физических лиц более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн ​​гривен.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:



- телевизионная ведущая - 261,6 млн грн;

- футболист - 24,5 млн грн;

- певец - 15,3 млн гривен.

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