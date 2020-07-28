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Украинская телеведущая задекларировала 261,6 млн грн дохода за 2019 год, - ГНС

Украинская телеведущая задекларировала 261,6 млн грн дохода за 2019 год, - ГНС

Звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированные в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларированы к уплате налога на доходы физических лиц более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн ​​гривен.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

- телевизионная ведущая - 261,6 млн грн;
- футболист - 24,5 млн грн;
- певец - 15,3 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6572) декларация (1365) налоги (3239) телевидение (900)


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Топ комментарии
+82
Українська телеведуча задекларувала 261,6 млн грн доходу за 2019 рік, - ДПС - Цензор.НЕТ 3910
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28.07.2020 11:47 Ответить
+73
Украинская телеведущая задекларировала 261,6 млн грн дохода за 2019 год, - ГНС - Цензор.НЕТ 918
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28.07.2020 11:31 Ответить
+43
Призвище - Марченко, дружина кума Пу.
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28.07.2020 11:33 Ответить
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У нас десятки тисяч мільйонерів. Ці конкретно - дурні, які з якогось переляку вирішили показати власні прибутки...
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28.07.2020 16:39 Ответить
мадам сосійчук?))
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28.07.2020 16:50 Ответить
Отэто бабада, бабада
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28.07.2020 17:05 Ответить
а чем пеця не телеведущая?
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28.07.2020 17:23 Ответить
телеведущая)))) подстилка меРтвечука, ватноголовая, силиконовая Бл...ь, жирующая на украденных бабках!!!!
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28.07.2020 17:27 Ответить
Нас - легион.
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28.07.2020 17:38 Ответить
Нас - рать.
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28.07.2020 18:20 Ответить
Имена будут?
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28.07.2020 19:08 Ответить
Так ім'я телеведучої, яка закриває рота президенту, майже всім українцям відоме. З цікавості зайшов у тему, щоби впевнитись що не помилився щодо оцінки "борщового набору". Таки ні, не помилився. Дивіться Топ коментарів.
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28.07.2020 19:51 Ответить
в коментарях то таке. Не факт що правда...
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30.07.2020 11:42 Ответить
а я говорю Анька Степанец ... Медведчук своей скабеехе щедро платит
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28.07.2020 22:14 Ответить
То же мне секрет полишинеля . ***** Медведчуку за продажу Украины подарил НПЗ в Хакасии , если не ошибаюсь , а этот гребанный кацапский мудак просто оформил это НПЗ на свою бабу . Вот от туда и нарисовалось 10 лямов баксов.
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28.07.2020 23:05 Ответить
Кинэць эпохи бидности
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28.07.2020 23:17 Ответить
Промывка мозгов дорого стоит, ещё дороже их восстановить.
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29.07.2020 07:09 Ответить
а що пдр ГАВНОПОЛЬСЬКИЙ змІнив стать щоб більше насосать???
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29.07.2020 07:26 Ответить
Дивно, як представники сексуальних меншин, на кшталт тебе, намагаються долучити до своєї гомо-популяції сторонніх людей. Чомусь це властиво саме виборцям гундосого віслюка. Що, хочеться хоч так відчувати своє єднання з медійними особами та телебаченням? Звичайного перегляду "Сватів" вже не вистачає?


До речі, кому, як не тобі, знати, що дія, у якій ти звинувачуєш Ганапольського, правильно називається "смоктати"? А "насасивають" на каналах Коломойського і Медведчука.
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29.07.2020 11:16 Ответить
Зе, может смело давать ей заслуженной, народной и прочих регалий...
чтобы повышенную пенсию получала...
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29.07.2020 08:34 Ответить
https://changeua.com/news/ukrainskaya-televedushhaya-zadeklarirovala-261-million-griven-dohoda/ В налоговой не назвали фамилию телеведущей, заработавшей рекордную сумму. Однако, скорее всего, речь идет об Оксане Марченко - супруге народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. В своей декларации он указал, что его жена получила 258,7 млн грн дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments.
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29.07.2020 08:39 Ответить
Навіщо ці суперечки, 5 вже давно про це писав:
Дружина політика Оксана Марченко за 2019 рік задекларувала 258,6 мільйона гривень дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments LTD.
https://www.5.ua/polityka/statky-kuma-putina-medvedchuk-zadeklaruvav-frahment-biblii-hutenberha-ta-maizhe-100-kompanii-oksany-marchenko-215759.html
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29.07.2020 08:42 Ответить
Неинтерестно даже
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29.07.2020 08:55 Ответить
Мы смеёмся!И конечно уплатит с этого налог 18+1.5+22=41.5%.Это и есть двойные стандарты .Потому что для них налог 3%,а трудяге 41.5%.И так во всём .Главзелёный болван так и не понял -налоги убивают экономику .Редкий идиот инвестор к нам придёт.
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29.07.2020 09:25 Ответить
Нічого дивного, якщо це відьма мосейчук такі гроші заробляє. Все як на расєі, там рупори ******* дуже-дуже заможні. Скотобєєва з чоловіком теж мільйони отримують за свій кіздьож. Я вже мовчу про солов'я з кисельом.
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29.07.2020 09:37 Ответить
А як чарівно звучить .щоднини. оте її : ---- Бережіть себе і Україну ! ? Який цинізм і профіналізм путінської школи агентяр !!!
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29.07.2020 10:11 Ответить
Мосийчук?
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29.07.2020 10:21 Ответить
Оксана Марченко.
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06.08.2020 12:46 Ответить
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