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Українська телеведуча задекларувала 261,6 млн грн доходу за 2019 рік, - ДПС

Українська телеведуча задекларувала 261,6 млн грн доходу за 2019 рік, - ДПС

Зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі та спортсмени задекларували доходи, отримані в 2019 році, на загальну суму майже 766 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Більшість відомих людей, які займаються артистичною та мистецькою діяльністю, зареєстровані в межах такої діяльності приватними підприємцями, проте законодавством передбачено випадки, коли і вони подають декларації про майновий стан і доходи.

Так, публічними особами за підсумками минулого року задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 56 млн грн, військового збору – майже 7 млн гривень.

Топрекордсмени шоу-бізнесу, які задекларували найбільші суми доходів:

- телевізійна ведуча – 261,6 млн грн;
- футболіст – 24,5 млн грн;
- співак – 15,3 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий голова НБУ Шевченко задекларував квартири, машини і 15 млн зарплати

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) декларація (1435) податки (3879) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+82
Українська телеведуча задекларувала 261,6 млн грн доходу за 2019 рік, - ДПС - Цензор.НЕТ 3910
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28.07.2020 11:47 Відповісти
+73
Украинская телеведущая задекларировала 261,6 млн грн дохода за 2019 год, - ГНС - Цензор.НЕТ 918
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28.07.2020 11:31 Відповісти
+43
Призвище - Марченко, дружина кума Пу.
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28.07.2020 11:33 Відповісти
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У нас десятки тисяч мільйонерів. Ці конкретно - дурні, які з якогось переляку вирішили показати власні прибутки...
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28.07.2020 16:39 Відповісти
мадам сосійчук?))
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28.07.2020 16:50 Відповісти
Отэто бабада, бабада
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28.07.2020 17:05 Відповісти
а чем пеця не телеведущая?
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28.07.2020 17:23 Відповісти
телеведущая)))) подстилка меРтвечука, ватноголовая, силиконовая Бл...ь, жирующая на украденных бабках!!!!
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28.07.2020 17:27 Відповісти
Нас - легион.
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28.07.2020 17:38 Відповісти
Нас - рать.
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28.07.2020 18:20 Відповісти
Имена будут?
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28.07.2020 19:08 Відповісти
Так ім'я телеведучої, яка закриває рота президенту, майже всім українцям відоме. З цікавості зайшов у тему, щоби впевнитись що не помилився щодо оцінки "борщового набору". Таки ні, не помилився. Дивіться Топ коментарів.
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28.07.2020 19:51 Відповісти
в коментарях то таке. Не факт що правда...
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30.07.2020 11:42 Відповісти
а я говорю Анька Степанец ... Медведчук своей скабеехе щедро платит
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28.07.2020 22:14 Відповісти
То же мне секрет полишинеля . ***** Медведчуку за продажу Украины подарил НПЗ в Хакасии , если не ошибаюсь , а этот гребанный кацапский мудак просто оформил это НПЗ на свою бабу . Вот от туда и нарисовалось 10 лямов баксов.
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28.07.2020 23:05 Відповісти
Кинэць эпохи бидности
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28.07.2020 23:17 Відповісти
Промывка мозгов дорого стоит, ещё дороже их восстановить.
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29.07.2020 07:09 Відповісти
а що пдр ГАВНОПОЛЬСЬКИЙ змІнив стать щоб більше насосать???
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29.07.2020 07:26 Відповісти
Дивно, як представники сексуальних меншин, на кшталт тебе, намагаються долучити до своєї гомо-популяції сторонніх людей. Чомусь це властиво саме виборцям гундосого віслюка. Що, хочеться хоч так відчувати своє єднання з медійними особами та телебаченням? Звичайного перегляду "Сватів" вже не вистачає?


До речі, кому, як не тобі, знати, що дія, у якій ти звинувачуєш Ганапольського, правильно називається "смоктати"? А "насасивають" на каналах Коломойського і Медведчука.
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29.07.2020 11:16 Відповісти
Зе, может смело давать ей заслуженной, народной и прочих регалий...
чтобы повышенную пенсию получала...
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29.07.2020 08:34 Відповісти
https://changeua.com/news/ukrainskaya-televedushhaya-zadeklarirovala-261-million-griven-dohoda/ В налоговой не назвали фамилию телеведущей, заработавшей рекордную сумму. Однако, скорее всего, речь идет об Оксане Марченко - супруге народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. В своей декларации он указал, что его жена получила 258,7 млн грн дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments.
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29.07.2020 08:39 Відповісти
Навіщо ці суперечки, 5 вже давно про це писав:
Дружина політика Оксана Марченко за 2019 рік задекларувала 258,6 мільйона гривень дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments LTD.
https://www.5.ua/polityka/statky-kuma-putina-medvedchuk-zadeklaruvav-frahment-biblii-hutenberha-ta-maizhe-100-kompanii-oksany-marchenko-215759.html
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29.07.2020 08:42 Відповісти
Неинтерестно даже
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29.07.2020 08:55 Відповісти
Мы смеёмся!И конечно уплатит с этого налог 18+1.5+22=41.5%.Это и есть двойные стандарты .Потому что для них налог 3%,а трудяге 41.5%.И так во всём .Главзелёный болван так и не понял -налоги убивают экономику .Редкий идиот инвестор к нам придёт.
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29.07.2020 09:25 Відповісти
Нічого дивного, якщо це відьма мосейчук такі гроші заробляє. Все як на расєі, там рупори ******* дуже-дуже заможні. Скотобєєва з чоловіком теж мільйони отримують за свій кіздьож. Я вже мовчу про солов'я з кисельом.
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29.07.2020 09:37 Відповісти
А як чарівно звучить .щоднини. оте її : ---- Бережіть себе і Україну ! ? Який цинізм і профіналізм путінської школи агентяр !!!
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29.07.2020 10:11 Відповісти
Мосийчук?
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29.07.2020 10:21 Відповісти
Оксана Марченко.
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06.08.2020 12:46 Відповісти
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