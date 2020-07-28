Українська телеведуча задекларувала 261,6 млн грн доходу за 2019 рік, - ДПС

Зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі та спортсмени задекларували доходи, отримані в 2019 році, на загальну суму майже 766 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Більшість відомих людей, які займаються артистичною та мистецькою діяльністю, зареєстровані в межах такої діяльності приватними підприємцями, проте законодавством передбачено випадки, коли і вони подають декларації про майновий стан і доходи.

Так, публічними особами за підсумками минулого року задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 56 млн грн, військового збору – майже 7 млн гривень.

Топрекордсмени шоу-бізнесу, які задекларували найбільші суми доходів:

- телевізійна ведуча – 261,6 млн грн;

- футболіст – 24,5 млн грн;

- співак – 15,3 млн гривень.

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