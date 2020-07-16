Новий голова НБУ Шевченко задекларував квартири, машини і 15 млн зарплати

Новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко задекларував 14 593 792 грн заробітної плати та інші доходи, дві автівки, квартири, а також земельну ділянку дружини в Криму.

Про це свідчать дані його електронної декларації за 2019 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У спільній власності подружжя Шевченків — квартира в Києві загальною площею 304 кв. м та 2 машиномісця. У користуванні - квартира в Києві площею 72 кв. м, домоволодіння в Києві площею 280 кв. м та земельна ділянка в Києво-Святошинському районі Київської області площею 2 500 кв. м.

Крім того, у власності дружини Кирила Шевченка Юлії земельна ділянка в Криму площею 1200 кв. м.

Шевченко володіє автівкою Рeugeot 2016 року випуску, крім того має право користування автомобілем Mercedes-Benz 2012 року випуску, спільно з дружиною має право користування автівкою Land Rover 2013 року випуску, та право користування катером Super Air Nautique G23 2013 року випуску.

Новопризначений голова НБУ отримав 13 316 940 грн від відчуження нерухомого майна, а також задекларував 14 593 792 грн заробітної плати, отриманої в ПАТ "Укргазбанк", профспілкові виплати в ПАТ "Укргазбанк" у розмірі 173 439 грн, додаткове благо у розмірі 214 258 грн та відсотки у розмірі 426 458 грн.

Загалом Шевченко має на рахунках 872 986 грн та 167 170 євро.

Дружина Шевченка отримала 89 054 грн заробітної плати в ПП "Страхова компанія Універсальний Поліс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики