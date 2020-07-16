УКР
Новий голова НБУ Шевченко задекларував квартири, машини і 15 млн зарплати

Новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко задекларував 14 593 792 грн заробітної плати та інші доходи, дві автівки, квартири, а також земельну ділянку дружини в Криму.

Про це свідчать дані його електронної декларації за 2019 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У спільній власності подружжя Шевченків — квартира в Києві загальною площею 304 кв. м та 2 машиномісця. У користуванні - квартира в Києві площею 72 кв. м, домоволодіння в Києві площею 280 кв. м та земельна ділянка в Києво-Святошинському районі Київської області площею 2 500 кв. м.

Крім того, у власності дружини Кирила Шевченка Юлії земельна ділянка в Криму площею 1200 кв. м.

Шевченко володіє автівкою Рeugeot 2016 року випуску, крім того має право користування автомобілем Mercedes-Benz 2012 року випуску, спільно з дружиною має право користування автівкою Land Rover 2013 року випуску, та право користування катером Super Air Nautique G23 2013 року випуску.

Новопризначений голова НБУ отримав 13 316 940 грн від відчуження нерухомого майна, а також задекларував 14 593 792 грн заробітної плати, отриманої в ПАТ "Укргазбанк", профспілкові виплати в ПАТ "Укргазбанк" у розмірі 173 439 грн, додаткове благо у розмірі 214 258 грн та відсотки у розмірі 426 458 грн.

Загалом Шевченко має на рахунках 872 986 грн та 167 170 євро.

Дружина Шевченка отримала 89 054 грн заробітної плати в ПП "Страхова компанія Універсальний Поліс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики

Ну який він Шевченко...
Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты - Цензор.НЕТ 8959
16.07.2020 21:40 Відповісти
эгоист Вы, однако))) чтоб мы все так жили )))))
16.07.2020 21:46 Відповісти
Рабинович ариец истиннный в сравнении с этим Тарасом Григоровичем...Боже збав...
16.07.2020 21:42 Відповісти
Шоб я так жил ...
16.07.2020 21:37 Відповісти
эгоист Вы, однако))) чтоб мы все так жили )))))
16.07.2020 21:46 Відповісти
😁
16.07.2020 21:59 Відповісти
Для того, что б так жить, надо было пожить в Стаханове и два года поработать на шахте, ну, а дальше.....донецкие своих не бросают.
16.07.2020 22:08 Відповісти
и порожняк не гонят.
17.07.2020 14:45 Відповісти
а Вы - фантаст... Не могут все так жить, кому-то надо и работать...
17.07.2020 14:29 Відповісти
возможно...))) но не о себе - одном-любимом ведь беспокоюсь))) для всех просил )))))
17.07.2020 14:43 Відповісти
Что бы он жил на одну зарплату.
17.07.2020 14:46 Відповісти
при чем ...минимальную ))))
(злые мы...)))))
17.07.2020 15:44 Відповісти
Прикинусь валенком. А нафига ему з.п. полляма грн в месяц нужна? Мужик, не позорся!!!!
16.07.2020 21:40 Відповісти
Ну який він Шевченко...
16.07.2020 21:40 Відповісти
"Гайдамаки"...
16.07.2020 21:44 Відповісти
Не Тарас . он Кириллл.
16.07.2020 21:48 Відповісти
что значит "який" ?? ....Шевченки бывают разные!!! )))))))))))))
Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты - Цензор.НЕТ 6409

16.07.2020 21:49 Відповісти
16.07.2020 21:51 Відповісти
Как догадался?
16.07.2020 22:13 Відповісти
печенег-половец.
16.07.2020 22:04 Відповісти
Тобто турок? А чому він не схожий на тюркю?
16.07.2020 22:15 Відповісти
Палестинский козак
16.07.2020 22:35 Відповісти
Короче понятно,продавцом в хоз товарах не работал.
16.07.2020 21:41 Відповісти
У нас продавцов базарных в "слуге" хватает.
16.07.2020 22:09 Відповісти
В совке газировкой на улице торговал.
16.07.2020 23:01 Відповісти
Рабинович ариец истиннный в сравнении с этим Тарасом Григоровичем...Боже збав...
16.07.2020 21:42 Відповісти
И главное, что большинство имущества в БЕСПЛАТНОМ пользовании?
Ценный и независимый кадр ......
16.07.2020 21:42 Відповісти
Профи! Акция! Завали укргазбанк- стань главой нбу. Нет приличных слов
16.07.2020 21:43 Відповісти
повышенный комфорт от малюськи гарантовано...
на все 15 лямов.
16.07.2020 21:43 Відповісти
А также:
-родился в России(есть там родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте
-любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии
-абсолютная управляемость
-наличие компромата для коррекции при потере управляемости(хищение средств в течение 2011-2014 гг. путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров, с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений)
16.07.2020 21:43 Відповісти
Ну и не забыть про обыск в "Укргазбанк". А то обыск есть, а декларации нет. Прямо в день назначения. Бывают же такие случайности...
16.07.2020 22:10 Відповісти
Это же ж всё нажито непосильным трудом, на благо Украины...Ёпрст !!
16.07.2020 21:44 Відповісти
Умственным трудом - (смотреть на его фейс) !
16.07.2020 21:47 Відповісти
Ну і навіщо нам цей чмирьок зелений після таких призначень?
___________________
Продажні порохоботи з Пєціної ботоферми! Лайкайте хочаб заклик "Зєлю геть, дострокові."!
Чи вам за це не платять?
16.07.2020 21:45 Відповісти
Ты же несерьезно? Или думаешь, что зеля просто так отдаст власть прямиком юле? Они не отдадут власть. Вся идеология отстранения Пороха от власти была самим захватить власть уже намертво. И никакие твои призывы делу не помогут. Уйти от власти для зеленского означает тюрьму. Вот и думай, оно ему надо?
16.07.2020 22:13 Відповісти
Я тоже думал,шо януковощ засел на трон навсегда
16.07.2020 22:19 Відповісти
Вони самі казали що пришли до влади назавжди. Це я добре помню
16.07.2020 23:06 Відповісти
Подмена понятий . Вся идеология порошенка была направлена против юли . А тут выскочил зеленский ( как чорт из табакерки ) . И вся порохоботская пирамида которую он строил годами , - враз рухнула , как карточный домик . Не ожидал он от клоуна всенародной поддержки )) .
16.07.2020 22:29 Відповісти
Знал. Опросы проводятся постоянно и рейтинги(реальные) известны. Я не очень ожидал, что народ скатится до уровня скота. Для меня это была новость. С другой стороны, я не президент и мне можно не знать статистику.
16.07.2020 22:33 Відповісти
Новый иерусалим аля Украина в действии! Хуцпа - девиз ********
16.07.2020 21:47 Відповісти
Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты - Цензор.НЕТ 5628
16.07.2020 21:47 Відповісти
Этот выползок обвалит гривну в угоду олигархам экспортерам
16.07.2020 21:49 Відповісти
зранку приват продавав долар за 27,25, зараз - 27,47
16.07.2020 23:29 Відповісти
Гидно.
16.07.2020 21:50 Відповісти
Гідвно.
16.07.2020 22:26 Відповісти
если б он был султан и имел трёх жён. то был бы в 6 раз богаче. тёщ то тоже три )
16.07.2020 21:54 Відповісти
Если наши слуги такие богатые, то какими же должны быть хозяева?
16.07.2020 21:58 Відповісти
Кредитна афера: «Укргазбанк» відкрив рахунок без відома клієнта
https://m.youtube.com/watch?v=RgqwZhrXZ8M
16.07.2020 21:58 Відповісти
КАК КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО "ПИЛИЛ" УКРГАЗБАНК
http://www.bagnet.org/news/society/1286288/
Здесь оборудка по схеме очень похожа как в Коломойского с Приватбанком. Родственные души найдут взаимопонимание и сочувствие.
17.07.2020 19:37 Відповісти
Нічогенько так дятько піднявся працюючи в державних банках. Держава кажете бідна?! Ну-ну.
16.07.2020 21:58 Відповісти
ну не знаю, по фэйсу на жулика похож.
16.07.2020 22:00 Відповісти
Шо значит похож? Вылитый Бендербей...! Билять, ну где стока можнА заработать??? Видать Зеля тоже придерживается мнения - раз бАгатый, значит красть не будет...
16.07.2020 22:27 Відповісти
Наверно так - Раз накрал, то будет послушный, чтобы не посадили.
17.07.2020 19:19 Відповісти
Разговор в Одєсє:
- Жора! І шо тєбє нє так твой паспот на Рабіновіча? Ти сєйчас Іванов Гєоргій Моісєєвіч, і шо?
- Ой, Ізя! Как мнє не хочеться бить учасніком етіх погромов, когда я - потерпевший.
- Жора! Так еті люді бьют нє по паспорту, а по мордє!
16.07.2020 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nnU7Ri-a4ow
16.07.2020 22:05 Відповісти
Неуж-то уроженец расийской втулы не смог найти применения своим талантам в родных говенях?! Тульские мастера уже не нужны?
16.07.2020 22:15 Відповісти
ПАО "Укргазбанк" не мало платить.....а з людей за борги шкуру деруть....
16.07.2020 22:16 Відповісти
ой забувся, ми ж тепер брати і сестри, потрібно обєднуватись....
16.07.2020 22:18 Відповісти
Ну хоть у кого-то всё хорошо
16.07.2020 22:18 Відповісти
Везде евреи .это уже не смешно
16.07.2020 22:21 Відповісти
А за коммуналку должен больше млн, жлобяра, как и вся зелень.
16.07.2020 22:46 Відповісти
Це якась ганьба. Повернiть нам гонтиреву, а ще краще Пэтра головою НБУ, вiн дуже любить грошi.
16.07.2020 22:47 Відповісти
А зебіли не ******* гроші?
16.07.2020 22:59 Відповісти
Банк в прибылях или в убытка, неважно, а банки много должны народу, все равно зарплата 50 тыс. $ в месяц за какие заслуги перед страной плучаел в гос.банке такие деньги?. Сколько ему будут платить в НБУ за то что он реальные деньги (товары и услуги) будет бумагой рабавлять, как в том фильме губит людей не пиво, губит людей вода, так и здесь губит людей не экономика, а бумага.
16.07.2020 23:40 Відповісти
И жена наверно с руцким паспортом 😀😀😀
16.07.2020 23:54 Відповісти
17.07.2020 00:06 Відповісти
непонятно зачем дебилов на пять лет избирать? - года достаточно чтобы все понять. у этого тоже "участок в Крыму", наверное и выбирался по этому принципу
17.07.2020 00:44 Відповісти
я же украинец по паспорту - бить будут не по паспорту а по морде
17.07.2020 05:38 Відповісти
Чергова креатура від хабаду?
17.07.2020 07:32 Відповісти
Право пользования - это взятки?
17.07.2020 09:20 Відповісти
Ну всё это нажито непосильным трудом на благо собственной рожи. А вот интересно, если с этим кадром поработает физиономист, каков будет высновок?
17.07.2020 09:29 Відповісти
КАК КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО "ПИЛИЛ" УКРГАЗБАНК
http://www.bagnet.org/news/society/1286288/
Здесь оборудка по схеме очень похожа как в Коломойского с Приватбанком. Родственные души найдут взаимопонимание и сочувствие.
17.07.2020 19:35 Відповісти
 
 