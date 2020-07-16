РУС
Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты

Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко задекларировал 14 593 792 грн. заработной платы и другие доходы, две машины, квартиры, а также земельный участок супруги в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за 2019 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В общей собственности супругов Шевченко - квартира в Киеве общей площадью 304 кв. м и 2 машино-места. В пользовании - квартира в Киеве площадью 72 кв. м, домовладение в Киеве площадью 280 кв. м и земельный участок в Киево-Святошинском районе Киевской области площадью 2500 кв.м.

Кроме того, в собственности супруги Кирилла Шевченко Юлии находится земельный участок в Крыму площадью 1200 кв.м.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада назначила Шевченко главой Нацбанка. ВИДЕО

Шевченко владеет автомобилем Рeugeot 2016 года выпуска, кроме того, имеет право пользования автомобилем Mercedes-Benz 2012 года выпуска, совместно с женой имеет право пользования автомобилем Land Rover 2013 года выпуска и право пользования катером Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Новоназначенный глава НБУ получил 13 316 940 грн от отчуждения недвижимого имущества, а также задекларировал 14 593 792 грн. заработной платы, полученной в ПАО "Укргазбанк", профсоюзные выплаты в ПАО "Укргазбанк" в размере 173 439 грн, дополнительное благо в размере 214 258 грн и проценты в размере 426 458 грн.

В общей сложности у Шевченко на счетах 872 986 грн. и 167 170 евро.

Также на Цензор.НЕТ: Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан

Супруга Шевченко получила 89 054 грн. заработной платы в ООО "Страховая компания Универсальный Полис".

Топ комментарии
+21
Ну який він Шевченко...
16.07.2020 21:40 Ответить
+19
эгоист Вы, однако))) чтоб мы все так жили )))))
16.07.2020 21:46 Ответить
+13
Рабинович ариец истиннный в сравнении с этим Тарасом Григоровичем...Боже збав...
16.07.2020 21:42 Ответить
Правила форума Совет форумчан
Шоб я так жил ...
16.07.2020 21:37 Ответить
эгоист Вы, однако))) чтоб мы все так жили )))))
16.07.2020 21:46 Ответить
😁
16.07.2020 21:59 Ответить
Для того, что б так жить, надо было пожить в Стаханове и два года поработать на шахте, ну, а дальше.....донецкие своих не бросают.
16.07.2020 22:08 Ответить
и порожняк не гонят.
17.07.2020 14:45 Ответить
а Вы - фантаст... Не могут все так жить, кому-то надо и работать...
17.07.2020 14:29 Ответить
возможно...))) но не о себе - одном-любимом ведь беспокоюсь))) для всех просил )))))
17.07.2020 14:43 Ответить
Что бы он жил на одну зарплату.
17.07.2020 14:46 Ответить
при чем ...минимальную ))))
(злые мы...)))))
17.07.2020 15:44 Ответить
Прикинусь валенком. А нафига ему з.п. полляма грн в месяц нужна? Мужик, не позорся!!!!
16.07.2020 21:40 Ответить
Ну який він Шевченко...
16.07.2020 21:40 Ответить
"Гайдамаки"...
16.07.2020 21:44 Ответить
Не Тарас . он Кириллл.
16.07.2020 21:48 Ответить
что значит "який" ?? ....Шевченки бывают разные!!! )))))))))))))
Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты - Цензор.НЕТ 6409

16.07.2020 21:49 Ответить
16.07.2020 21:51 Ответить
Как догадался?
16.07.2020 22:13 Ответить
печенег-половец.
16.07.2020 22:04 Ответить
Тобто турок? А чому він не схожий на тюркю?
16.07.2020 22:15 Ответить
Палестинский козак
16.07.2020 22:35 Ответить
Короче понятно,продавцом в хоз товарах не работал.
16.07.2020 21:41 Ответить
У нас продавцов базарных в "слуге" хватает.
16.07.2020 22:09 Ответить
В совке газировкой на улице торговал.
16.07.2020 23:01 Ответить
Рабинович ариец истиннный в сравнении с этим Тарасом Григоровичем...Боже збав...
16.07.2020 21:42 Ответить
И главное, что большинство имущества в БЕСПЛАТНОМ пользовании?
Ценный и независимый кадр ......
16.07.2020 21:42 Ответить
Профи! Акция! Завали укргазбанк- стань главой нбу. Нет приличных слов
16.07.2020 21:43 Ответить
повышенный комфорт от малюськи гарантовано...
на все 15 лямов.
16.07.2020 21:43 Ответить
А также:
-родился в России(есть там родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте
-любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии
-абсолютная управляемость
-наличие компромата для коррекции при потере управляемости(хищение средств в течение 2011-2014 гг. путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров, с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений)
16.07.2020 21:43 Ответить
Ну и не забыть про обыск в "Укргазбанк". А то обыск есть, а декларации нет. Прямо в день назначения. Бывают же такие случайности...
16.07.2020 22:10 Ответить
Это же ж всё нажито непосильным трудом, на благо Украины...Ёпрст !!
16.07.2020 21:44 Ответить
Умственным трудом - (смотреть на его фейс) !
16.07.2020 21:47 Ответить
Ну і навіщо нам цей чмирьок зелений після таких призначень?
___________________
Продажні порохоботи з Пєціної ботоферми! Лайкайте хочаб заклик "Зєлю геть, дострокові."!
Чи вам за це не платять?
16.07.2020 21:45 Ответить
Ты же несерьезно? Или думаешь, что зеля просто так отдаст власть прямиком юле? Они не отдадут власть. Вся идеология отстранения Пороха от власти была самим захватить власть уже намертво. И никакие твои призывы делу не помогут. Уйти от власти для зеленского означает тюрьму. Вот и думай, оно ему надо?
16.07.2020 22:13 Ответить
Я тоже думал,шо януковощ засел на трон навсегда
16.07.2020 22:19 Ответить
Вони самі казали що пришли до влади назавжди. Це я добре помню
16.07.2020 23:06 Ответить
Подмена понятий . Вся идеология порошенка была направлена против юли . А тут выскочил зеленский ( как чорт из табакерки ) . И вся порохоботская пирамида которую он строил годами , - враз рухнула , как карточный домик . Не ожидал он от клоуна всенародной поддержки )) .
16.07.2020 22:29 Ответить
Знал. Опросы проводятся постоянно и рейтинги(реальные) известны. Я не очень ожидал, что народ скатится до уровня скота. Для меня это была новость. С другой стороны, я не президент и мне можно не знать статистику.
16.07.2020 22:33 Ответить
Новый иерусалим аля Украина в действии! Хуцпа - девиз ********
16.07.2020 21:47 Ответить
16.07.2020 21:47 Ответить
Этот выползок обвалит гривну в угоду олигархам экспортерам
16.07.2020 21:49 Ответить
зранку приват продавав долар за 27,25, зараз - 27,47
16.07.2020 23:29 Ответить
Гидно.
16.07.2020 21:50 Ответить
Гідвно.
16.07.2020 22:26 Ответить
если б он был султан и имел трёх жён. то был бы в 6 раз богаче. тёщ то тоже три )
16.07.2020 21:54 Ответить
Если наши слуги такие богатые, то какими же должны быть хозяева?
16.07.2020 21:58 Ответить
Кредитна афера: «Укргазбанк» відкрив рахунок без відома клієнта
https://m.youtube.com/watch?v=RgqwZhrXZ8M
16.07.2020 21:58 Ответить
КАК КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО "ПИЛИЛ" УКРГАЗБАНК
http://www.bagnet.org/news/society/1286288/
Здесь оборудка по схеме очень похожа как в Коломойского с Приватбанком. Родственные души найдут взаимопонимание и сочувствие.
17.07.2020 19:37 Ответить
Нічогенько так дятько піднявся працюючи в державних банках. Держава кажете бідна?! Ну-ну.
16.07.2020 21:58 Ответить
ну не знаю, по фэйсу на жулика похож.
16.07.2020 22:00 Ответить
Шо значит похож? Вылитый Бендербей...! Билять, ну где стока можнА заработать??? Видать Зеля тоже придерживается мнения - раз бАгатый, значит красть не будет...
16.07.2020 22:27 Ответить
Наверно так - Раз накрал, то будет послушный, чтобы не посадили.
17.07.2020 19:19 Ответить
Разговор в Одєсє:
- Жора! І шо тєбє нє так твой паспот на Рабіновіча? Ти сєйчас Іванов Гєоргій Моісєєвіч, і шо?
- Ой, Ізя! Как мнє не хочеться бить учасніком етіх погромов, когда я - потерпевший.
- Жора! Так еті люді бьют нє по паспорту, а по мордє!
16.07.2020 22:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nnU7Ri-a4ow
16.07.2020 22:05 Ответить
Неуж-то уроженец расийской втулы не смог найти применения своим талантам в родных говенях?! Тульские мастера уже не нужны?
16.07.2020 22:15 Ответить
ПАО "Укргазбанк" не мало платить.....а з людей за борги шкуру деруть....
16.07.2020 22:16 Ответить
ой забувся, ми ж тепер брати і сестри, потрібно обєднуватись....
16.07.2020 22:18 Ответить
Ну хоть у кого-то всё хорошо
16.07.2020 22:18 Ответить
Везде евреи .это уже не смешно
16.07.2020 22:21 Ответить
А за коммуналку должен больше млн, жлобяра, как и вся зелень.
16.07.2020 22:46 Ответить
Це якась ганьба. Повернiть нам гонтиреву, а ще краще Пэтра головою НБУ, вiн дуже любить грошi.
16.07.2020 22:47 Ответить
А зебіли не ******* гроші?
16.07.2020 22:59 Ответить
Банк в прибылях или в убытка, неважно, а банки много должны народу, все равно зарплата 50 тыс. $ в месяц за какие заслуги перед страной плучаел в гос.банке такие деньги?. Сколько ему будут платить в НБУ за то что он реальные деньги (товары и услуги) будет бумагой рабавлять, как в том фильме губит людей не пиво, губит людей вода, так и здесь губит людей не экономика, а бумага.
16.07.2020 23:40 Ответить
И жена наверно с руцким паспортом 😀😀😀
16.07.2020 23:54 Ответить
17.07.2020 00:06 Ответить
непонятно зачем дебилов на пять лет избирать? - года достаточно чтобы все понять. у этого тоже "участок в Крыму", наверное и выбирался по этому принципу
17.07.2020 00:44 Ответить
я же украинец по паспорту - бить будут не по паспорту а по морде
17.07.2020 05:38 Ответить
Чергова креатура від хабаду?
17.07.2020 07:32 Ответить
Право пользования - это взятки?
17.07.2020 09:20 Ответить
Ну всё это нажито непосильным трудом на благо собственной рожи. А вот интересно, если с этим кадром поработает физиономист, каков будет высновок?
17.07.2020 09:29 Ответить
КАК КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО "ПИЛИЛ" УКРГАЗБАНК
http://www.bagnet.org/news/society/1286288/
Здесь оборудка по схеме очень похожа как в Коломойского с Приватбанком. Родственные души найдут взаимопонимание и сочувствие.
17.07.2020 19:35 Ответить
 
 