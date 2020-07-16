Новый глава НБУ Шевченко задекларировал квартиры, машины и 15 млн зарплаты

Новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко задекларировал 14 593 792 грн. заработной платы и другие доходы, две машины, квартиры, а также земельный участок супруги в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за 2019 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В общей собственности супругов Шевченко - квартира в Киеве общей площадью 304 кв. м и 2 машино-места. В пользовании - квартира в Киеве площадью 72 кв. м, домовладение в Киеве площадью 280 кв. м и земельный участок в Киево-Святошинском районе Киевской области площадью 2500 кв.м.

Кроме того, в собственности супруги Кирилла Шевченко Юлии находится земельный участок в Крыму площадью 1200 кв.м.

Шевченко владеет автомобилем Рeugeot 2016 года выпуска, кроме того, имеет право пользования автомобилем Mercedes-Benz 2012 года выпуска, совместно с женой имеет право пользования автомобилем Land Rover 2013 года выпуска и право пользования катером Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Новоназначенный глава НБУ получил 13 316 940 грн от отчуждения недвижимого имущества, а также задекларировал 14 593 792 грн. заработной платы, полученной в ПАО "Укргазбанк", профсоюзные выплаты в ПАО "Укргазбанк" в размере 173 439 грн, дополнительное благо в размере 214 258 грн и проценты в размере 426 458 грн.

В общей сложности у Шевченко на счетах 872 986 грн. и 167 170 евро.

Супруга Шевченко получила 89 054 грн. заработной платы в ООО "Страховая компания Универсальный Полис".