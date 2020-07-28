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Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника", - Кулеба

Украина, Польша и Литва договорились о создании

Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Польши и Литвы в Люблине во вторник.

По словам Кулебы, "Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", - пояснил министр.

Кроме того, он заверил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.

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"Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме - о всем том, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба поблагодарил Польшу и Литву за то, что они последовательно поддерживают Украину на пути членства в ЕС и НАТО, на пути реформ.

"Это более, чем дружественная поддержка. Это больше, чем поддержка партнеров. Это действительно семейная поддержка", - подчеркнул он.

Он добавил также, что "нет ничего более природного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев".

Литва (2502) Польша (8504) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Давно пора.
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28.07.2020 12:03 Ответить
+14
кто был в Польше, тот видел какие там автобаны есть и какие строят, Германия- отдыхает, там техники нагнано, как на Курскую дугу, всё кипит круглосуточно, коммуникации, переезды, переходы... а нас же болото, всё, в городах особенно уже - заброшено, причем именно с 2019 года, с тех пор как Порох ушёл. Почему? Наверно ни битума нет ни рабочей силы...
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28.07.2020 12:15 Ответить
+8
Ни разума у народа. Это является первопричиной отсутствия всего остального.
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28.07.2020 12:20 Ответить
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Блин, мне сначала показалось, что написано "любовного треугольника"
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28.07.2020 11:58 Ответить
Это как с "Нехай щастить" - каждый слышит то, что готов услышать...
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28.07.2020 12:01 Ответить
Тут больше ассоциация с Бермудским треугольником
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28.07.2020 12:07 Ответить
На розум більше "Люблінська унія" припадає.
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28.07.2020 16:25 Ответить
если кажется- крестись
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29.07.2020 15:10 Ответить
Давно пора.
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28.07.2020 12:03 Ответить
Живут же люди!!!
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28.07.2020 12:04 Ответить
Балтик+ уже принёс результаты, осталось всё это закрепить треугольником.
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28.07.2020 12:07 Ответить
Тррєугольнік будєт випіт!!
Хоть он паралєлєпипєд, хоть он круг, ядрьоннна вошь!©
😁
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28.07.2020 12:08 Ответить
кто был в Польше, тот видел какие там автобаны есть и какие строят, Германия- отдыхает, там техники нагнано, как на Курскую дугу, всё кипит круглосуточно, коммуникации, переезды, переходы... а нас же болото, всё, в городах особенно уже - заброшено, причем именно с 2019 года, с тех пор как Порох ушёл. Почему? Наверно ни битума нет ни рабочей силы...
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28.07.2020 12:15 Ответить
Ни разума у народа. Это является первопричиной отсутствия всего остального.
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28.07.2020 12:20 Ответить
Возрождение ВКЛ?
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28.07.2020 12:16 Ответить
А при чём тут жемойты и аукштайты к Литве/Беларуси?
Только боком - Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское.
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28.07.2020 15:02 Ответить
Вели́ке кня́зівство Лито́вське (лат.: Magnus Ducatus Lithuaniae, скорочено ВКЛ), повна назва - Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східній Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F нового часу . Існувала в https://uk.wikipedia.org/wiki/1236 1236 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , більшої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України (Русі), крайньої західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі та невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії .

Будь ласка, ніколи не пишіть "руССкое" - РУСЬКЕ...
ЖЕМАТІЙСЬКІ землі - частина ******** Литви.
І взагалі, коли я писав про ВКЛ, то не мав на увазі точного його копіювання - тільки як зразок
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29.07.2020 12:43 Ответить
Кто-то наследовал трон "монарха"?
Вильно было частью Жемойтии?
Части они сейчас, после того, как паРаша их дарила соседям.
На русском как пишется - Русское или Руське?
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29.07.2020 12:57 Ответить
По-руSSки пишется РУСЬКОЕ (от корня РУСЬ).
Раздвиньте границы знаний с УКРАИНСКОЙ(!) Вики:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
И посмотрите свежий фильм братьев Капрановых: https://www.youtube.com/watch?v=-sLBG0sNGGs
И там и там Вы найдёте ответы на свои вопросы, очень на это надеюсь.
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29.07.2020 14:10 Ответить
https://censor.net/user/172487, т.е. по вашим правилам, оставляющим Вас правым, относительные прилагательные образуются с помощью суффикса "ЬК"?
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29.07.2020 14:21 Ответить
Не пойму что вам так смешно, московское "эсперанто", к "правилам" которого вы апеллируете - не является постулатом. Этот "езык" за менее чем (приблизительно) 250 лет своего существования так и не был доработан и остался, мягко говоря, "сыроватым".
"Вийміть з єзика усі українські слова і там залишаться тільки купка татарських та угро-фінських" - говорил кто-то из украинских писателей. И он был прав, т.к. даже в Британской энциклопедии написано, что українська мова старша руSSкого езыка.
Поэтому-то наверное и пишут РУСЬКОЕ, чтобы у русскоговорящих челюсть не сломалась произносить РУСЬКЕ.
П.С. Почему у московитов сказка КОЛОбок называется? Должен быть КРУГЛОбок!
Почему СЫРники? Должны быть ТВОРОЖники?
Почему они ЗВОНЯТ в колокола? Должны КОЛОКОЛить? Это украинцы ДЗВОНЯТЬ у ДЗВОНИ! И так далее...
Для смеха попробуйте сказать по-русски I will win!
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29.07.2020 14:46 Ответить
В самый раз про сырники и, следовательно, необходимо писать "Статут Великого Княжества Литовького, Руського и Жемойтького".
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29.07.2020 14:55 Ответить
Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - так краще.
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29.07.2020 15:03 Ответить
КРУГЛОбок, говорит, что относительные прилагательные, в русском языке, образуются с помощью суффикса "ЬК".
Одного не пойму - КРУГЛОбок говорит о правилах русского языка, а пишет "доказательства" на украинском.
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29.07.2020 15:09 Ответить
Фигня это треугольник! Вот если вырвать Белоруссию из лап Расии и создать Черноморско-Балтийский коридор....
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28.07.2020 12:24 Ответить
Так об этом же и говорится:

"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", Источник: https://censor.net.ua/n3210484
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28.07.2020 12:29 Ответить
ага, Беларусь с 90% ваты не хочет чтобы ее "вырвали из лап расии".
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28.07.2020 12:43 Ответить
Вы замеряли?
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28.07.2020 12:45 Ответить
видимо безумная вата тоже желает попылать в крематориях паРаши за "брацкий нарот"... ну-ну
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28.07.2020 12:51 Ответить
Точно столько же, сколько и в Украине - 73%.
А если бы силовиков на душу населения в Украине было бы столько, сколько в Беларуси, то Майдан 2013-2014 гг закончился бы ещё в 2013 году...
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28.07.2020 15:04 Ответить
Владимир Зеленский может совершить визит в Соединенные Штаты еще до того, как там начнутся президентские выборы. Об этом рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.
По его словам, визит в США произойдет «не просто формально ради визита».
Сейчас в Офисе президента идет серьезная подготовка перед этой поездкой. К этому визиту необходимо подготовить торговые соглашения и документы об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.
Отметим, что Зеленский может побывать в двух или более штатах.
К примеру, в Калифорнии, где до него еще не бывал ни один президент Украины, а также в Техасе, где состоится открытие генерального консульства.
Пуйло похлопотало?
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28.07.2020 12:30 Ответить
100%
Привезе з собою трохи нових плівок деркача.
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28.07.2020 12:43 Ответить
Это нужно было сделать давно, но к сожалению исторический гонор поляков этому помеха. Как по отношению к украинцам так и к литовцам. Будем надеяться, что понимание пагубности этой исторической черты поляков, наконец достучалось к их головам и сердцам. ( не понимание этго в свое время привело к неоднократному разделу и гибели Речи Посполитой)
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28.07.2020 12:47 Ответить
В Речи Посполитой "литовцы" были жемойтами и аукштайтами, а ВКЛ это - литвины/беларусы...
Забудьте сказки про историю от рашистских сказачников про историю иначе получится, что "литовцы" угнетали литвинов, великодухзовные и сракальные спасли беларусов от гнёта.
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28.07.2020 15:08 Ответить
basni pro bialarusov-licvinov i žemoitov-ne litovcev, proisxodiaščie ot "vialikaga hystoryka" s traktorno-proftexničeskim obrazovaniem Mykoly Ermoloviča poidi rasskaži Liaksandru Rygoryču, "licvin", a ne dumajuščim liudiam. VKL on, mlia nežemoitskij... Obižen na moego pro-pro-pro-pra...deda, čto golovu ne otrubil, movu i veru ne zapretil? Čto statuty na emu poniatnom pisal? Al tebe lučše bylo by, čtob tvoego pro-pro-pra... mongoly rakom postavili? Kukarekal by segodnia - orda to my...
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05.08.2020 01:07 Ответить
Мечта Ивана Выговского и Юрия Немырича сбывается? Неплохо было бы...
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28.07.2020 12:47 Ответить
Це добре, звичайно.
Але Зе-команда нагадує інший трикутник - лебедь, рак та щука.
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28.07.2020 12:52 Ответить
Де рак повзе жопою вперед до Москви.
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28.07.2020 13:43 Ответить
Незручний трикутник. Та для захоплення залучення Білорусі в самий раз.
Втім Зєля усе пустить на порох (не порошенко)
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28.07.2020 12:56 Ответить
Речь Посполитая
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28.07.2020 13:18 Ответить
ага... Люблинская Уния))
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28.07.2020 13:32 Ответить
Добре,що Унію створили.Будем жить!!!🇺🇦
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28.07.2020 13:42 Ответить
Дайошь Жечь Посполіту 4 народов!
Літва, Польша, Бєла Русь, Украіна = Жечь Посполіта!
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28.07.2020 13:42 Ответить
Ещё бы неплохо скрепить это брачным союзом-поженить нашего Зелю с какойто-то Агнешкой из польского Сейма
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28.07.2020 14:26 Ответить
головне лишається незмінним: бідні, бо дурні - дурні, бо бідні!
треба не економити, а багатіти! Будуть кошти - буде все!
див. https://www.youtube.com/watch?v=6Bmk9qUsDNM ЧОМУ НІЯКОЇ "НОBОРОCІЇ" БУТИ НЕ МОЖЕ! Історія Українського Степу
там головне не спростування наваросії (цьому взагалі не приділя.ться уваги за відсутності історії, коріння та фактів), а взаємозв'язок поширення різних культур на теренах України завдяки війні та торгівлі.

Стосовно цієї статті...потрібен розвиток торгівлі між нами. Нова влада просто гаїть час.
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28.07.2020 15:05 Ответить
В этом союзе сотни лет, до образования Унии, козаки удерживали всю Евразию. Бог в помощь! Восстановим справедливость!
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28.07.2020 15:32 Ответить
В этом союзе сотни лет, до образования Унии, козаки удерживали всю Евразию. Бог в помощь! Восстановим справедливость!
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28.07.2020 15:33 Ответить
Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східній Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F нового часу . Існувала в https://uk.wikipedia.org/wiki/1236 1236 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , більшої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України (Русі), крайньої західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі та невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії . Одна з найбільших європейських держав пізнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя .

Відповідно до умов Кревської унії 1385 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Польське королівство та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське залишались юридично двома окремими державами, але перебували під владою одного монарха. Пізніше монархами двох країн обиралась одна й та сама особа, або Великим князем Литовським обирався член польської королівської родини. Лю́блінська у́нія 1569 - угода про об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Королівства Польського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 федеративну державу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту , що була затверджена у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD Любліні https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1569 1569 року.

Україна, Польща й Литва домовилися про створення "Люблінського трикутника", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5510
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29.07.2020 00:04 Ответить
ne sovsem tak, šanovny Myko, - istoriki vot uže paru soten let sporiat byla to federacija ili konfederacija, ne sovsem v segodniašnem poniatiji konfederaciji. No v liubom slučae, xotj na >220 let sderživala rasširenie v storonu zapada mongoljskoj narassiji.
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05.08.2020 01:13 Ответить
На жаль, я не знаю литовської мови, тому не можу читати думку литовських істориків. А українські, польські і російські пишуть так:

Обидві держави об'єднувалися в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту . Передбачалося, що її очолюватиме виборний король, який титулуватиметься Королем польським і Великим князем Литовським, а коронуватиметься у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2 Кракові . Унія передбачала спільний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%97 Сейм і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 Сенат , а договори з іноземними державами укладатимуться від імені Речі Посполитої. Пани обох держав діставали право на володіння маєтками на всій території Речі Посполитої. Митні кордони ліквідовувалися, запроваджувалася єдина монетна система. За Литвою зберігалася лише обмежена автономія у вигляді власного права й суду, адміністрації, війська, скарбу й державної мови. Окремими залишались деякі ознаки держави (печатка, герб, мова, військо, закони).
Українські землі, що увійшли до складу Польщі, були поділені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Белзьке , Брацлавське, Волинське (з центром у Луцьку), Київське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Подільське та Руське (з центром у Львові) воєводства. Велике князівство Литовське залишило собі білоруські землі та заселене українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5) Берестейське воєводство .
Об'єднання в одній державі Польщі, України та Литви поставило Річ Посполиту в один ряд з наймогутнішими країнами Європи, дало змогу одержати перемогу у війні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F Московією .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F

państwo znane w historiografii jako https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w Rzeczpospolita Obojga Narodów - ze wspólnym monarchą, herbem, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny_I_Rzeczypospolitej sejmem , walutą, polityką zagraniczną i obronną - zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska

Лю́блинская у́ния (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Unia lubelska) - государственный союз (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%8F уния ) между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Королевством Польским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великим княжеством Литовским , положивший начало https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE федеративному государству , известному как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F Речь Посполитая .
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC&action=edit&redlink=1 Сейм в Люблине начался в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1569 года и продолжался с перерывами до августа из-за борьбы польской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхты за доминирование, литовских вельмож - за сохранение самостоятельности. Акт унии был заключён https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 28 июня 1569 года и https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля того же года утверждён раздельно польскими и литовскими депутатами на общем сейме в Люблине. 4 июля уния была https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратифицирована королём польским и великим князем литовским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82 Сигизмундом II Августом .
Заключение унии объясняется необходимостью укрепления позиций Великого княжества Литовского, стоявшего на грани военной и политической катастрофы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Ливонской войне и воспринимавшего унию как вынужденную меру, вызванную главным образом «московской угрозой». Под прямое управление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Короны Польской по условиям Люблинской унии были переданы обширные территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Литовской Руси - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%8C%D0%B5 Подляшье , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C Волынь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подолье и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 Среднее Поднепровье , ранее принадлежавшие Великому княжеству Литовскому. Ввиду значительно более высокого потенциала Польши Люблинская уния означала фактическое поглощение литовского государства польским, а также начало процесса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F полонизации литовской и русской шляхты ВКЛ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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07.08.2020 11:16 Ответить
когда Президентом Украины вновь станет украинец, тогда и поговорим о Междуморье
а пока ожидаем, когда израильская армия подпишет договор о прекращении огня с палестинцами
наш нынешний презик обещал: ВСУ должны стать как армия Израиля ( в тронной речи)
ждём, вова
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29.07.2020 15:17 Ответить
 
 