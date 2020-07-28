Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника", - Кулеба
Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Украины, Польши и Литвы в Люблине во вторник.
По словам Кулебы, "Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.
"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", - пояснил министр.
Кроме того, он заверил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.
"Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме - о всем том, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире", - отметил глава МИД Украины.
Кулеба поблагодарил Польшу и Литву за то, что они последовательно поддерживают Украину на пути членства в ЕС и НАТО, на пути реформ.
"Это более, чем дружественная поддержка. Это больше, чем поддержка партнеров. Это действительно семейная поддержка", - подчеркнул он.
Он добавил также, что "нет ничего более природного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев".
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Хоть он паралєлєпипєд, хоть он круг, ядрьоннна вошь!©
😁
Только боком - Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское.
Будь ласка, ніколи не пишіть "руССкое" - РУСЬКЕ...
ЖЕМАТІЙСЬКІ землі - частина ******** Литви.
І взагалі, коли я писав про ВКЛ, то не мав на увазі точного його копіювання - тільки як зразок
Вильно было частью Жемойтии?
Части они сейчас, после того, как паРаша их дарила соседям.
На русском как пишется - Русское или Руське?
Раздвиньте границы знаний с УКРАИНСКОЙ(!) Вики:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
И посмотрите свежий фильм братьев Капрановых: https://www.youtube.com/watch?v=-sLBG0sNGGs
И там и там Вы найдёте ответы на свои вопросы, очень на это надеюсь.
"Вийміть з єзика усі українські слова і там залишаться тільки купка татарських та угро-фінських" - говорил кто-то из украинских писателей. И он был прав, т.к. даже в Британской энциклопедии написано, что українська мова старша руSSкого езыка.
Поэтому-то наверное и пишут РУСЬКОЕ, чтобы у русскоговорящих челюсть не сломалась произносить РУСЬКЕ.
П.С. Почему у московитов сказка КОЛОбок называется? Должен быть КРУГЛОбок!
Почему СЫРники? Должны быть ТВОРОЖники?
Почему они ЗВОНЯТ в колокола? Должны КОЛОКОЛить? Это украинцы ДЗВОНЯТЬ у ДЗВОНИ! И так далее...
Для смеха попробуйте сказать по-русски I will win!
Одного не пойму - КРУГЛОбок говорит о правилах русского языка, а пишет "доказательства" на украинском.
"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", Источник: https://censor.net.ua/n3210484
А если бы силовиков на душу населения в Украине было бы столько, сколько в Беларуси, то Майдан 2013-2014 гг закончился бы ещё в 2013 году...
По его словам, визит в США произойдет «не просто формально ради визита».
Сейчас в Офисе президента идет серьезная подготовка перед этой поездкой. К этому визиту необходимо подготовить торговые соглашения и документы об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.
Отметим, что Зеленский может побывать в двух или более штатах.
К примеру, в Калифорнии, где до него еще не бывал ни один президент Украины, а также в Техасе, где состоится открытие генерального консульства.
Пуйло похлопотало?
Привезе з собою трохи нових плівок деркача.
Забудьте сказки про историю от рашистских сказачников про историю иначе получится, что "литовцы" угнетали литвинов, великодухзовные и сракальные спасли беларусов от гнёта.
Але Зе-команда нагадує інший трикутник - лебедь, рак та щука.
захопленнязалучення Білорусі в самий раз.
Втім Зєля усе пустить на порох (не порошенко)
Літва, Польша, Бєла Русь, Украіна = Жечь Посполіта!
треба не економити, а багатіти! Будуть кошти - буде все!
див. https://www.youtube.com/watch?v=6Bmk9qUsDNM ЧОМУ НІЯКОЇ "НОBОРОCІЇ" БУТИ НЕ МОЖЕ! Історія Українського Степу
там головне не спростування наваросії (цьому взагалі не приділя.ться уваги за відсутності історії, коріння та фактів), а взаємозв'язок поширення різних культур на теренах України завдяки війні та торгівлі.
Стосовно цієї статті...потрібен розвиток торгівлі між нами. Нова влада просто гаїть час.
Відповідно до умов Кревської унії 1385 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Польське королівство та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське залишались юридично двома окремими державами, але перебували під владою одного монарха. Пізніше монархами двох країн обиралась одна й та сама особа, або Великим князем Литовським обирався член польської королівської родини. Лю́блінська у́нія 1569 - угода про об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Королівства Польського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 федеративну державу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту , що була затверджена у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD Любліні https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1569 1569 року.
Обидві держави об'єднувалися в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту . Передбачалося, що її очолюватиме виборний король, який титулуватиметься Королем польським і Великим князем Литовським, а коронуватиметься у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2 Кракові . Унія передбачала спільний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%97 Сейм і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 Сенат , а договори з іноземними державами укладатимуться від імені Речі Посполитої. Пани обох держав діставали право на володіння маєтками на всій території Речі Посполитої. Митні кордони ліквідовувалися, запроваджувалася єдина монетна система. За Литвою зберігалася лише обмежена автономія у вигляді власного права й суду, адміністрації, війська, скарбу й державної мови. Окремими залишались деякі ознаки держави (печатка, герб, мова, військо, закони).
Українські землі, що увійшли до складу Польщі, були поділені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Белзьке , Брацлавське, Волинське (з центром у Луцьку), Київське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Подільське та Руське (з центром у Львові) воєводства. Велике князівство Литовське залишило собі білоруські землі та заселене українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5) Берестейське воєводство .
Об'єднання в одній державі Польщі, України та Литви поставило Річ Посполиту в один ряд з наймогутнішими країнами Європи, дало змогу одержати перемогу у війні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F Московією .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
państwo znane w historiografii jako https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w Rzeczpospolita Obojga Narodów - ze wspólnym monarchą, herbem, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny_I_Rzeczypospolitej sejmem , walutą, polityką zagraniczną i obronną - zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska
Лю́блинская у́ния (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Unia lubelska) - государственный союз (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%8F уния ) между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Королевством Польским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великим княжеством Литовским , положивший начало https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE федеративному государству , известному как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F Речь Посполитая .
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC&action=edit&redlink=1 Сейм в Люблине начался в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1569 года и продолжался с перерывами до августа из-за борьбы польской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхты за доминирование, литовских вельмож - за сохранение самостоятельности. Акт унии был заключён https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 28 июня 1569 года и https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля того же года утверждён раздельно польскими и литовскими депутатами на общем сейме в Люблине. 4 июля уния была https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратифицирована королём польским и великим князем литовским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82 Сигизмундом II Августом .
Заключение унии объясняется необходимостью укрепления позиций Великого княжества Литовского, стоявшего на грани военной и политической катастрофы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Ливонской войне и воспринимавшего унию как вынужденную меру, вызванную главным образом «московской угрозой». Под прямое управление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Короны Польской по условиям Люблинской унии были переданы обширные территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Литовской Руси - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%8C%D0%B5 Подляшье , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C Волынь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подолье и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 Среднее Поднепровье , ранее принадлежавшие Великому княжеству Литовскому. Ввиду значительно более высокого потенциала Польши Люблинская уния означала фактическое поглощение литовского государства польским, а также начало процесса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F полонизации литовской и русской шляхты ВКЛ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
а пока ожидаем, когда израильская армия подпишет договор о прекращении огня с палестинцами
наш нынешний презик обещал: ВСУ должны стать как армия Израиля ( в тронной речи)
ждём, вова