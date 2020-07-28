Україна, Польща й Литва домовилися про створення "Люблінського трикутника", - Кулеба
Польща, Литва й Україна заснували формат "Люблінський трикутник", який стане важливим елементом зміцнення центральної Європи та України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник". Це формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів", - сказав він під час спільної пресконференції глав МЗС України, Польщі та Литви в Любліні у вівторок.
За словами Кулеби, "Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами.
"Але ми також бачимо велику перспективу в тому, щоб "Люблінський трикутник" став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактів із Заходом, загальноєвропейськими структурами. І ми з колегами допомагатимемо нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти в цій сфері", - пояснив міністр.
Крім того, він запевнив, що співпраця України, Польщі, Литви тільки розширюватиметься, і не обмежуватиметься лише питаннями оборони.
"Ми говоритимемо про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру, туризм - про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити центральну Європу ще сильнішою, зробити Європу в цілому ще сильнішою в тій великій боротьбі, яка розгортається у світі", - зазначив глава МЗС України.
Кулеба подякував Польщі та Литві за те, що вони послідовно підтримують Україну на шляху членства в ЄС і НАТО, на шляху реформ.
"Це більше, ніж дружня підтримка. Це більше, ніж підтримка партнерів. Це справді родинна підтримка", - наголосив він.
Він додав також, що "немає нічого більш природного в цій частині Європи, ніж союз трьох народів: поляків, литовців і українців".
Будь ласка, зачекайте...
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Хоть он паралєлєпипєд, хоть он круг, ядрьоннна вошь!©
😁
Только боком - Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское.
Будь ласка, ніколи не пишіть "руССкое" - РУСЬКЕ...
ЖЕМАТІЙСЬКІ землі - частина ******** Литви.
І взагалі, коли я писав про ВКЛ, то не мав на увазі точного його копіювання - тільки як зразок
Вильно было частью Жемойтии?
Части они сейчас, после того, как паРаша их дарила соседям.
На русском как пишется - Русское или Руське?
Раздвиньте границы знаний с УКРАИНСКОЙ(!) Вики:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
И посмотрите свежий фильм братьев Капрановых: https://www.youtube.com/watch?v=-sLBG0sNGGs
И там и там Вы найдёте ответы на свои вопросы, очень на это надеюсь.
"Вийміть з єзика усі українські слова і там залишаться тільки купка татарських та угро-фінських" - говорил кто-то из украинских писателей. И он был прав, т.к. даже в Британской энциклопедии написано, что українська мова старша руSSкого езыка.
Поэтому-то наверное и пишут РУСЬКОЕ, чтобы у русскоговорящих челюсть не сломалась произносить РУСЬКЕ.
П.С. Почему у московитов сказка КОЛОбок называется? Должен быть КРУГЛОбок!
Почему СЫРники? Должны быть ТВОРОЖники?
Почему они ЗВОНЯТ в колокола? Должны КОЛОКОЛить? Это украинцы ДЗВОНЯТЬ у ДЗВОНИ! И так далее...
Для смеха попробуйте сказать по-русски I will win!
Одного не пойму - КРУГЛОбок говорит о правилах русского языка, а пишет "доказательства" на украинском.
"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", Источник: https://censor.net.ua/n3210484
А если бы силовиков на душу населения в Украине было бы столько, сколько в Беларуси, то Майдан 2013-2014 гг закончился бы ещё в 2013 году...
По его словам, визит в США произойдет «не просто формально ради визита».
Сейчас в Офисе президента идет серьезная подготовка перед этой поездкой. К этому визиту необходимо подготовить торговые соглашения и документы об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.
Отметим, что Зеленский может побывать в двух или более штатах.
К примеру, в Калифорнии, где до него еще не бывал ни один президент Украины, а также в Техасе, где состоится открытие генерального консульства.
Пуйло похлопотало?
Привезе з собою трохи нових плівок деркача.
Забудьте сказки про историю от рашистских сказачников про историю иначе получится, что "литовцы" угнетали литвинов, великодухзовные и сракальные спасли беларусов от гнёта.
Але Зе-команда нагадує інший трикутник - лебедь, рак та щука.
захопленнязалучення Білорусі в самий раз.
Втім Зєля усе пустить на порох (не порошенко)
Літва, Польша, Бєла Русь, Украіна = Жечь Посполіта!
треба не економити, а багатіти! Будуть кошти - буде все!
див. https://www.youtube.com/watch?v=6Bmk9qUsDNM ЧОМУ НІЯКОЇ "НОBОРОCІЇ" БУТИ НЕ МОЖЕ! Історія Українського Степу
там головне не спростування наваросії (цьому взагалі не приділя.ться уваги за відсутності історії, коріння та фактів), а взаємозв'язок поширення різних культур на теренах України завдяки війні та торгівлі.
Стосовно цієї статті...потрібен розвиток торгівлі між нами. Нова влада просто гаїть час.
Відповідно до умов Кревської унії 1385 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Польське королівство та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське залишались юридично двома окремими державами, але перебували під владою одного монарха. Пізніше монархами двох країн обиралась одна й та сама особа, або Великим князем Литовським обирався член польської королівської родини. Лю́блінська у́нія 1569 - угода про об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Королівства Польського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 федеративну державу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту , що була затверджена у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD Любліні https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1569 1569 року.
Обидві держави об'єднувалися в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту . Передбачалося, що її очолюватиме виборний король, який титулуватиметься Королем польським і Великим князем Литовським, а коронуватиметься у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2 Кракові . Унія передбачала спільний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%97 Сейм і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 Сенат , а договори з іноземними державами укладатимуться від імені Речі Посполитої. Пани обох держав діставали право на володіння маєтками на всій території Речі Посполитої. Митні кордони ліквідовувалися, запроваджувалася єдина монетна система. За Литвою зберігалася лише обмежена автономія у вигляді власного права й суду, адміністрації, війська, скарбу й державної мови. Окремими залишались деякі ознаки держави (печатка, герб, мова, військо, закони).
Українські землі, що увійшли до складу Польщі, були поділені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Белзьке , Брацлавське, Волинське (з центром у Луцьку), Київське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Подільське та Руське (з центром у Львові) воєводства. Велике князівство Литовське залишило собі білоруські землі та заселене українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5) Берестейське воєводство .
Об'єднання в одній державі Польщі, України та Литви поставило Річ Посполиту в один ряд з наймогутнішими країнами Європи, дало змогу одержати перемогу у війні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F Московією .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
państwo znane w historiografii jako https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w Rzeczpospolita Obojga Narodów - ze wspólnym monarchą, herbem, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny_I_Rzeczypospolitej sejmem , walutą, polityką zagraniczną i obronną - zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska
Лю́блинская у́ния (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Unia lubelska) - государственный союз (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%8F уния ) между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Королевством Польским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великим княжеством Литовским , положивший начало https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE федеративному государству , известному как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F Речь Посполитая .
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC&action=edit&redlink=1 Сейм в Люблине начался в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1569 года и продолжался с перерывами до августа из-за борьбы польской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхты за доминирование, литовских вельмож - за сохранение самостоятельности. Акт унии был заключён https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 28 июня 1569 года и https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля того же года утверждён раздельно польскими и литовскими депутатами на общем сейме в Люблине. 4 июля уния была https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратифицирована королём польским и великим князем литовским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82 Сигизмундом II Августом .
Заключение унии объясняется необходимостью укрепления позиций Великого княжества Литовского, стоявшего на грани военной и политической катастрофы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Ливонской войне и воспринимавшего унию как вынужденную меру, вызванную главным образом «московской угрозой». Под прямое управление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Короны Польской по условиям Люблинской унии были переданы обширные территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Литовской Руси - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%8C%D0%B5 Подляшье , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C Волынь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подолье и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 Среднее Поднепровье , ранее принадлежавшие Великому княжеству Литовскому. Ввиду значительно более высокого потенциала Польши Люблинская уния означала фактическое поглощение литовского государства польским, а также начало процесса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F полонизации литовской и русской шляхты ВКЛ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
а пока ожидаем, когда израильская армия подпишет договор о прекращении огня с палестинцами
наш нынешний презик обещал: ВСУ должны стать как армия Израиля ( в тронной речи)
ждём, вова