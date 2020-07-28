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Україна, Польща й Литва домовилися про створення "Люблінського трикутника", - Кулеба

Україна, Польща й Литва домовилися про створення

Польща, Литва й Україна заснували формат "Люблінський трикутник", який стане важливим елементом зміцнення центральної Європи та України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник". Це формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів", - сказав він під час спільної пресконференції глав МЗС України, Польщі та Литви в Любліні у вівторок.

За словами Кулеби, "Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами.

"Але ми також бачимо велику перспективу в тому, щоб "Люблінський трикутник" став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактів із Заходом, загальноєвропейськими структурами. І ми з колегами допомагатимемо нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти в цій сфері", - пояснив міністр.

Крім того, він запевнив, що співпраця України, Польщі, Литви тільки розширюватиметься, і не обмежуватиметься лише питаннями оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна політики ЄС щодо РФ можлива лише після припинення її агресії проти України, - Кулеба

"Ми говоритимемо про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру, туризм - про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити центральну Європу ще сильнішою, зробити Європу в цілому ще сильнішою в тій великій боротьбі, яка розгортається у світі", - зазначив глава МЗС України.

Кулеба подякував Польщі та Литві за те, що вони послідовно підтримують Україну на шляху членства в ЄС і НАТО, на шляху реформ.

"Це більше, ніж дружня підтримка. Це більше, ніж підтримка партнерів. Це справді родинна підтримка", - наголосив він.

Він додав також, що "немає нічого більш природного в цій частині Європи, ніж союз трьох народів: поляків, литовців і українців".

Автор: 

Литва (2444) Польща (8621) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Давно пора.
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28.07.2020 12:03 Відповісти
+14
кто был в Польше, тот видел какие там автобаны есть и какие строят, Германия- отдыхает, там техники нагнано, как на Курскую дугу, всё кипит круглосуточно, коммуникации, переезды, переходы... а нас же болото, всё, в городах особенно уже - заброшено, причем именно с 2019 года, с тех пор как Порох ушёл. Почему? Наверно ни битума нет ни рабочей силы...
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28.07.2020 12:15 Відповісти
+8
Ни разума у народа. Это является первопричиной отсутствия всего остального.
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28.07.2020 12:20 Відповісти
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Блин, мне сначала показалось, что написано "любовного треугольника"
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28.07.2020 11:58 Відповісти
Это как с "Нехай щастить" - каждый слышит то, что готов услышать...
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28.07.2020 12:01 Відповісти
Тут больше ассоциация с Бермудским треугольником
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28.07.2020 12:07 Відповісти
На розум більше "Люблінська унія" припадає.
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28.07.2020 16:25 Відповісти
если кажется- крестись
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29.07.2020 15:10 Відповісти
Давно пора.
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28.07.2020 12:03 Відповісти
Живут же люди!!!
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28.07.2020 12:04 Відповісти
Балтик+ уже принёс результаты, осталось всё это закрепить треугольником.
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28.07.2020 12:07 Відповісти
Тррєугольнік будєт випіт!!
Хоть он паралєлєпипєд, хоть он круг, ядрьоннна вошь!©
😁
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28.07.2020 12:08 Відповісти
кто был в Польше, тот видел какие там автобаны есть и какие строят, Германия- отдыхает, там техники нагнано, как на Курскую дугу, всё кипит круглосуточно, коммуникации, переезды, переходы... а нас же болото, всё, в городах особенно уже - заброшено, причем именно с 2019 года, с тех пор как Порох ушёл. Почему? Наверно ни битума нет ни рабочей силы...
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28.07.2020 12:15 Відповісти
Ни разума у народа. Это является первопричиной отсутствия всего остального.
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28.07.2020 12:20 Відповісти
Возрождение ВКЛ?
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28.07.2020 12:16 Відповісти
А при чём тут жемойты и аукштайты к Литве/Беларуси?
Только боком - Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское.
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28.07.2020 15:02 Відповісти
Вели́ке кня́зівство Лито́вське (лат.: Magnus Ducatus Lithuaniae, скорочено ВКЛ), повна назва - Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східній Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F нового часу . Існувала в https://uk.wikipedia.org/wiki/1236 1236 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , більшої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України (Русі), крайньої західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі та невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії .

Будь ласка, ніколи не пишіть "руССкое" - РУСЬКЕ...
ЖЕМАТІЙСЬКІ землі - частина ******** Литви.
І взагалі, коли я писав про ВКЛ, то не мав на увазі точного його копіювання - тільки як зразок
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29.07.2020 12:43 Відповісти
Кто-то наследовал трон "монарха"?
Вильно было частью Жемойтии?
Части они сейчас, после того, как паРаша их дарила соседям.
На русском как пишется - Русское или Руське?
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29.07.2020 12:57 Відповісти
По-руSSки пишется РУСЬКОЕ (от корня РУСЬ).
Раздвиньте границы знаний с УКРАИНСКОЙ(!) Вики:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
И посмотрите свежий фильм братьев Капрановых: https://www.youtube.com/watch?v=-sLBG0sNGGs
И там и там Вы найдёте ответы на свои вопросы, очень на это надеюсь.
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29.07.2020 14:10 Відповісти
https://censor.net/user/172487, т.е. по вашим правилам, оставляющим Вас правым, относительные прилагательные образуются с помощью суффикса "ЬК"?
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29.07.2020 14:21 Відповісти
Не пойму что вам так смешно, московское "эсперанто", к "правилам" которого вы апеллируете - не является постулатом. Этот "езык" за менее чем (приблизительно) 250 лет своего существования так и не был доработан и остался, мягко говоря, "сыроватым".
"Вийміть з єзика усі українські слова і там залишаться тільки купка татарських та угро-фінських" - говорил кто-то из украинских писателей. И он был прав, т.к. даже в Британской энциклопедии написано, что українська мова старша руSSкого езыка.
Поэтому-то наверное и пишут РУСЬКОЕ, чтобы у русскоговорящих челюсть не сломалась произносить РУСЬКЕ.
П.С. Почему у московитов сказка КОЛОбок называется? Должен быть КРУГЛОбок!
Почему СЫРники? Должны быть ТВОРОЖники?
Почему они ЗВОНЯТ в колокола? Должны КОЛОКОЛить? Это украинцы ДЗВОНЯТЬ у ДЗВОНИ! И так далее...
Для смеха попробуйте сказать по-русски I will win!
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29.07.2020 14:46 Відповісти
В самый раз про сырники и, следовательно, необходимо писать "Статут Великого Княжества Литовького, Руського и Жемойтького".
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29.07.2020 14:55 Відповісти
Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - так краще.
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29.07.2020 15:03 Відповісти
КРУГЛОбок, говорит, что относительные прилагательные, в русском языке, образуются с помощью суффикса "ЬК".
Одного не пойму - КРУГЛОбок говорит о правилах русского языка, а пишет "доказательства" на украинском.
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29.07.2020 15:09 Відповісти
Фигня это треугольник! Вот если вырвать Белоруссию из лап Расии и создать Черноморско-Балтийский коридор....
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28.07.2020 12:24 Відповісти
Так об этом же и говорится:

"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", Источник: https://censor.net.ua/n3210484
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28.07.2020 12:29 Відповісти
ага, Беларусь с 90% ваты не хочет чтобы ее "вырвали из лап расии".
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28.07.2020 12:43 Відповісти
Вы замеряли?
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28.07.2020 12:45 Відповісти
видимо безумная вата тоже желает попылать в крематориях паРаши за "брацкий нарот"... ну-ну
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28.07.2020 12:51 Відповісти
Точно столько же, сколько и в Украине - 73%.
А если бы силовиков на душу населения в Украине было бы столько, сколько в Беларуси, то Майдан 2013-2014 гг закончился бы ещё в 2013 году...
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28.07.2020 15:04 Відповісти
Владимир Зеленский может совершить визит в Соединенные Штаты еще до того, как там начнутся президентские выборы. Об этом рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.
По его словам, визит в США произойдет «не просто формально ради визита».
Сейчас в Офисе президента идет серьезная подготовка перед этой поездкой. К этому визиту необходимо подготовить торговые соглашения и документы об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.
Отметим, что Зеленский может побывать в двух или более штатах.
К примеру, в Калифорнии, где до него еще не бывал ни один президент Украины, а также в Техасе, где состоится открытие генерального консульства.
Пуйло похлопотало?
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28.07.2020 12:30 Відповісти
100%
Привезе з собою трохи нових плівок деркача.
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28.07.2020 12:43 Відповісти
Это нужно было сделать давно, но к сожалению исторический гонор поляков этому помеха. Как по отношению к украинцам так и к литовцам. Будем надеяться, что понимание пагубности этой исторической черты поляков, наконец достучалось к их головам и сердцам. ( не понимание этго в свое время привело к неоднократному разделу и гибели Речи Посполитой)
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28.07.2020 12:47 Відповісти
В Речи Посполитой "литовцы" были жемойтами и аукштайтами, а ВКЛ это - литвины/беларусы...
Забудьте сказки про историю от рашистских сказачников про историю иначе получится, что "литовцы" угнетали литвинов, великодухзовные и сракальные спасли беларусов от гнёта.
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28.07.2020 15:08 Відповісти
basni pro bialarusov-licvinov i žemoitov-ne litovcev, proisxodiaščie ot "vialikaga hystoryka" s traktorno-proftexničeskim obrazovaniem Mykoly Ermoloviča poidi rasskaži Liaksandru Rygoryču, "licvin", a ne dumajuščim liudiam. VKL on, mlia nežemoitskij... Obižen na moego pro-pro-pro-pra...deda, čto golovu ne otrubil, movu i veru ne zapretil? Čto statuty na emu poniatnom pisal? Al tebe lučše bylo by, čtob tvoego pro-pro-pra... mongoly rakom postavili? Kukarekal by segodnia - orda to my...
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05.08.2020 01:07 Відповісти
Мечта Ивана Выговского и Юрия Немырича сбывается? Неплохо было бы...
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28.07.2020 12:47 Відповісти
Це добре, звичайно.
Але Зе-команда нагадує інший трикутник - лебедь, рак та щука.
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28.07.2020 12:52 Відповісти
Де рак повзе жопою вперед до Москви.
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28.07.2020 13:43 Відповісти
Незручний трикутник. Та для захоплення залучення Білорусі в самий раз.
Втім Зєля усе пустить на порох (не порошенко)
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28.07.2020 12:56 Відповісти
Речь Посполитая
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28.07.2020 13:18 Відповісти
ага... Люблинская Уния))
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28.07.2020 13:32 Відповісти
Добре,що Унію створили.Будем жить!!!🇺🇦
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28.07.2020 13:42 Відповісти
Дайошь Жечь Посполіту 4 народов!
Літва, Польша, Бєла Русь, Украіна = Жечь Посполіта!
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28.07.2020 13:42 Відповісти
Ещё бы неплохо скрепить это брачным союзом-поженить нашего Зелю с какойто-то Агнешкой из польского Сейма
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28.07.2020 14:26 Відповісти
головне лишається незмінним: бідні, бо дурні - дурні, бо бідні!
треба не економити, а багатіти! Будуть кошти - буде все!
див. https://www.youtube.com/watch?v=6Bmk9qUsDNM ЧОМУ НІЯКОЇ "НОBОРОCІЇ" БУТИ НЕ МОЖЕ! Історія Українського Степу
там головне не спростування наваросії (цьому взагалі не приділя.ться уваги за відсутності історії, коріння та фактів), а взаємозв'язок поширення різних культур на теренах України завдяки війні та торгівлі.

Стосовно цієї статті...потрібен розвиток торгівлі між нами. Нова влада просто гаїть час.
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28.07.2020 15:05 Відповісти
В этом союзе сотни лет, до образования Унии, козаки удерживали всю Евразию. Бог в помощь! Восстановим справедливость!
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28.07.2020 15:32 Відповісти
В этом союзе сотни лет, до образования Унии, козаки удерживали всю Евразию. Бог в помощь! Восстановим справедливость!
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28.07.2020 15:33 Відповісти
Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східній Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F нового часу . Існувала в https://uk.wikipedia.org/wiki/1236 1236 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , більшої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України (Русі), крайньої західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі та невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії . Одна з найбільших європейських держав пізнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя .

Відповідно до умов Кревської унії 1385 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Польське королівство та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське залишались юридично двома окремими державами, але перебували під владою одного монарха. Пізніше монархами двох країн обиралась одна й та сама особа, або Великим князем Литовським обирався член польської королівської родини. Лю́блінська у́нія 1569 - угода про об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Королівства Польського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 федеративну державу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту , що була затверджена у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD Любліні https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1569 1569 року.

Україна, Польща й Литва домовилися про створення "Люблінського трикутника", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5510
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29.07.2020 00:04 Відповісти
ne sovsem tak, šanovny Myko, - istoriki vot uže paru soten let sporiat byla to federacija ili konfederacija, ne sovsem v segodniašnem poniatiji konfederaciji. No v liubom slučae, xotj na >220 let sderživala rasširenie v storonu zapada mongoljskoj narassiji.
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05.08.2020 01:13 Відповісти
На жаль, я не знаю литовської мови, тому не можу читати думку литовських істориків. А українські, польські і російські пишуть так:

Обидві держави об'єднувалися в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту . Передбачалося, що її очолюватиме виборний король, який титулуватиметься Королем польським і Великим князем Литовським, а коронуватиметься у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2 Кракові . Унія передбачала спільний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%97 Сейм і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 Сенат , а договори з іноземними державами укладатимуться від імені Речі Посполитої. Пани обох держав діставали право на володіння маєтками на всій території Речі Посполитої. Митні кордони ліквідовувалися, запроваджувалася єдина монетна система. За Литвою зберігалася лише обмежена автономія у вигляді власного права й суду, адміністрації, війська, скарбу й державної мови. Окремими залишались деякі ознаки держави (печатка, герб, мова, військо, закони).
Українські землі, що увійшли до складу Польщі, були поділені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Белзьке , Брацлавське, Волинське (з центром у Луцьку), Київське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Подільське та Руське (з центром у Львові) воєводства. Велике князівство Литовське залишило собі білоруські землі та заселене українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5) Берестейське воєводство .
Об'єднання в одній державі Польщі, України та Литви поставило Річ Посполиту в один ряд з наймогутнішими країнами Європи, дало змогу одержати перемогу у війні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F Московією .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F

państwo znane w historiografii jako https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w Rzeczpospolita Obojga Narodów - ze wspólnym monarchą, herbem, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny_I_Rzeczypospolitej sejmem , walutą, polityką zagraniczną i obronną - zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska

Лю́блинская у́ния (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Unia lubelska) - государственный союз (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%8F уния ) между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Королевством Польским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великим княжеством Литовским , положивший начало https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE федеративному государству , известному как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F Речь Посполитая .
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC&action=edit&redlink=1 Сейм в Люблине начался в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1569 года и продолжался с перерывами до августа из-за борьбы польской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхты за доминирование, литовских вельмож - за сохранение самостоятельности. Акт унии был заключён https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 28 июня 1569 года и https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля того же года утверждён раздельно польскими и литовскими депутатами на общем сейме в Люблине. 4 июля уния была https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратифицирована королём польским и великим князем литовским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82 Сигизмундом II Августом .
Заключение унии объясняется необходимостью укрепления позиций Великого княжества Литовского, стоявшего на грани военной и политической катастрофы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Ливонской войне и воспринимавшего унию как вынужденную меру, вызванную главным образом «московской угрозой». Под прямое управление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Короны Польской по условиям Люблинской унии были переданы обширные территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Литовской Руси - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%8C%D0%B5 Подляшье , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C Волынь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подолье и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 Среднее Поднепровье , ранее принадлежавшие Великому княжеству Литовскому. Ввиду значительно более высокого потенциала Польши Люблинская уния означала фактическое поглощение литовского государства польским, а также начало процесса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F полонизации литовской и русской шляхты ВКЛ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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07.08.2020 11:16 Відповісти
когда Президентом Украины вновь станет украинец, тогда и поговорим о Междуморье
а пока ожидаем, когда израильская армия подпишет договор о прекращении огня с палестинцами
наш нынешний презик обещал: ВСУ должны стать как армия Израиля ( в тронной речи)
ждём, вова
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29.07.2020 15:17 Відповісти
 
 