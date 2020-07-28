Україна, Польща й Литва домовилися про створення "Люблінського трикутника", - Кулеба

Польща, Литва й Україна заснували формат "Люблінський трикутник", який стане важливим елементом зміцнення центральної Європи та України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник". Це формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів", - сказав він під час спільної пресконференції глав МЗС України, Польщі та Литви в Любліні у вівторок.

За словами Кулеби, "Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами.

"Але ми також бачимо велику перспективу в тому, щоб "Люблінський трикутник" став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактів із Заходом, загальноєвропейськими структурами. І ми з колегами допомагатимемо нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти в цій сфері", - пояснив міністр.

Крім того, він запевнив, що співпраця України, Польщі, Литви тільки розширюватиметься, і не обмежуватиметься лише питаннями оборони.

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"Ми говоритимемо про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру, туризм - про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити центральну Європу ще сильнішою, зробити Європу в цілому ще сильнішою в тій великій боротьбі, яка розгортається у світі", - зазначив глава МЗС України.

Кулеба подякував Польщі та Литві за те, що вони послідовно підтримують Україну на шляху членства в ЄС і НАТО, на шляху реформ.

"Це більше, ніж дружня підтримка. Це більше, ніж підтримка партнерів. Це справді родинна підтримка", - наголосив він.

Він додав також, що "немає нічого більш природного в цій частині Європи, ніж союз трьох народів: поляків, литовців і українців".