"Укрзализныця" возобновляет движение еще 17 региональных поездов. СПИСОК

"Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. Благодаря региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, с 31 июля курсирование возобновят такие поезда:

№ 884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский, ежедневно

№ 888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов, ежедневно

№ 896/895 Киев-Волынский - Конотоп, ежедневно, кроме пятниц и воскресений;

№ 896/895 Конотоп - Киев-Волынский, ежедневно, кроме понедельников и суббот;

№ 896/895 Киев-Волынский - Шостка, по пятницам и воскресеньям;

№ 896/895 Шостка - Киев-Волынский, по понедельникам и субботам;

№ 864 / 863-866 / 865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский, по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 867 Киев - Жмеринка, по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 868 Жмеринка - Киев, по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 880 / 879-882 ​​/ 881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов, по воскресеньям;

№ 885 Киев - Ривне, по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 886 Ривне - Шепетовка, по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 870 Шепетовка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 887/888 Коростень - Винница, ежедневно, кроме понедельника;

№ 889/890 Винница - Коростень, ежедневно, кроме понедельника;

№ 877 Коростень - Житомир, по понедельникам;

№ 878 Житомир - Коростень, по понедельникам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныце" поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины.

Напомним, что назначение поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.