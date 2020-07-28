"Укрзализныця" возобновляет движение еще 17 региональных поездов. СПИСОК
"Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. Благодаря региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ривне и другие города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В частности, с 31 июля курсирование возобновят такие поезда:
№ 884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский, ежедневно
№ 888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов, ежедневно
№ 896/895 Киев-Волынский - Конотоп, ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
№ 896/895 Конотоп - Киев-Волынский, ежедневно, кроме понедельников и суббот;
№ 896/895 Киев-Волынский - Шостка, по пятницам и воскресеньям;
№ 896/895 Шостка - Киев-Волынский, по понедельникам и субботам;
№ 864 / 863-866 / 865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский, по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
№ 867 Киев - Жмеринка, по пятницам, субботам и воскресеньям;
№ 868 Жмеринка - Киев, по понедельникам, субботам и воскресеньям;
№ 880 / 879-882 / 881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов, по воскресеньям;
№ 885 Киев - Ривне, по пятницам, субботам и воскресеньям;
№ 886 Ривне - Шепетовка, по пятницам, субботам и воскресеньям;
№ 870 Шепетовка - Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
№ 887/888 Коростень - Винница, ежедневно, кроме понедельника;
№ 889/890 Винница - Коростень, ежедневно, кроме понедельника;
№ 877 Коростень - Житомир, по понедельникам;
№ 878 Житомир - Коростень, по понедельникам.
Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины.
Напомним, что назначение поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.
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