"Укрзалізниця" відновлює рух ще 17 регіональних поїздів. ПЕРЕЛІК

"Укрзалізниця" продовжить курсування 17 регіональних поїздів із 31 липня цього року. Завдяки регіональним поїздам пасажири зможуть подорожувати з Києва в Конотоп, Фастів, Шостку, Чернігів, Жмеринку, Рівне та інші міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, з 31 липня курсування відновлять такі поїзди:

№ 884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський щоденно;

№ 888/887 Київ-Волинський — Ворожба – Фастів щоденно;

№ 896/895 Київ-Волинський — Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;

№ 896/895 Конотоп — Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;

№ 896/895 Київ-Волинський — Шостка по п’ятницях і неділях;

№ 896/895 Шостка — Київ-Волинський по понеділках і суботах;

№ 864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський по понеділках, п’ятницях, суботах і неділях;

№ 867 Київ — Жмеринка по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 868 Жмеринка — Київ по понеділках, суботах і неділях;

№ 880/879-882/881 Київ-Волинський — Славутич — Фастів по неділях;

№ 885 Київ — Рівне по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 886 Рівне — Шепетівка по п’ятницях, суботах і неділях;

№ 870 Шепетівка — Київ по понеділках, суботах і неділях;

№ 887/888 Коростень — Вінниця щоденно, крім понеділка;

№ 889/890 Вінниця — Коростень щоденно, крім понеділка;

№ 877 Коростень — Житомир по понеділках;

№ 878 Житомир — Коростень по понеділках.

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Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України.

Нагадаємо, що призначення поїздів здійснюється відповідно до ухвалених рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо кожної області окремо.