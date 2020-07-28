В Одессе на водоканале выявили вспышку коронавируса: "Все бессимптомные"
В Одессе на предприятии "Инфоксводоканал", обеспечивающем водоснабжением жителей города, зафиксировали вспышку коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
По информации издания, COVID-19 заразились шесть сотрудников водоканала, в том числе два инженера, сотрудник информационного центра и один сотрудник службы водосбыта.
Отмечается, что информацию подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.
"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию", - отметил Чабан.
По его словам, вспышку COVID-19 выявили во время планового тестирования сотрудников. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, проводится дезинфекция.
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Экс-генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Йорам Ласс продолжает настаивать на том, что вокруг ситуации с коронавирусом COVID-19 создана искусственная паника. Об этом он заявил в в интервью радиостанции 103FM, пишет 7kanal.
«Первой волны не было - ложь. В марте, апреле и мае в Израиле умерло на 115 человек меньше, чем за тот же период 2019 года. Первой волны COVID-19 не было, просто подняли истерику. И второй волны не существует», - сказал Ласс
«Ни одно правительство в мире не может остановить любой вирус. Об этом свидетельствует тот факт, что единственным местом в мире, где нет вируса, является Антарктида. Весь мир полон вирусов. Весь Израиль полон вирусов, никто их не остановит. Заражено от 5% до 10% населения, это не имеет значения», - отметил профессор.
Ласс добавил: «Несмотря на существование вакцины от гриппа, миллион израильтян на самом деле инфицирован гриппом, тысячи умирают от осложнений гриппа. Зимой огромная волна смертности. Но это вас не интересует».
Ласс призвал «не только неукоснительно исполнять закон, но и думать».
«Не позволяйте им промывать вам мозги. За этим стоят интересы, а также глупость и истерия. Существует психическое заболевание, называемое тревогой. Поверьте, это болезнь, от которой трудно вылечиться. Тот, кто боится, не может этого сделать. Посмотрите данные. В Израиле не было первой волны. Второй волны тоже нет», - сказал он.