В Одессе на водоканале выявили вспышку коронавируса: "Все бессимптомные"

В Одессе на предприятии "Инфоксводоканал", обеспечивающем водоснабжением жителей города, зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

По информации издания, COVID-19 заразились шесть сотрудников водоканала, в том числе два инженера, сотрудник информационного центра и один сотрудник службы водосбыта.

Отмечается, что информацию подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.

"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию", - отметил Чабан.

По его словам, вспышку COVID-19 выявили во время планового тестирования сотрудников. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, проводится дезинфекция.

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