В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу: "Усі безсимптомні"
В Одесі на підприємстві "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачанням мешканців міста, зафіксували спалах коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
За інформацією видання, COVID-19 заразилися шість співробітників водоканалу, в тому числі два інженери, співробітник інформаційного центру та один співробітник служби водозбуту.
Зазначається, що інформацію підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.
"Усі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію", - зазначив Чабан.
За його словами, спалах COVID-19 виявили під час планового тестування співробітників. На цей момент підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Экс-генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Йорам Ласс продолжает настаивать на том, что вокруг ситуации с коронавирусом COVID-19 создана искусственная паника. Об этом он заявил в в интервью радиостанции 103FM, пишет 7kanal.
«Первой волны не было - ложь. В марте, апреле и мае в Израиле умерло на 115 человек меньше, чем за тот же период 2019 года. Первой волны COVID-19 не было, просто подняли истерику. И второй волны не существует», - сказал Ласс
«Ни одно правительство в мире не может остановить любой вирус. Об этом свидетельствует тот факт, что единственным местом в мире, где нет вируса, является Антарктида. Весь мир полон вирусов. Весь Израиль полон вирусов, никто их не остановит. Заражено от 5% до 10% населения, это не имеет значения», - отметил профессор.
Ласс добавил: «Несмотря на существование вакцины от гриппа, миллион израильтян на самом деле инфицирован гриппом, тысячи умирают от осложнений гриппа. Зимой огромная волна смертности. Но это вас не интересует».
Ласс призвал «не только неукоснительно исполнять закон, но и думать».
«Не позволяйте им промывать вам мозги. За этим стоят интересы, а также глупость и истерия. Существует психическое заболевание, называемое тревогой. Поверьте, это болезнь, от которой трудно вылечиться. Тот, кто боится, не может этого сделать. Посмотрите данные. В Израиле не было первой волны. Второй волны тоже нет», - сказал он.