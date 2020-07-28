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Новини Коронавірус і карантин
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В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу: "Усі безсимптомні"

В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу:

В Одесі на підприємстві "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачанням мешканців міста, зафіксували спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

За інформацією видання, COVID-19 заразилися шість співробітників водоканалу, в тому числі два інженери, співробітник інформаційного центру та один співробітник служби водозбуту.

Зазначається, що інформацію підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

"Усі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію", - зазначив Чабан.

За його словами, спалах COVID-19 виявили під час планового тестування співробітників. На цей момент підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція.

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Автор: 

карантин (18172) Одеса (5498) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Еще одно доказательство фейковой пандемит. Безсимптомные стали вдруг считаться больными. Аферопандемия продолжается 😠
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28.07.2020 12:42 Відповісти
+3
alex це скорочення від Олександра? - тоді ти дуже самокритичний
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28.07.2020 13:13 Відповісти
+3
Вот такой вот он вирус и такие же тесты.
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28.07.2020 13:21 Відповісти
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в Одессе после этого все жители будут бессимптомными
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28.07.2020 12:40 Відповісти
Еще одно доказательство фейковой пандемит. Безсимптомные стали вдруг считаться больными. Аферопандемия продолжается 😠
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28.07.2020 12:42 Відповісти
та да,е"анутым сашикам нет покоя)
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28.07.2020 12:46 Відповісти
alex це скорочення від Олександра? - тоді ти дуже самокритичний
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28.07.2020 13:13 Відповісти
та отож,тiлькi одна вiдмiннiсть))ти здогодаэшься сам?
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28.07.2020 13:30 Відповісти
В Израиле не было первой волны COVID-19 - экс-гендиректор Минздрава

Экс-генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Йорам Ласс продолжает настаивать на том, что вокруг ситуации с коронавирусом COVID-19 создана искусственная паника. Об этом он заявил в в интервью радиостанции 103FM, пишет 7kanal.

«Первой волны не было - ложь. В марте, апреле и мае в Израиле умерло на 115 человек меньше, чем за тот же период 2019 года. Первой волны COVID-19 не было, просто подняли истерику. И второй волны не существует», - сказал Ласс

«Ни одно правительство в мире не может остановить любой вирус. Об этом свидетельствует тот факт, что единственным местом в мире, где нет вируса, является Антарктида. Весь мир полон вирусов. Весь Израиль полон вирусов, никто их не остановит. Заражено от 5% до 10% населения, это не имеет значения», - отметил профессор.

Ласс добавил: «Несмотря на существование вакцины от гриппа, миллион израильтян на самом деле инфицирован гриппом, тысячи умирают от осложнений гриппа. Зимой огромная волна смертности. Но это вас не интересует».

Ласс призвал «не только неукоснительно исполнять закон, но и думать».

«Не позволяйте им промывать вам мозги. За этим стоят интересы, а также глупость и истерия. Существует психическое заболевание, называемое тревогой. Поверьте, это болезнь, от которой трудно вылечиться. Тот, кто боится, не может этого сделать. Посмотрите данные. В Израиле не было первой волны. Второй волны тоже нет», - сказал он.
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28.07.2020 13:53 Відповісти
Экс-гендиректор Минздрава Израиля видимо не получил годовые бонусы к зарплате и леденец на палочке, и решил "отомстить" державе. То что в медицину ему волчий билет это одно. Хуже что этим враньем он себе капитально испортил карму. Потому как поверившие ему дебилы (не только хасиды) перестанут осторожничать и заболеют, многие умрут. Ему бы срочно умереть от короновируса, хоть как-то мог бы искупить свою вину.
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03.12.2020 23:44 Відповісти
Интересно, какой гешефт они замутили?..
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28.07.2020 12:45 Відповісти
Как-то странно вирус тянет на водоканалы ,пару дней назад у нас в Николаеве вспышка там была теперь вот Одесса а баба оттуда как-раз приходила пломбы снимала ,теперь так и живём без опломбированных счётчиков надеюсь ,что и без вируса ...
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28.07.2020 12:45 Відповісти
И как давно они бессимптомные?
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28.07.2020 12:47 Відповісти
98% безсимптомных переболевших носителей на планете...
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28.07.2020 12:49 Відповісти
Простите будь ласка,это шо в Одессе-мама ванну будет опасно принять ? Можна заразится а шо тогда робыть ? А если воду кипятить?
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28.07.2020 13:08 Відповісти
Шо робытся,ой шо з цэ такэ ? Ужэ в родной квартире от этой заразы не сховаешся ? Цэ якыйсь бардак . Ну у мэнэ на это нэма слов. А шо робыть наша влада ?
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28.07.2020 13:11 Відповісти
Ах-ха-ха "безсімптомниє" ))) І сміх і гріх...
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28.07.2020 13:20 Відповісти
Вот такой вот он вирус и такие же тесты.
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28.07.2020 13:21 Відповісти
Самое печальное, шо никто ничего не сможет доказать. Предположим, шо они болеют, допустим - бессимптомно. Сколько времени болеют? Может уже почти выздоровели, а их и контактных на 2 недели под замок.
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28.07.2020 13:37 Відповісти
І час для "самоізоляції" як раз дуже підходящий, на пляжі... )))
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28.07.2020 13:22 Відповісти
В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу: "Усі безсимптомні" - Цензор.НЕТ 6136
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28.07.2020 15:12 Відповісти
Естественно. Иначе, не приведи Господь, от какой нибудь креведко корону подцепит.
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28.07.2020 17:50 Відповісти
Кароновирус по одески. И тест всему голова. Ваша воля в руках степаши и компашки. Даже у шаманов такой власти над злыми духами не было как у степаши над ковидом. Скажет в вас вселился злой ковид и все,бизнес закроет и на карантин посадит и на штрафы разведет.
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28.07.2020 14:10 Відповісти
 
 