В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу: "Усі безсимптомні"

В Одесі на підприємстві "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачанням мешканців міста, зафіксували спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

За інформацією видання, COVID-19 заразилися шість співробітників водоканалу, в тому числі два інженери, співробітник інформаційного центру та один співробітник служби водозбуту.

Зазначається, що інформацію підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

"Усі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію", - зазначив Чабан.

За його словами, спалах COVID-19 виявили під час планового тестування співробітників. На цей момент підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція.

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