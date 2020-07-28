Не нужно придумывать новые ограничения между странами из-за коронавируса, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции не надо придумывать новые ограничения между государствами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал в Люблине на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и Литвы Линасом Линкявичюсом.
"Относительно COVID-19, то мы, действительно, постоянно взаимодействуем друг с другом. Мы готовимся ко второй волне. Сколько бы этих волн ни было - очень важно сосредотачиваться не только на борьбе с COVID, но и на борьбе за наши экономики, за бизнесы наших стран и за межчеловеческие контакты", - сказал министр.
По его мнению, нужно понять, что коронавирус может прийти надолго.
"И вместо того, чтобы придумывать новые ограничения - мы должны постоянно думать о том, каким образом помочь нашим предпринимателям, нашим гражданам жить и развиваться в условиях коронавируса. Это очень важно. Мы не должны позволить коронавирусу убить наши межчеловеческие контакты и наши экономики", - заявил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заїбали з цією аферою!