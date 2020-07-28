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Новости Коронавирус и карантин
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Не нужно придумывать новые ограничения между странами из-за коронавируса, - Кулеба

Не нужно придумывать новые ограничения между странами из-за коронавируса, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции не надо придумывать новые ограничения между государствами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал в Люблине на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и Литвы Линасом Линкявичюсом.

"Относительно COVID-19, то мы, действительно, постоянно взаимодействуем друг с другом. Мы готовимся ко второй волне. Сколько бы этих волн ни было - очень важно сосредотачиваться не только на борьбе с COVID, но и на борьбе за наши экономики, за бизнесы наших стран и за межчеловеческие контакты", - сказал министр.

По его мнению, нужно понять, что коронавирус может прийти надолго.

"И вместо того, чтобы придумывать новые ограничения - мы должны постоянно думать о том, каким образом помочь нашим предпринимателям, нашим гражданам жить и развиваться в условиях коронавируса. Это очень важно. Мы не должны позволить коронавирусу убить наши межчеловеческие контакты и наши экономики", - заявил Кулеба.

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Автор: 

карантин (16729) МИД (6995) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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28.07.2020 13:04 Ответить
Зебіли, жерить!
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28.07.2020 13:06 Ответить
Вам, п...сам, если не "придумывать", так вообще перестанете бороться с КОВИД и заразите весь мир.
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28.07.2020 13:11 Ответить
може вже досить цього цирку під назвою "коронавірус" ???
Заїбали з цією аферою!
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28.07.2020 13:33 Ответить
 
 