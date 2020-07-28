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Новини Коронавірус і карантин
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Не потрібно вигадувати нові обмеження між країнами через коронавірус, - Кулеба

Не потрібно вигадувати нові обмеження між країнами через коронавірус, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що в умовах пандемії коронавірусної інфекції не потрібно вигадувати нові обмеження між державами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав у Любліні на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем і Литви Лінасом Лінкявічюсом.

"Щодо COVID-19, то ми справді постійно взаємодіємо один з одним. Ми готуємося до другої хвилі. Скільки б цих хвиль не було - дуже важливо зосереджуватися не лише на боротьбі з COVID, але і на боротьбі за наші економіки, за бізнеси наших країн та за міжлюдські контакти", - сказав міністр.

На його думку, потрібно зрозуміти, що коронавірус може прийти надовго.

"І замість того, щоб вигадувати нові обмеження - ми маємо постійно думати над тим, яким чином нам допомогти нашим підприємцям, нашим громадянам жити і розвиватися в умовах коронавірусу. Це дуже важливо. Ми не повинні дозволити коронавірусу вбити наші міжлюдські контакти і наші економіки", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна, Польща й Литва домовилися про створення "Люблінського трикутника", - Кулеба

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4168) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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28.07.2020 13:04 Відповісти
Зебіли, жерить!
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28.07.2020 13:06 Відповісти
Вам, п...сам, если не "придумывать", так вообще перестанете бороться с КОВИД и заразите весь мир.
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28.07.2020 13:11 Відповісти
може вже досить цього цирку під назвою "коронавірус" ???
Заїбали з цією аферою!
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28.07.2020 13:33 Відповісти
 
 