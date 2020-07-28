Не потрібно вигадувати нові обмеження між країнами через коронавірус, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що в умовах пандемії коронавірусної інфекції не потрібно вигадувати нові обмеження між державами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав у Любліні на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем і Литви Лінасом Лінкявічюсом.

"Щодо COVID-19, то ми справді постійно взаємодіємо один з одним. Ми готуємося до другої хвилі. Скільки б цих хвиль не було - дуже важливо зосереджуватися не лише на боротьбі з COVID, але і на боротьбі за наші економіки, за бізнеси наших країн та за міжлюдські контакти", - сказав міністр.

На його думку, потрібно зрозуміти, що коронавірус може прийти надовго.

"І замість того, щоб вигадувати нові обмеження - ми маємо постійно думати над тим, яким чином нам допомогти нашим підприємцям, нашим громадянам жити і розвиватися в умовах коронавірусу. Це дуже важливо. Ми не повинні дозволити коронавірусу вбити наші міжлюдські контакти і наші економіки", - заявив Кулеба.

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