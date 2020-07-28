Кабмин предлагает наказывать за препятствование проверкам пожарной безопасности: максимальный штраф составит 51 тыс. грн
Кабмин предлагает наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности.
Как информиурет Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №3931 зарегистрирован в парламенте.
Так, законопроект предлагает новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".
Как говорится в пояснительной записке, создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок, - влечет наложение штрафа от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а за повторное правонарушение в течение года после наложения административного взыскания, - влечет наложение штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тысяча гривен).
Кроме того, в соответствии с документом, полицейские и должностные лица органа госнадзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18514 Кодекса.
"Закон направлен на предотвращение возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций техногенного характера путем предотвращения создания препятствий для проведения проверок по вопросам соблюдения законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности. Принятие законопроекта прогнозируемо будет способствовать обеспечению надлежащего уровня защиты жизни и здоровья граждан", - говорится в тексте документа.
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Да и писаны они под совковые гиганты...предпринимателю в мелком магазине или небольшом цеху их выполнить не возможно...одних бумажек телега..
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Говорят, что если отобрать у пожарных воду, багры и огнетушители и запретить мониторить пожарную обстановку, то прекратятся пожары.
Правда, как думаете?
Пост написан по мотивам зеленого перемирия...
А сейчас скажите мне...на кой хер она нужна??
"Если проверяемый найдет разночтение или несуразность в требованиях - выплачивать ему 1 000 000 грн."