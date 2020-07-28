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Кабмин предлагает наказывать за препятствование проверкам пожарной безопасности: максимальный штраф составит 51 тыс. грн

Кабмин предлагает наказывать за препятствование проверкам пожарной безопасности: максимальный штраф составит 51 тыс. грн

Кабмин предлагает наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности.

Как информиурет Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект №3931 зарегистрирован в парламенте.

Так, законопроект предлагает новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

Как говорится в пояснительной записке, создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок, - влечет наложение штрафа от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а за повторное правонарушение в течение года после наложения административного взыскания, - влечет наложение штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тысяча гривен).

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Кроме того, в соответствии с документом, полицейские и должностные лица органа госнадзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18514 Кодекса.

"Закон направлен на предотвращение возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций техногенного характера путем предотвращения создания препятствий для проведения проверок по вопросам соблюдения законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности. Принятие законопроекта прогнозируемо будет способствовать обеспечению надлежащего уровня защиты жизни и здоровья граждан", - говорится в тексте документа.

Кабмин предлагает наказывать за препятствование проверкам пожарной безопасности: максимальный штраф составит 51 тыс. грн 01

ВР (29279) законопроект (3231) пожар (5969) штраф (1287)


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Топ комментарии
+2
Пожарники рвутся к корыту, как это было при совке.
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28.07.2020 13:52 Ответить
+2
Вы бы скоты правила пожарной безопасности привели в надлежащий вид...на дворе 21-й век...а они писаны в начале прошлого века...ни новых материалов...ни новых допусков ничего нет...
Да и писаны они под совковые гиганты...предпринимателю в мелком магазине или небольшом цеху их выполнить не возможно...одних бумажек телега..
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28.07.2020 13:56 Ответить
+2
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12

Говорят, что если отобрать у пожарных воду, багры и огнетушители и запретить мониторить пожарную обстановку, то прекратятся пожары.
Правда, как думаете?
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28.07.2020 13:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Всё это ПОРНОГРАФИЯ - всё идёт к тому ,что произошло в 1917 году - верхи не могут ,низы не хотят и если власть этого не хочет то пора воров сажать с конфискацией а простым людям дать жить !!!
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28.07.2020 13:39 Ответить
Мы когда делали сигнализацию пожарную в офисе пожарник на приемке сказал. Ты можешь взятку не платить, но я найду как офисе, закон так прописан. Требования противоречат друг другу.
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28.07.2020 13:43 Ответить
Пожарники рвутся к корыту, как это было при совке.
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28.07.2020 13:52 Ответить
Ты хочешь сгореть? вот твой сосед откроет у себя какой-то промысел с использованием ЛКМ или ЛВЖ, что петь будешь? Ментам оно не надо, до властей не достучишься. Да и МЧСникам так крылья обрезали, что аварийный комбайн, из которого течет масло и солярка, можно остановить только решением суда. Когда макс. штраф сотка грн, а огнетушитель, самый бытовой 200
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28.07.2020 14:15 Ответить
А страховка на что? А в нынешних условиях пожарники лучшие поджигатели. Им это выгодно.
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28.07.2020 15:32 Ответить
Избавь тебя Бог от общения со страховыми компаниями. Береги нервы и имущество
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28.07.2020 15:47 Ответить
А как же США, где ВСЯ медицина подконтрольна страховым компаниям? И живут же. И неплохо живут, надо сказать. Да и ФРГ тоже.
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28.07.2020 20:10 Ответить
Открою секрет. В США практически и весь бизнес застрахован оп пожаров. Только там совсем другие механизмы. Вкратце Сразу оговаривается страховая сумма, а страховой взнос зависит от противопожарного состояния объекта. Чем больше нарушений, тем больше взнос. У нас до этого еще не дошли. Все решается "по взаимному согласию"
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28.07.2020 20:16 Ответить
Вы бы скоты правила пожарной безопасности привели в надлежащий вид...на дворе 21-й век...а они писаны в начале прошлого века...ни новых материалов...ни новых допусков ничего нет...
Да и писаны они под совковые гиганты...предпринимателю в мелком магазине или небольшом цеху их выполнить не возможно...одних бумажек телега..
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28.07.2020 13:56 Ответить
они уже "привели". Превратили "ППБ" в одну большую ссылку на ДБН и ГОСТы. Это равносильно, что водителю рассказывать о нормативных требованиях при строительстве автодорог
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28.07.2020 14:20 Ответить
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12

Говорят, что если отобрать у пожарных воду, багры и огнетушители и запретить мониторить пожарную обстановку, то прекратятся пожары.
Правда, как думаете?
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28.07.2020 13:58 Ответить
Ну пожары конечно не прекратятся...а во что их больше не станет это факт..
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28.07.2020 14:00 Ответить
И гореть почти все, что загорится, будет дотла.

Пост написан по мотивам зеленого перемирия...
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28.07.2020 14:09 Ответить
Одна только надпись на розетке "220В"...чего стоит...которая писалась когда в совке напряжение было разное...наверное еще при товаришЧе чЛенине ..до его плана гоэлро..
А сейчас скажите мне...на кой хер она нужна??
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28.07.2020 13:59 Ответить
таки да.знакомый инспектор рассказывал захожу в магазин проверяю розетку на эту надпись и его сразу ведут в подсобку . лет 45-50 прошло . а в память въелось . что бы мясной цех не закрыл из - за какой то мелочи \ уже не помню\ полную коляску в мотоцикл загружали .
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28.07.2020 14:34 Ответить
ошибся лет 35-40
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28.07.2020 14:48 Ответить
Предлагаю добавить:
"Если проверяемый найдет разночтение или несуразность в требованиях - выплачивать ему 1 000 000 грн."
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28.07.2020 14:06 Ответить
Кабмин что имбецилы?

Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: максимальний штраф становитиме 51 тис. грн - Цензор.НЕТ 4490
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28.07.2020 14:09 Ответить
пожежники так саме як і 6 і 16 років тому, ходять і збирають данину..За звичай в осени і в зимку. При цьому, не дивлячись на економічний занепад і епідемію.. при цьому давно не чутно про їх гучні затримання)) якщо Ви відкриєте маленьке кафе чи площадку...вони прийдуть відразу і не відстануть поки не проплатити їх рахунки підставних фірм..коли ж трапляється дійсно трагедія і гинуть люди вони починають стару волинку що ні чого не могли зробити..не було повноважені і т.п. і т.д. АЛЕ спробуйте відкрите хоч маленку перукарню..і зразу ж зрозумієте що всі повноваження в них є...і є зв*язки в адміністративних судах)))
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28.07.2020 14:32 Ответить
Поборы .Спросили у Михо?.Ни один пожарник не сидит по Одессе и не только.Это бездельники- кровосиси.
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28.07.2020 14:54 Ответить
 
 