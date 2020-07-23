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Законопроект о штрафах за нетрезвое вождение изменят, - Монастырский

Законопроект о штрафах за нетрезвое вождение изменят, - Монастырский

Законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, который Верховная Рада поддержала в первом чтении 13 июля, будет значительно доработан.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Он очень значительно изменится. Мы уже проводили рабочее совещание со специалистами. Будет очень много поправок к этому законопроекту (уже сейчас очевидно). Есть много искажений (в том числе в обществе) относительно идей этого законопроекта, от части из которых, я уверен, придется отказаться ко второму чтению. Это абсолютно нормальный процесс ", - рассказал депутат.

По словам Монастырского, в части пунктов, которые предусматривает нынешний вариант законопроекта, придется искать компромисс. Например, в вопросе профилактики пьянства за рулем.

Читайте на Цензор.НЕТ: За вождение в нетрезвом виде, повлекшее гибель людей, срок должен быть увеличен, возможно, до пожизненного заключения, - Зеленский

"Исключительно от повышения ответственности за пьянство за рулем без профилактики мы результата не достигнем значительного. Поэтому профилактику нужно делать так или иначе. И тут я подхожу к очень сложному вопросу - вопросу дополнительного основания для проверки водителя на состояние алкогольного опьянения (то есть дополнительного основания остановки). Конечно, здесь многие выступают против, потому что именно здесь видят основания и возможности для злоупотребления полицейскими, но мы говорим о том, что можем найти компромисс, определив конкретные места, где это будет делаться, время", - говорит Монастырский.

Что касается самого повышение штрафов за превышение скорости, то, по мнению Монастырского, увеличивать их размер следует за "значительное превышение".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Монастырский о законопроекте об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии: за повторную "пьянку за рулем" будут арестовать сроком от 10 до 15 суток

"Имеется в виду то, когда скорость увеличивается на 50 км/ч от разрешенной. Если, например, в населенном пункте предусмотрено 60 км/ч ограничения, это (основание для штрафа. - Ред.) будет 110 км/ч соответственно. Если это - трасса, и разрешено 110 км/ч, то значительная ответственность логично наступает, я думаю, когда 160 км/ч ", - считает председатель профильного парламентского комитета.

При этом, по прогнозу Монастырского, доработанный законопроект могут вынести на рассмотрение в сессионный зал не раньше осени.

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Автор: 

авто (4219) законопроект (3228) пьянство (867) штраф (1287) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+7
Майже все у слуг є ідіотизмом. Нехай зроблять закон, що рулем можна бути лише п'яним.
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23.07.2020 18:41
+4
До 110 км. у місті можна буде легально топити - жмурів і калік тільки побільшає.
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23.07.2020 18:41
+4
каеншна жеж...как под себя пишите...тут внимательным надо быть))))
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23.07.2020 18:42
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До 110 км. у місті можна буде легально топити - жмурів і калік тільки побільшає.
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23.07.2020 18:41 Ответить
"легально топити" - але зі сплатою штрафу) чи ти читати не вмієш?))))
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23.07.2020 22:30 Ответить
Дякую, швидко читав просто.
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23.07.2020 23:07 Ответить
Майже все у слуг є ідіотизмом. Нехай зроблять закон, що рулем можна бути лише п'яним.
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23.07.2020 18:41 Ответить
какая профилактика пьянства за рулем какие дополнительные места для остановки водителей под видом а вы сегодня пили даже в кинофильмах США Европы не стесняются и показывают как полицейские в тех казалось бы законо послушных странах и наличии СУДА придираются в личном аспекте к любому обвинив его в типа вы пьяны и определяют сие на глазок... одна хохма пройти по типа нанесенное размете ровно руки в сторону закрыв глаза чего стоит или фраза ой какие у вас красные воспаленные глаза так вот вестибулярный аппарат у человека каждого разный, а тем более водитель проехавший 2-3 часа за рулем вдруг выбрасывается полицейским из авто ставится в ровную полоску руки в сторону глаза закрыть и пройдитесь ровно...а вы попробуйте.... даже у летчиков проводящих за штурвалом 12-19 часов сразу не получится... а красные глаза так там 500 причин и болячек для этого которые никак не влияют на реакцию человека за рулем... НЕ ХОТИТЕ ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ ВВЕДИТЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ И ВООБЩЕ ПОРА ИЗЫМАТЬ СПИРТНОЕ ИЗ ОБОРОТА КАК В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ ПЬЯНСТВО ЭТО СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ИЛИ 40 УДАРОВ ПО РЕБРАМ ПЛЕТЬЮ ЧТО РАВНО СМЕРТИ.... водка спиртное не тот продукт без которого человек не выживет.. то все сказки алкашей которые сидят во власти... получаем в остатке хотят выс..ся и не надуться....(пардон) а страдают случайные пешеходы люди на остановках и законопослушные и трезвые водители....
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23.07.2020 19:02 Ответить
каеншна жеж...как под себя пишите...тут внимательным надо быть))))
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23.07.2020 18:42 Ответить
почему не узаконить принудительное освидетельствование после ДТП
а то оно падло на ногах не стоит но не желает "дуть"...а потом проспится под капельницей и все в порядке ...в норме... то сердечко барахлило..
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23.07.2020 18:44 Ответить
В общем, убивать людей, бухие твари за рулём, можете продолжать безнаказанно.
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23.07.2020 18:45 Ответить
Как ни печально - никакие драконовские законы пьяное быдло из-за рулей не не вынут. Тут на первый раз лишают прав на год, на третий - турма. И шо? как ездило бухое быдло, так и ездит. С другой стороны - лично знаю кадра, который лет 30 ездит вообще без прав. Машина оформлена на жену, всегда все легально, правил не нарушает, ездит 3 мили в час медленнее лимита скорости, всегда пристегнутый. И его никогда не останавливают.
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23.07.2020 18:48 Ответить
http://www.bagnet.org/news/accidents/1287490/kak-ezdyat-deputaty-i-kak-narushayut-pdd-video
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23.07.2020 18:51 Ответить
алкашей нужно жестко карать, в том числе и конфисковывать авто (в их случае - орудие убийства).
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23.07.2020 19:01 Ответить
Словоблудийо..))
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23.07.2020 19:02 Ответить
Бухой не бухой надо ввести поправку на должность и статус...
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23.07.2020 19:23 Ответить
Надо поднимать разрешенный минимум до 0,5 промилле,как в Германии,это сразу отберет кормушку у нашей "доблесной реформированной полиции" и тогда да за пьянство вплоть до конфискации авто,только одно но,у всех и каждого,без исключений!
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23.07.2020 21:03 Ответить
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80602634
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24.07.2020 09:36 Ответить
 
 