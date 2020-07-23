Законопроект о штрафах за нетрезвое вождение изменят, - Монастырский

Законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, который Верховная Рада поддержала в первом чтении 13 июля, будет значительно доработан.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Он очень значительно изменится. Мы уже проводили рабочее совещание со специалистами. Будет очень много поправок к этому законопроекту (уже сейчас очевидно). Есть много искажений (в том числе в обществе) относительно идей этого законопроекта, от части из которых, я уверен, придется отказаться ко второму чтению. Это абсолютно нормальный процесс ", - рассказал депутат.

По словам Монастырского, в части пунктов, которые предусматривает нынешний вариант законопроекта, придется искать компромисс. Например, в вопросе профилактики пьянства за рулем.

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"Исключительно от повышения ответственности за пьянство за рулем без профилактики мы результата не достигнем значительного. Поэтому профилактику нужно делать так или иначе. И тут я подхожу к очень сложному вопросу - вопросу дополнительного основания для проверки водителя на состояние алкогольного опьянения (то есть дополнительного основания остановки). Конечно, здесь многие выступают против, потому что именно здесь видят основания и возможности для злоупотребления полицейскими, но мы говорим о том, что можем найти компромисс, определив конкретные места, где это будет делаться, время", - говорит Монастырский.

Что касается самого повышение штрафов за превышение скорости, то, по мнению Монастырского, увеличивать их размер следует за "значительное превышение".

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"Имеется в виду то, когда скорость увеличивается на 50 км/ч от разрешенной. Если, например, в населенном пункте предусмотрено 60 км/ч ограничения, это (основание для штрафа. - Ред.) будет 110 км/ч соответственно. Если это - трасса, и разрешено 110 км/ч, то значительная ответственность логично наступает, я думаю, когда 160 км/ч ", - считает председатель профильного парламентского комитета.

При этом, по прогнозу Монастырского, доработанный законопроект могут вынести на рассмотрение в сессионный зал не раньше осени.

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.