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Законопроєкт про штрафи за нетверезе водіння змінять, - Монастирський

Законопроєкт про штрафи за нетверезе водіння змінять, - Монастирський

Законопроєкт про посилення відповідальності за керування у нетверезому стані, який Верховна Рада підтримала у першому читанні 13 липня, буде значно доопрацьований.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Він дуже значно зміниться. Ми вже проводили робочу нараду з фахівцями. Буде дуже багато правок до цього законопроєкту (вже зараз очевидно). Є багато перекручень (в тому числі у суспільстві) щодо ідей цього законопроєкту, від частини з яких, я впевнений, доведеться відмовитись до другого читання. Це абсолютно нормальний процес", – розповів депутат.

За словами Монастирського, у частині пунктів, які передбачає нинішній варіант законопроєкту, доведеться шукати компроміс. Наприклад, у питанні щодо профілактики пияцтва за кермом.

"Винятково від підвищення відоповідальності за пияцтво за кермом без профілактики ми результату не досягнемо значного. Тому профілактику потрібно робити так чи інакше. І тут я підходжу до дуже складного питання – питання додадкової підстави для перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння (тобто додаткової підстави зупинки). Звичайно, тут багато хто виступає проти, бо саме тут вбачають підстави і можливості для зловживання поліцейськими, але ми говоримо про те, що можемо знайти компроміс, визначивши конкретні місця, де це буде робитися, час", – говорить Монастирський.

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Щодо самого підвищення штрафів за перевищення швидкості, то, на думку Монастирського, збільшувати їх розмір треба за "значне перевищення".

"Мається на увазі те, коли швидкість збільшується на 50 км/год від дозволеної. Якщо, наприклад, в населеному пункті передбачено 60 км/год обмеження, це (підстава для штрафу – ред.) буде 110 км/год відповідно. Якщо це – траса і дозволено 110 км/год, то значна відповідальність логічно настає, я думаю, коли 160 км/год", – вважає голова профільного парламентського комітету.

При цьому, за прогнозом Монастирського, доопрацьований законопроєкт можуть винести на розгляд до сесійної зали не раніше, ніж восени.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада проголосувала за посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху в першому читанні.

Автор: 

авто (6223) законопроєкт (3614) пияцтво (580) штраф (1874) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+7
Майже все у слуг є ідіотизмом. Нехай зроблять закон, що рулем можна бути лише п'яним.
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23.07.2020 18:41
+4
До 110 км. у місті можна буде легально топити - жмурів і калік тільки побільшає.
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23.07.2020 18:41
+4
каеншна жеж...как под себя пишите...тут внимательным надо быть))))
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23.07.2020 18:42
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До 110 км. у місті можна буде легально топити - жмурів і калік тільки побільшає.
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23.07.2020 18:41 Відповісти
"легально топити" - але зі сплатою штрафу) чи ти читати не вмієш?))))
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23.07.2020 22:30 Відповісти
Дякую, швидко читав просто.
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23.07.2020 23:07 Відповісти
Майже все у слуг є ідіотизмом. Нехай зроблять закон, що рулем можна бути лише п'яним.
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23.07.2020 18:41 Відповісти
какая профилактика пьянства за рулем какие дополнительные места для остановки водителей под видом а вы сегодня пили даже в кинофильмах США Европы не стесняются и показывают как полицейские в тех казалось бы законо послушных странах и наличии СУДА придираются в личном аспекте к любому обвинив его в типа вы пьяны и определяют сие на глазок... одна хохма пройти по типа нанесенное размете ровно руки в сторону закрыв глаза чего стоит или фраза ой какие у вас красные воспаленные глаза так вот вестибулярный аппарат у человека каждого разный, а тем более водитель проехавший 2-3 часа за рулем вдруг выбрасывается полицейским из авто ставится в ровную полоску руки в сторону глаза закрыть и пройдитесь ровно...а вы попробуйте.... даже у летчиков проводящих за штурвалом 12-19 часов сразу не получится... а красные глаза так там 500 причин и болячек для этого которые никак не влияют на реакцию человека за рулем... НЕ ХОТИТЕ ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ ВВЕДИТЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ И ВООБЩЕ ПОРА ИЗЫМАТЬ СПИРТНОЕ ИЗ ОБОРОТА КАК В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ ПЬЯНСТВО ЭТО СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ИЛИ 40 УДАРОВ ПО РЕБРАМ ПЛЕТЬЮ ЧТО РАВНО СМЕРТИ.... водка спиртное не тот продукт без которого человек не выживет.. то все сказки алкашей которые сидят во власти... получаем в остатке хотят выс..ся и не надуться....(пардон) а страдают случайные пешеходы люди на остановках и законопослушные и трезвые водители....
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23.07.2020 19:02 Відповісти
каеншна жеж...как под себя пишите...тут внимательным надо быть))))
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23.07.2020 18:42 Відповісти
почему не узаконить принудительное освидетельствование после ДТП
а то оно падло на ногах не стоит но не желает "дуть"...а потом проспится под капельницей и все в порядке ...в норме... то сердечко барахлило..
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23.07.2020 18:44 Відповісти
В общем, убивать людей, бухие твари за рулём, можете продолжать безнаказанно.
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23.07.2020 18:45 Відповісти
Как ни печально - никакие драконовские законы пьяное быдло из-за рулей не не вынут. Тут на первый раз лишают прав на год, на третий - турма. И шо? как ездило бухое быдло, так и ездит. С другой стороны - лично знаю кадра, который лет 30 ездит вообще без прав. Машина оформлена на жену, всегда все легально, правил не нарушает, ездит 3 мили в час медленнее лимита скорости, всегда пристегнутый. И его никогда не останавливают.
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23.07.2020 18:48 Відповісти
http://www.bagnet.org/news/accidents/1287490/kak-ezdyat-deputaty-i-kak-narushayut-pdd-video
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23.07.2020 18:51 Відповісти
алкашей нужно жестко карать, в том числе и конфисковывать авто (в их случае - орудие убийства).
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23.07.2020 19:01 Відповісти
Словоблудийо..))
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23.07.2020 19:02 Відповісти
Бухой не бухой надо ввести поправку на должность и статус...
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23.07.2020 19:23 Відповісти
Надо поднимать разрешенный минимум до 0,5 промилле,как в Германии,это сразу отберет кормушку у нашей "доблесной реформированной полиции" и тогда да за пьянство вплоть до конфискации авто,только одно но,у всех и каждого,без исключений!
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23.07.2020 21:03 Відповісти
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80602634
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24.07.2020 09:36 Відповісти
 
 