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Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: максимальний штраф становитиме 51 тис. грн

Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: максимальний штраф становитиме 51 тис. грн

Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №3931 зареєстровано в парламенті.

Так, законопроєкт пропонує нову статтю до Кодексу про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

Як ідеться в пояснювальній записці, створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок, - тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень), а повторне правопорушення протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 тисяча гривень).

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Крім того, відповідно до документа, поліцейські і посадові особи органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки отримують повноваження складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18514 Кодексу.

"Закон спрямований на запобігання виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій техногенного характеру шляхом запобігання створенню перешкод для проведення перевірок з питань дотримання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Ухвалення законопроєкту прогнозовано сприятиме забезпеченню належного рівня захисту життя і здоров'я громадян", - йдеться в тексті документа.

Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: максимальний штраф становитиме 51 тис. грн 01

Автор: 

ВР (15036) законопроєкт (3619) пожежа (4351) штраф (1878)


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Топ коментарі
+2
Пожарники рвутся к корыту, как это было при совке.
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28.07.2020 13:52 Відповісти
+2
Вы бы скоты правила пожарной безопасности привели в надлежащий вид...на дворе 21-й век...а они писаны в начале прошлого века...ни новых материалов...ни новых допусков ничего нет...
Да и писаны они под совковые гиганты...предпринимателю в мелком магазине или небольшом цеху их выполнить не возможно...одних бумажек телега..
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28.07.2020 13:56 Відповісти
+2
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12

Говорят, что если отобрать у пожарных воду, багры и огнетушители и запретить мониторить пожарную обстановку, то прекратятся пожары.
Правда, как думаете?
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28.07.2020 13:58 Відповісти
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Всё это ПОРНОГРАФИЯ - всё идёт к тому ,что произошло в 1917 году - верхи не могут ,низы не хотят и если власть этого не хочет то пора воров сажать с конфискацией а простым людям дать жить !!!
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28.07.2020 13:39 Відповісти
Мы когда делали сигнализацию пожарную в офисе пожарник на приемке сказал. Ты можешь взятку не платить, но я найду как офисе, закон так прописан. Требования противоречат друг другу.
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28.07.2020 13:43 Відповісти
Пожарники рвутся к корыту, как это было при совке.
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28.07.2020 13:52 Відповісти
Ты хочешь сгореть? вот твой сосед откроет у себя какой-то промысел с использованием ЛКМ или ЛВЖ, что петь будешь? Ментам оно не надо, до властей не достучишься. Да и МЧСникам так крылья обрезали, что аварийный комбайн, из которого течет масло и солярка, можно остановить только решением суда. Когда макс. штраф сотка грн, а огнетушитель, самый бытовой 200
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28.07.2020 14:15 Відповісти
А страховка на что? А в нынешних условиях пожарники лучшие поджигатели. Им это выгодно.
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28.07.2020 15:32 Відповісти
Избавь тебя Бог от общения со страховыми компаниями. Береги нервы и имущество
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28.07.2020 15:47 Відповісти
А как же США, где ВСЯ медицина подконтрольна страховым компаниям? И живут же. И неплохо живут, надо сказать. Да и ФРГ тоже.
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28.07.2020 20:10 Відповісти
Открою секрет. В США практически и весь бизнес застрахован оп пожаров. Только там совсем другие механизмы. Вкратце Сразу оговаривается страховая сумма, а страховой взнос зависит от противопожарного состояния объекта. Чем больше нарушений, тем больше взнос. У нас до этого еще не дошли. Все решается "по взаимному согласию"
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28.07.2020 20:16 Відповісти
Вы бы скоты правила пожарной безопасности привели в надлежащий вид...на дворе 21-й век...а они писаны в начале прошлого века...ни новых материалов...ни новых допусков ничего нет...
Да и писаны они под совковые гиганты...предпринимателю в мелком магазине или небольшом цеху их выполнить не возможно...одних бумажек телега..
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28.07.2020 13:56 Відповісти
они уже "привели". Превратили "ППБ" в одну большую ссылку на ДБН и ГОСТы. Это равносильно, что водителю рассказывать о нормативных требованиях при строительстве автодорог
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28.07.2020 14:20 Відповісти
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12

Говорят, что если отобрать у пожарных воду, багры и огнетушители и запретить мониторить пожарную обстановку, то прекратятся пожары.
Правда, как думаете?
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28.07.2020 13:58 Відповісти
Ну пожары конечно не прекратятся...а во что их больше не станет это факт..
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28.07.2020 14:00 Відповісти
И гореть почти все, что загорится, будет дотла.

Пост написан по мотивам зеленого перемирия...
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28.07.2020 14:09 Відповісти
Одна только надпись на розетке "220В"...чего стоит...которая писалась когда в совке напряжение было разное...наверное еще при товаришЧе чЛенине ..до его плана гоэлро..
А сейчас скажите мне...на кой хер она нужна??
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28.07.2020 13:59 Відповісти
таки да.знакомый инспектор рассказывал захожу в магазин проверяю розетку на эту надпись и его сразу ведут в подсобку . лет 45-50 прошло . а в память въелось . что бы мясной цех не закрыл из - за какой то мелочи \ уже не помню\ полную коляску в мотоцикл загружали .
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28.07.2020 14:34 Відповісти
ошибся лет 35-40
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28.07.2020 14:48 Відповісти
Предлагаю добавить:
"Если проверяемый найдет разночтение или несуразность в требованиях - выплачивать ему 1 000 000 грн."
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28.07.2020 14:06 Відповісти
Кабмин что имбецилы?

Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: максимальний штраф становитиме 51 тис. грн - Цензор.НЕТ 4490
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28.07.2020 14:09 Відповісти
пожежники так саме як і 6 і 16 років тому, ходять і збирають данину..За звичай в осени і в зимку. При цьому, не дивлячись на економічний занепад і епідемію.. при цьому давно не чутно про їх гучні затримання)) якщо Ви відкриєте маленьке кафе чи площадку...вони прийдуть відразу і не відстануть поки не проплатити їх рахунки підставних фірм..коли ж трапляється дійсно трагедія і гинуть люди вони починають стару волинку що ні чого не могли зробити..не було повноважені і т.п. і т.д. АЛЕ спробуйте відкрите хоч маленку перукарню..і зразу ж зрозумієте що всі повноваження в них є...і є зв*язки в адміністративних судах)))
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28.07.2020 14:32 Відповісти
Поборы .Спросили у Михо?.Ни один пожарник не сидит по Одессе и не только.Это бездельники- кровосиси.
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28.07.2020 14:54 Відповісти
 
 