Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: максимальний штраф становитиме 51 тис. грн

Кабмін пропонує карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №3931 зареєстровано в парламенті.

Так, законопроєкт пропонує нову статтю до Кодексу про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

Як ідеться в пояснювальній записці, створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок, - тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень), а повторне правопорушення протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 тисяча гривень).

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Крім того, відповідно до документа, поліцейські і посадові особи органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки отримують повноваження складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18514 Кодексу.

"Закон спрямований на запобігання виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій техногенного характеру шляхом запобігання створенню перешкод для проведення перевірок з питань дотримання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Ухвалення законопроєкту прогнозовано сприятиме забезпеченню належного рівня захисту життя і здоров'я громадян", - йдеться в тексті документа.





