YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" миллиардера из РФ Малофеева, финансирующего террористов на Донбассе
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт пропагандистского российского телеканала "Царьград".
Об этом канал сообщил в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
"Царьград" выложил скриншот уведомления о блокировке аккаунта канала на Google. "Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство", - говорится в уведомлении.
Позже "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе YouTube, что аккаунт "Царьграда" был заблокирован в связи с нарушением "законов о санкциях и правил торговли". Основатель телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями.
"Царьград" начал вещание в 2015 году. Его основалроссийский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает террористов на Донбассе. По словам Малофеева, "Царьград" был задуман как "трибуна и голос русского православного большинства". Канал составлял "список русофобов года" и предлагал оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Шишку, шишку. Ну я Бердянск потом я вспоминаю, как там море, типа Черного моря такое… Азов, что ли? Не помню ничего…
- Ну, Азовское.
- Там я срал, бл*дь. Голый залез в море и насрал.
- Ох*енно.
- Пьяный был тоже. «Три семёрки» тоже был. А везде, по всему Союзу «Три семёрки», понимаешь?
(с) х/ф "Зеленый слоник"
(заліковий дубляж українською, до речі)
Никаких комментариев на недружественном канале бьіть не должно, просмотров тоже, надо зайти, простотреть пару сек, скакнуть в середину ролика-пару сек просмотр,в конец, и вьійти, если началась реклама, то тут же закріть нафик все. Роботьі ютуба фиксируют, что ролик не смотрят, рекламу тоже, на контент не реагируют (коммент не пишут)а только заставляют работать в интенсивном режиме оборудование ютуба и начинают задвигать ролик подальше
"Молофья полилася..." (с) х/ф "Зелене слоненя"
Але потім: «Ми счітаєм, что крах Совєтского Союза бил самой тяжолой утратой 20-го века !!!!!»
Да хоть с козой, если коза согласная.
А вот блокировка именно этого канала - новость очень хорошая.
Я про существование этого канала не знал, но мне в Украине пропаганда этих ценностей не нужна. Так как гомосексуальное поведение - это следствие детских травм, а не ориентация.
об изнасиловании в 8-летнем возрасте - вероятнее всего, это тоже фантазии Бориса Михайловича. Но это лишний раз подтверждает его сексуальную ориентацию - пассивные геи очень любят фантазировать на темы их изнасилования в детстве и несчастной судьбы, вызывая тем самым жалость окружающих.
санкции ввели против него в 2014
а канал заблокировали в youtube только сейчас?
а кисель с бобрихой спокойно сидят в YouTube и "вещают" свои каналы
теперь еще вечерний подключился с своими "эфирами"
так это получается володина геть?) жирика
глав-педофила