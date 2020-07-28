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YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" миллиардера из РФ Малофеева, финансирующего террористов на Донбассе

YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт пропагандистского российского телеканала "Царьград".

Об этом канал сообщил в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

"Царьград" выложил скриншот уведомления о блокировке аккаунта канала на Google. "Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство", - говорится в уведомлении.

Позже "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе YouTube, что аккаунт "Царьграда" был заблокирован в связи с нарушением "законов о санкциях и правил торговли". Основатель телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями.

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"Царьград" начал вещание в 2015 году. Его основалроссийский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает террористов на Донбассе. По словам Малофеева, "Царьград" был задуман как "трибуна и голос русского православного большинства". Канал составлял "список русофобов года" и предлагал оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу.

YouTube (107) терроризм (18692) Донбасс (26957) Малофеев Константин (12)


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Топ комментарии
+20
Это он недавно страйки кидал ОмТВ? Настрайкував
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28.07.2020 14:06 Ответить
+11
Он. Теперь Ом.тв может немного расслабиться))
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28.07.2020 14:07 Ответить
+9
Приятно видеть, что тут много людей которе смотрят достойные каналы.
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28.07.2020 14:12 Ответить
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Ну и слава Богу.
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28.07.2020 14:05 Ответить
Это он недавно страйки кидал ОмТВ? Настрайкував
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28.07.2020 14:06 Ответить
Он. Теперь Ом.тв может немного расслабиться))
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28.07.2020 14:07 Ответить
Приятно видеть, что тут много людей которе смотрят достойные каналы.
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28.07.2020 14:12 Ответить
Тюю, навіть і не знав..
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28.07.2020 14:06 Ответить
Завтра откроет , - под именем путинград и все сначала.
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28.07.2020 14:07 Ответить
Каналы Россия надо заблокировать еще!!!
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28.07.2020 14:08 Ответить
хмм.. а я на том канале срал в комментах с большим воодушевлением..
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28.07.2020 14:08 Ответить
Ось і насрав.
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28.07.2020 14:11 Ответить
- Да не буду я смеяться, давай, рассказывай, как ты дрочил… шишку.
- Шишку, шишку. Ну я Бердянск потом я вспоминаю, как там море, типа Черного моря такое… Азов, что ли? Не помню ничего…
- Ну, Азовское.
- Там я срал, бл*дь. Голый залез в море и насрал.
- Ох*енно.
- Пьяный был тоже. «Три семёрки» тоже был. А везде, по всему Союзу «Три семёрки», понимаешь?

(с) х/ф "Зеленый слоник"
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28.07.2020 14:17 Ответить
Зелёный слоник, это и есть квинтэссенция зе.
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28.07.2020 15:14 Ответить
Суть: https://youtu.be/1TNBQBBakgk?t=2526 Зе нам попоїсти приніс
(заліковий дубляж українською, до речі)
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28.07.2020 15:39 Ответить
То тьі канал продвигал, наверное и не знал?

Никаких комментариев на недружественном канале бьіть не должно, просмотров тоже, надо зайти, простотреть пару сек, скакнуть в середину ролика-пару сек просмотр,в конец, и вьійти, если началась реклама, то тут же закріть нафик все. Роботьі ютуба фиксируют, что ролик не смотрят, рекламу тоже, на контент не реагируют (коммент не пишут)а только заставляют работать в интенсивном режиме оборудование ютуба и начинают задвигать ролик подальше
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28.07.2020 15:13 Ответить
"и предлагал оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу. Источник: https://censor.net/n3210515" - треть 3,14дораИсии можно смело так выпихнуть в гейропу, только там их не примут, задницы у них не богемные, фейсконторл не пройдут
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28.07.2020 14:09 Ответить
РУ-СА-ФО-БІ-Я!!!
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28.07.2020 14:10 Ответить
Прекрасная новость.
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28.07.2020 14:12 Ответить
А нєх було на ОМ-тв наїжать !
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28.07.2020 14:12 Ответить
Прізвище у кацапа зкріпне. Малофеєв, блть.
"Молофья полилася..." (с) х/ф "Зелене слоненя"

YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" миллиардера из РФ Малофеева, финансирующего террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4315
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28.07.2020 14:13 Ответить
Все вообще русские каналы надо заблокировать на американских платформах! Россия - это враг и не чего ей разрешать вести свою психологическую войну против демократических стран и нужно всю эту пропаганду оголтелую запретить и все блокировать и особенно в первую очередь то, что государственное и связано с кремлем! Потому что эти каналы - это оружие облучающее мозги и это хуже автоматов и ракет. Захватив мозги они превращают людей в своих солдат, а это хуже даже, чем если бы они убили с автомата и человек начинает еще и воевать за них. И они используют страшные технологии и навыки открытые психологией и НЛП и внушение и 25 кадр и еще тысячи приемов, которые обходят защиту человеческого сознания и они доставляют информацию прямо в подсознание и человек даже не понимает, почему он так думает и откуда у него мысли берутся, которые вложил Кремль. Все эти излучатели нужно заблокировать во всех странах демократических и в ютубе тоже. Кстати, русские со всем миром больше в интернете сидят и меньше тв смотрят и если русские будут получать информацию из интернета и если заблокировать все кремлевские излучатели и оставить только нормальные в интернете источники, то возможно и новое поколение будет в рф не фашистское. Хотя там детей обрабатывают и с детских садиков и наряжают детей в солдат и потом в школах их уже еще больше готовят к войне и радио свобода показывало, как дети с автоматами бегают. но тем не менее влияние при помощи интернета можно на русских оказывать и вести подрывную деятельность внутри России.
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28.07.2020 14:22 Ответить
Збс. Бо ОмТВ хотіли заблокувати за використання матеріалів цього каналу. Тепер претензія автоматично відпадає))))
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28.07.2020 14:23 Ответить
Захід повіііііііільно запрягає.....
Але потім: «Ми счітаєм, что крах Совєтского Союза бил самой тяжолой утратой 20-го века !!!!!»
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28.07.2020 14:25 Ответить
Малафеев наглоталса малафьи. Как символично...блд, как можно жить с такой фамилией??? Нетрудно догадаться о его погонялове...Бггг...
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28.07.2020 14:26 Ответить
"Царгород" перший раз чую. А чому немає каналів української більшості.
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28.07.2020 14:30 Ответить
ЛГБТ-помойка цензор не была бы сама собой, если бы не вспомнила про больных гомосексуализмом.
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28.07.2020 14:31 Ответить
Мне, как порохоботу, глубоко фиолетово, чем там совершеннолетние люди по согласию в спальнях занимаются.
Да хоть с козой, если коза согласная.
А вот блокировка именно этого канала - новость очень хорошая.
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28.07.2020 14:53 Ответить
Порохобот - это ЛГБТ-активист? Из твоего поста это одно и то же.

Я про существование этого канала не знал, но мне в Украине пропаганда этих ценностей не нужна. Так как гомосексуальное поведение - это следствие детских травм, а не ориентация.
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28.07.2020 15:02 Ответить
Да, кстати, все гомосеки на детские травмы косят, жалости хотят. об изнасиловании в 8-летнем возрасте - вероятнее всего, это тоже фантазии Бориса Михайловича. Но это лишний раз подтверждает его сексуальную ориентацию - пассивные геи очень любят фантазировать на темы их изнасилования в детстве и несчастной судьбы, вызывая тем самым жалость окружающих.
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28.07.2020 15:18 Ответить
Это ПРАВИЛЬНО ,теперь пора самого малофеева заблокировать где-нибудь в Гаагской тюрьме .
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28.07.2020 14:32 Ответить
Ничего страшного, Калашников отсосет у кого-то другого и откроет новый канал. )))
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28.07.2020 17:01 Ответить
эмм
санкции ввели против него в 2014
а канал заблокировали в youtube только сейчас?
а кисель с бобрихой спокойно сидят в YouTube и "вещают" свои каналы
теперь еще вечерний подключился с своими "эфирами"
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28.07.2020 17:51 Ответить
Канал составлял "список русофобов года" и предлагал оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу. Источник: https://censor.net/n3210515
так это получается володина геть?) жирика
глав-педофила
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28.07.2020 17:52 Ответить
Вместе с Трампом
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13.01.2021 10:25 Ответить
 
 