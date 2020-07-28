YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" миллиардера из РФ Малофеева, финансирующего террористов на Донбассе

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт пропагандистского российского телеканала "Царьград".

Об этом канал сообщил в своих соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

"Царьград" выложил скриншот уведомления о блокировке аккаунта канала на Google. "Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство", - говорится в уведомлении.

Позже "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе YouTube, что аккаунт "Царьграда" был заблокирован в связи с нарушением "законов о санкциях и правил торговли". Основатель телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями.

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"Царьград" начал вещание в 2015 году. Его основалроссийский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает террористов на Донбассе. По словам Малофеева, "Царьград" был задуман как "трибуна и голос русского православного большинства". Канал составлял "список русофобов года" и предлагал оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу.