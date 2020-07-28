УЦОКО определил пороговые баллы для ВНО по географии и химии

В Украинском центре оценивания качества образования определили порог "сдал/не сдал" для ВНО по географии на уровне 24 баллов, для ВНО по химии - на уровне 13 баллов.

Соответствующее решение принято на заседании экспертной комиссия при УЦОКО 28 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы определили, что пороговый балл "сдал/не сдал" по географии ВНО 2020 года составляет 24 тестовых балла. Процент участников, которые не преодолевают порог, составляет 5,56%", - сказал на заседании комиссии глава УЦОКО Валерий Бойко.

Также на заседании был установлен порог "сдал/не сдал" для ВНО по химии. В этом году "порог" установлен на уровне 13 баллов. Не преодолевают порог 10,15% участников ВНО по химии.

Порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник/участница за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

Результаты участников по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым засчитываются как оценка за ГИА) будут размещены на страницах участников ВНО на следующий день после каждого заседания экспертной комиссии.

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