УЦОЯО визначив порогові бали для ЗНО з географії та хімії

В Українському центрі оцінювання якості освіти визначили поріг "склав/не склав" для ЗНО з географії на рівні 24 балів, для ЗНО з хімії - на рівні 13 балів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні експертної комісії при УЦОЯО 28 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми визначили, що пороговий бал "склав/не склав" з географії ЗНО 2020 року становить 24 тестові бали. Відсоток учасників, які не долають поріг, становить 5,56%", - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.

Також на засіданні було встановлено поріг "склав/не склав" для ЗНО з хімії. Цього року "поріг" встановлено на рівні 13 балів. Не долають поріг 10,15% учасників ЗНО з хімії.

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.

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