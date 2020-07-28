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Новости
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В прошлом году ВСП наказал 66 судей за дисциплинарные нарушения

В прошлом году ВСП наказал 66 судей за дисциплинарные нарушения

В 2019 году Высший совет правосудия наказал за дисциплинарные нарушения 66 судей, большинство из которых уволили.

Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов, передает Цензор.НЕТ.

"В 2019 году за дисциплинарные нарушения (нарушение прав граждан, неподобающее поведение в общественных местах, которое не согласуется с должностью судьи) Высший совет правосудия наказала 66 судей, большую часть из которых уволили. То есть ежемесячно 5 - 6 судей. Если учитывать, что общее количество судей меньше чем шесть тысяч, то это очень высокая цифра", - отметил судья.

"А почему о ней не известно общественности? - Потому что это происходит без крови, секса или денег (что может заинтересовать). Просто это последовательная ежедневная работа", - подытожил Львов.

По его словам, на сегодня в Украине почти 70 судов первого звена не могут работать из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Верховный Суд (1099) судья (2651) увольнение (2685) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+7
Дааа, вот говорят когда-то в давние времена судей тоже наказывали ,снимали с них кожу живьём и обивали стул на котором сидел следующий судья ...
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28.07.2020 15:16 Ответить
+3
Для судей и прокуроров пора свой штрафбат создавать,а то от рук совсем отбились небожители.
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28.07.2020 15:14 Ответить
+3
Дисциплинарные нарушения А судьи у нас все честные и ни одного судьи-коррупционера не осталось
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28.07.2020 15:15 Ответить
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Для судей и прокуроров пора свой штрафбат создавать,а то от рук совсем отбились небожители.
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28.07.2020 15:14 Ответить
Ничего создавать не надо . Все давно уже сделано , просто переименовать и выдать лицензию на коммерческую деятельность .
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28.07.2020 16:46 Ответить
Дисциплинарные нарушения А судьи у нас все честные и ни одного судьи-коррупционера не осталось
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28.07.2020 15:15 Ответить
Дааа, вот говорят когда-то в давние времена судей тоже наказывали ,снимали с них кожу живьём и обивали стул на котором сидел следующий судья ...
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28.07.2020 15:16 Ответить
Выговор, или лишение премии - это сейчас самые страшные наказания для судьи.
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28.07.2020 15:51 Ответить
Запахло жареным, вот и появилась эта статейка, особенно после того, как за 40тыс. гривен освободили убийцу бойца ВСУ.
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28.07.2020 15:27 Ответить
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤗
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28.07.2020 15:33 Ответить
Это те судьи, которые осуждают невинных и отпускают виновных? Тогда их сажать надо, а не дисциплинарно наказывать.
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28.07.2020 15:55 Ответить
причем, взятка нарушением не является
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28.07.2020 16:10 Ответить
народ, обратите внимание - СУДЬИ ( это люди априори должны блюсти закон ) нарушают массово этот закон, пот народному, член ложили они на ЗАКОН)))) а судьи кто?

вопрос к поросенку, пэдро, чмо, где таких мразей в мантиях набрал?))) 66 это только те, кто проявился, а латентных гнид сколько еще?))))
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28.07.2020 16:17 Ответить
Зелебобіки, чому ваш Зе засунув язик в дупу і не коментує прослушку суддів ОАСК?
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28.07.2020 17:01 Ответить
Птенцы Портнова - Волка стоят на страже!
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28.07.2020 16:17 Ответить
Ага, місячну премію зняли - от і покарання.
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28.07.2020 17:09 Ответить
Ще не відомо, кого вони покарали, можливо когось із чесних, немає віри органу, який створювався непрозоро ще й Вовк там свій вплив має. Цим незалежність потрібна не для правосуддя, а для ухилення від відповідальності.
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28.07.2020 17:29 Ответить
Брехня. Разогнать нужно судейскую мафию.
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28.07.2020 18:27 Ответить
С статейці брехня. Не чув ні про одне покарання судді. Ні одне було це львіський колядник, який щось там відсидів.
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28.07.2020 20:51 Ответить
 
 