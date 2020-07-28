В прошлом году ВСП наказал 66 судей за дисциплинарные нарушения

В 2019 году Высший совет правосудия наказал за дисциплинарные нарушения 66 судей, большинство из которых уволили.

Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов, передает Цензор.НЕТ.

"В 2019 году за дисциплинарные нарушения (нарушение прав граждан, неподобающее поведение в общественных местах, которое не согласуется с должностью судьи) Высший совет правосудия наказала 66 судей, большую часть из которых уволили. То есть ежемесячно 5 - 6 судей. Если учитывать, что общее количество судей меньше чем шесть тысяч, то это очень высокая цифра", - отметил судья.

"А почему о ней не известно общественности? - Потому что это происходит без крови, секса или денег (что может заинтересовать). Просто это последовательная ежедневная работа", - подытожил Львов.

По его словам, на сегодня в Украине почти 70 судов первого звена не могут работать из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей.

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