В прошлом году ВСП наказал 66 судей за дисциплинарные нарушения
В 2019 году Высший совет правосудия наказал за дисциплинарные нарушения 66 судей, большинство из которых уволили.
Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов, передает Цензор.НЕТ.
"В 2019 году за дисциплинарные нарушения (нарушение прав граждан, неподобающее поведение в общественных местах, которое не согласуется с должностью судьи) Высший совет правосудия наказала 66 судей, большую часть из которых уволили. То есть ежемесячно 5 - 6 судей. Если учитывать, что общее количество судей меньше чем шесть тысяч, то это очень высокая цифра", - отметил судья.
"А почему о ней не известно общественности? - Потому что это происходит без крови, секса или денег (что может заинтересовать). Просто это последовательная ежедневная работа", - подытожил Львов.
По его словам, на сегодня в Украине почти 70 судов первого звена не могут работать из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей.
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Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤗
вопрос к поросенку, пэдро, чмо, где таких мразей в мантиях набрал?))) 66 это только те, кто проявился, а латентных гнид сколько еще?))))