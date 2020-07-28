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Новини
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Минулого року ВРП покарала 66 суддів за дисциплінарні порушення

Минулого року ВРП покарала 66 суддів за дисциплінарні порушення

У 2019 році Вища рада правосуддя покарала за дисциплінарні порушення 66 суддів, більшість з яких звільнили.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів заступник голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду в складі ВС Богдан Львов, передає Цензор.НЕТ.

"У 2019 році за дисциплінарні порушення (порушення прав громадян, неналежну поведінку в громадських місцях, що не узгоджується з посадою судді) Вища рада правосуддя покарала 66 суддів, більшу частину з яких звільнили. Тобто щомісяця 5-6 суддів. Якщо зважати, що загальна кількість суддів меншеа, ніж шість тисяч, то це дуже висока цифра", - зазначив суддя.

"А чому про неї не відомо загалу? – Бо це відбувається без крові, сексу чи грошей (що може зацікавити). Просто це послідовна щоденна робота", - підсумував Львов.

За його словами, на сьогодні в Україні майже 70 судів першої ланки не можуть працювати через відсутність суддів, а на обласному рівні не вистачає близько 40 відсотків суддів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Верховний Суд (1192) суддя (1589) звільнення (2690) Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+7
Дааа, вот говорят когда-то в давние времена судей тоже наказывали ,снимали с них кожу живьём и обивали стул на котором сидел следующий судья ...
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28.07.2020 15:16 Відповісти
+3
Для судей и прокуроров пора свой штрафбат создавать,а то от рук совсем отбились небожители.
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28.07.2020 15:14 Відповісти
+3
Дисциплинарные нарушения А судьи у нас все честные и ни одного судьи-коррупционера не осталось
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28.07.2020 15:15 Відповісти
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Для судей и прокуроров пора свой штрафбат создавать,а то от рук совсем отбились небожители.
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28.07.2020 15:14 Відповісти
Ничего создавать не надо . Все давно уже сделано , просто переименовать и выдать лицензию на коммерческую деятельность .
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28.07.2020 16:46 Відповісти
Дисциплинарные нарушения А судьи у нас все честные и ни одного судьи-коррупционера не осталось
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28.07.2020 15:15 Відповісти
Дааа, вот говорят когда-то в давние времена судей тоже наказывали ,снимали с них кожу живьём и обивали стул на котором сидел следующий судья ...
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28.07.2020 15:16 Відповісти
Выговор, или лишение премии - это сейчас самые страшные наказания для судьи.
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28.07.2020 15:51 Відповісти
Запахло жареным, вот и появилась эта статейка, особенно после того, как за 40тыс. гривен освободили убийцу бойца ВСУ.
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28.07.2020 15:27 Відповісти
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤗
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28.07.2020 15:33 Відповісти
Это те судьи, которые осуждают невинных и отпускают виновных? Тогда их сажать надо, а не дисциплинарно наказывать.
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28.07.2020 15:55 Відповісти
причем, взятка нарушением не является
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28.07.2020 16:10 Відповісти
народ, обратите внимание - СУДЬИ ( это люди априори должны блюсти закон ) нарушают массово этот закон, пот народному, член ложили они на ЗАКОН)))) а судьи кто?

вопрос к поросенку, пэдро, чмо, где таких мразей в мантиях набрал?))) 66 это только те, кто проявился, а латентных гнид сколько еще?))))
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28.07.2020 16:17 Відповісти
Зелебобіки, чому ваш Зе засунув язик в дупу і не коментує прослушку суддів ОАСК?
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28.07.2020 17:01 Відповісти
Птенцы Портнова - Волка стоят на страже!
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28.07.2020 16:17 Відповісти
Ага, місячну премію зняли - от і покарання.
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28.07.2020 17:09 Відповісти
Ще не відомо, кого вони покарали, можливо когось із чесних, немає віри органу, який створювався непрозоро ще й Вовк там свій вплив має. Цим незалежність потрібна не для правосуддя, а для ухилення від відповідальності.
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28.07.2020 17:29 Відповісти
Брехня. Разогнать нужно судейскую мафию.
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28.07.2020 18:27 Відповісти
С статейці брехня. Не чув ні про одне покарання судді. Ні одне було це львіський колядник, який щось там відсидів.
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28.07.2020 20:51 Відповісти
 
 