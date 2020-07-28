Минулого року ВРП покарала 66 суддів за дисциплінарні порушення
У 2019 році Вища рада правосуддя покарала за дисциплінарні порушення 66 суддів, більшість з яких звільнили.
Про це в інтерв'ю УНІАН розповів заступник голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду в складі ВС Богдан Львов, передає Цензор.НЕТ.
"У 2019 році за дисциплінарні порушення (порушення прав громадян, неналежну поведінку в громадських місцях, що не узгоджується з посадою судді) Вища рада правосуддя покарала 66 суддів, більшу частину з яких звільнили. Тобто щомісяця 5-6 суддів. Якщо зважати, що загальна кількість суддів меншеа, ніж шість тисяч, то це дуже висока цифра", - зазначив суддя.
"А чому про неї не відомо загалу? – Бо це відбувається без крові, сексу чи грошей (що може зацікавити). Просто це послідовна щоденна робота", - підсумував Львов.
За його словами, на сьогодні в Україні майже 70 судів першої ланки не можуть працювати через відсутність суддів, а на обласному рівні не вистачає близько 40 відсотків суддів.
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Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤗
вопрос к поросенку, пэдро, чмо, где таких мразей в мантиях набрал?))) 66 это только те, кто проявился, а латентных гнид сколько еще?))))