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Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке

Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке

Президент Владимир Зеленский издал указ об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.

Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" в г.Северодонецк создана военно-гражданская администрация.

В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+3
Не могу понять что дЕрьмак с ослом затевают, но что-то не чисто с этими администрациями, однозначно.
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28.07.2020 15:39 Ответить
+2
От Пеця не встиг- часу не було..мародерив..
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28.07.2020 15:41 Ответить
+1
заберіть ручку у гідранта, він вже достатньо напідписував сьогодні
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28.07.2020 15:35 Ответить
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В Криму висихають річки, єдина можливість у терористів подати воду в Крим це захопити Нову Каховку і весь комплекс споруд які забезпечують подачі води в Крим. Тому буде війна і потрібно вводити воєнний стан.
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28.07.2020 15:32 Ответить
Канал до ума ще 3 місяці треба доводити - чистити і герметизувати русло, от коли такі роботи почнуться, тоді і треба військовий стан вводити, а не піднімати паніку раніше сроку.
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28.07.2020 15:39 Ответить
начинай вводить прямо сейчас..
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28.07.2020 15:39 Ответить
заберіть ручку у гідранта, він вже достатньо напідписував сьогодні
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28.07.2020 15:35 Ответить
а ви певні, шо воно ще при глузді?..
його ж на заклання роковано
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28.07.2020 15:36 Ответить
Не могу понять что дЕрьмак с ослом затевают, но что-то не чисто с этими администрациями, однозначно.
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28.07.2020 15:39 Ответить
От Пеця не встиг- часу не було..мародерив..
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28.07.2020 15:41 Ответить
Слышиш , твой шушарик 👃🏻🎹🤢🤡 уже полтора года у корыта
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28.07.2020 15:51 Ответить
А где она до того была?
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28.07.2020 16:24 Ответить
і в Лисичанську теж .... Жопоблок в шоці ..за життя теж..скільки цукру роздали і все марно )))https://www.president.gov.ua/documents/2932020-34489
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28.07.2020 17:24 Ответить
Навіщо це? Заради виборів?
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28.07.2020 18:13 Ответить
Война - войной, а производство метамфетаминов - это святое
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29.07.2020 11:10 Ответить
 
 