Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке
Президент Владимир Зеленский издал указ об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.
Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" в г.Северодонецк создана военно-гражданская администрация.
В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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+3 ледокол С Бандэра
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+2 Baks13
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+1 Вла
показать весь комментарий28.07.2020 15:35 Ответить Ссылка
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його ж на заклання роковано