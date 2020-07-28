Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке

Президент Владимир Зеленский издал указ об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.

Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" в г.Северодонецк создана военно-гражданская администрация.

В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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