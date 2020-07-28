Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Сєверодонецьку
Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк Луганської області.
Відповідний указ №297/2020 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, на виконання закону України "Про військово-цивільні адміністрації" в м.Сєверодонецьку створено військово-цивільну адміністрацію.
У зв'язку з цим командувачу Об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+3 ледокол С Бандэра
показати весь коментар28.07.2020 15:39 Відповісти Посилання
+2 Baks13
показати весь коментар28.07.2020 15:41 Відповісти Посилання
+1 Вла
показати весь коментар28.07.2020 15:35 Відповісти Посилання
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його ж на заклання роковано