Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Сєверодонецьку

Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк Луганської області.

Відповідний указ №297/2020 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, на виконання закону України "Про військово-цивільні адміністрації" в м.Сєверодонецьку створено військово-цивільну адміністрацію.

У зв'язку з цим командувачу Об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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