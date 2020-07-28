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Новини
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Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Сєверодонецьку

Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Сєверодонецьку

Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк Луганської області.

Відповідний указ №297/2020 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, на виконання закону України "Про військово-цивільні адміністрації" в м.Сєверодонецьку створено військово-цивільну адміністрацію.

У зв'язку з цим командувачу Об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації доручено здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Також читайте: Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Сєверодонецьк (508)


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Топ коментарі
+3
Не могу понять что дЕрьмак с ослом затевают, но что-то не чисто с этими администрациями, однозначно.
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28.07.2020 15:39 Відповісти
+2
От Пеця не встиг- часу не було..мародерив..
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28.07.2020 15:41 Відповісти
+1
заберіть ручку у гідранта, він вже достатньо напідписував сьогодні
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28.07.2020 15:35 Відповісти
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В Криму висихають річки, єдина можливість у терористів подати воду в Крим це захопити Нову Каховку і весь комплекс споруд які забезпечують подачі води в Крим. Тому буде війна і потрібно вводити воєнний стан.
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28.07.2020 15:32 Відповісти
Канал до ума ще 3 місяці треба доводити - чистити і герметизувати русло, от коли такі роботи почнуться, тоді і треба військовий стан вводити, а не піднімати паніку раніше сроку.
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28.07.2020 15:39 Відповісти
начинай вводить прямо сейчас..
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28.07.2020 15:39 Відповісти
заберіть ручку у гідранта, він вже достатньо напідписував сьогодні
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28.07.2020 15:35 Відповісти
а ви певні, шо воно ще при глузді?..
його ж на заклання роковано
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28.07.2020 15:36 Відповісти
Не могу понять что дЕрьмак с ослом затевают, но что-то не чисто с этими администрациями, однозначно.
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28.07.2020 15:39 Відповісти
От Пеця не встиг- часу не було..мародерив..
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28.07.2020 15:41 Відповісти
Слышиш , твой шушарик 👃🏻🎹🤢🤡 уже полтора года у корыта
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28.07.2020 15:51 Відповісти
А где она до того была?
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28.07.2020 16:24 Відповісти
і в Лисичанську теж .... Жопоблок в шоці ..за життя теж..скільки цукру роздали і все марно )))https://www.president.gov.ua/documents/2932020-34489
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28.07.2020 17:24 Відповісти
Навіщо це? Заради виборів?
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28.07.2020 18:13 Відповісти
Война - войной, а производство метамфетаминов - это святое
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29.07.2020 11:10 Відповісти
 
 